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Resumen de State of Play junio 2026: todos los anuncios para Playstation

El esperado evento reveló grandes sorpresas como God of War Laufey y Until Dawn 2 y mostro nuevo metraje de juegos como Marvel: Lobezno, nuevos personajes de MARVEL Tōkon: Fighting Souls, entre otros muchos anuncios y fechas de lanzamientos de videojuegos que llegarán próximamente a PlayStation 5.

Sony Interactive Entertainment (SIE) mostró anoche 60 minutos de anuncios, tráileres de esperados títulos y fechas de lanzamiento de una gran variedad de videojuegos que llegarán próximamente a PlayStation 5.

El evento comenzó con un espectacular gameplay de Marvel: Lobezno centrado en el combate de Logan, la aparición de Jean Grey contra los Cosechadores y la presentación de técnicas feroces de ataque. Además, abrió reservas anoche por lo que ya se puede reservar en tiendas habituales, PlayStation Direct y PlayStation Store.

Otra de las grandes sorpresas de la noche fue Until Dawn 2, que fue anunciado para 2027 con una nueva historia. El juego está protagonizado por un equipo de cazafantasmas que llegan a una isla aparentemente paradisíaca para grabar contenido para un programa de televisión, quienes pronto verán que nada es lo que parece. El juego está siendo desarrollado por Firesprite, coautores de Horizon: Call of the Mountain, y contará con el clásico sistema de decisiones de su predecesor, desencadenando el ya clásico efecto mariposa con cada una de sus elecciones.