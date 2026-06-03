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Hoy por fin PlayStation desvela God of War Laufey, la siguiente entrega de la saga con Faye como protagonista de uno de los juegos de este año para Playstation.

El videojuego mostró sus primeros 20 minutos de gameplay durante el State of Play de anoche.

La historia comienza tras la muerte de Faye, mujer de Kratos y madre de Atreus.

Llegará próximamente y ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation Store.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anunció anoche durante el State of Play una nueva entrega de una de las sagas más queridas por los fans, God of War Laufey. El título, que se encuentra actualmente en desarrollo para PlayStation 5, protagonizó uno de los momentos más especiales del evento, mostrando un extenso metraje de su historia y gameplay. Ya se puede añadir a las listas de deseos en PlayStation Store.

La muerte debía ser el final, pero para Laufey (Faye), guerrera y esposa de Kratos, una nueva aventura no ha hecho más que comenzar. Tras despertar inesperadamente en una tierra desconocida después de su funeral, Faye descubre que los meticulosos planes que diseñó para proteger a Kratos y Atreus se encuentran ahora en grave peligro. Con el fin de salvar a sus seres queridos, la protagonista deberá abrirse paso luchando a través del más allá de los dioses: el Everywhen. En este nuevo y hostil escenario, se encontrará con despiadadas deidades de diversas mitologías quienes compiten ferozmente por el poder en un mundo que desborda magia peligrosa.

Desde el inicio del desarrollo, el equipo de prooducción tuvo claro que la historia de Laufey debía honrar y contener cada uno de los pilares de la saga God of War y por ello, esta nueva entrega mantendrá intactos los elementos esenciales que definen a la aclamada franquicia: un combate íntimo y brutal, la exploración de un mundo rico y visualmente espectacular, y una narrativa profunda como núcleo de la experiencia. Faye ha sido uno de los personajes más influyentes en la saga nórdica de God of War. Como guerrera legendaria y líder, dejó una huella imborrable en los Nueve Reinos mucho antes de cruzarse en el camino de Kratos. God of War Laufey sitúa a Faye como protagonista, explorando la humanidad, las fortalezas y los defectos de un personaje para descubrir la verdadera faceta de la heroína detrás del mito. Para conocer más sobre el personaje, su trasfondo y lo que los jugadores pueden esperar en esta entrega, puedes ver este vídeo con Jimmie Myers, el director narrativo, y Elize Morgan, la responsable de guion del juego en este vídeo La historia de God of War Laufey explora la incógnita del más allá de los dioses. En esta entrega, el Everywhen se presenta como lugar de nacimiento y destino final al que regresa toda la magia, un reino trascendental repleto de deidades y criaturas procedentes de diferentes mitologías. El avance que se mostró anoche, presentó a dos de los dioses que Faye encontrará en este viaje: Sekhmet y Begtse, quienes se muestran hostiles ante la repentina aparición de una nueva rival en sus dominios. El reparto contará de nuevo con la aclamada actriz Deborah Ann Woll, quien retoma su papel como Faye tras su aparición en God of War Ragnarök. A ella se unen Jack Quaid como Phranque, el curioso cubo cósmico, y Perlina Lau como Rue, la guardiana de la cinta de la espada que se pudo ver anoche durante la emisión. Juntos se embarcarán en una aventura donde conocerán diferentes dioses y criaturas. Puedes ver más sobre el reparto en este vídeo.