Resumen de State of Play junio 2026: todos los anuncios para Playstation
El esperado evento reveló grandes sorpresas como God of War Laufey y Until Dawn 2 y mostro nuevo metraje de juegos como Marvel: Lobezno, nuevos personajes de MARVEL Tōkon: Fighting Souls, entre otros muchos anuncios y fechas de lanzamientos de videojuegos que llegarán próximamente a PlayStation 5.
Sony Interactive Entertainment (SIE) mostró anoche 60 minutos de anuncios, tráileres de esperados títulos y fechas de lanzamiento de una gran variedad de videojuegos que llegarán próximamente a PlayStation 5.
El evento comenzó con un espectacular gameplay de Marvel: Lobezno centrado en el combate de Logan, la aparición de Jean Grey contra los Cosechadores y la presentación de técnicas feroces de ataque. Además, abrió reservas anoche por lo que ya se puede reservar en tiendas habituales, PlayStation Direct y PlayStation Store.
Otra de las grandes sorpresas de la noche fue Until Dawn 2, que fue anunciado para 2027 con una nueva historia. El juego está protagonizado por un equipo de cazafantasmas que llegan a una isla aparentemente paradisíaca para grabar contenido para un programa de televisión, quienes pronto verán que nada es lo que parece. El juego está siendo desarrollado por Firesprite, coautores de Horizon: Call of the Mountain, y contará con el clásico sistema de decisiones de su predecesor, desencadenando el ya clásico efecto mariposa con cada una de sus elecciones.
Por su parte, MARVEL Tōkon: Fighting Souls presentó nuevos e icónicos personajes que se unen a los ya mostrados: Magneto, el Duende Verde y Matanza llegarán al juego en su lanzamiento, el próximo 6 de agosto.
Como colofón final, PlayStation desveló God of War Laufey, la siguiente entrega de la saga protagonizada por Faye, mujer de Kratos y madre de Atreus, en una aventura que comienza tras su muerte, en un más allá repleto de dioses de diferentes mitologías. El juego está en desarrollo y ya se puede añadir a las listas de deseos en PlayStation Store.
A continuación, un resumen de todos los anuncios por orden alfabético:
- Ace Combat 8: Wings of Theve: confirmó su lanzamiento en PS5 con detalles de su campaña, aeronaves y maniobras.
- Bancho The Chef: de los creadores del aclamado Dave the Diver se desveló este simulador de cocina como precuela que llegará próximamente a PS5.
- Control Resonant: mostró un nuevo tráiler de historia para confirmar su fecha de lanzamiento en PS5, el próximo 24 de septiembre.
- Dune Awakening: se mostró un nuevo tráiler del título que llegará a PS5 el 22 de septiembre.
- Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered: mostró un tráiler resumen de su regreso remasterizado de este clásico para PS5 el 1 de octubre.
- God of War Laufey: PlayStation reveló esta nueva entrega para PS5 con detalles de la historia de Faye y su primer metraje de juego e historia.
- Marathon: estrenó la segunda temporada con un espectacular trailer gameplay lleno de tensión. Además, anunció una semana de juego gratuito del 2 al 9 de junio sin necesidad de PlayStation Plus.
- MARVEL Tōkon: Fighting Souls: presentó a Magneto, el Duende Verde y Carnage como nuevos personajes jugables en su Modo Episodio.
- Marvel: Lobezno: el esperado juego de Insomniac Games mostró un avance de su jugabilidad donde también se desveló la aparición de Jean Grey.
- ILL: exhibió un nuevo y terrorífico avance en que lució sus mecánicas y físicas realistas. Ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation Store.
- Kemuri: Hunt the Unseen: este juego de acción sobrenatural cooperativo del estudio Unseen mostró anoche su primer gameplay trailer. Llegará en 2027.
- No Rest for the Wicked: de los creadores de Ori and the Blind Forest, llega este RPG de acción estilo Souls a PS5 para este mes de octubre con más de 100 horas de contenido.
- Onimusha: Way of the Sword: nuevo contenido del esperado juego de Capcom que hoy mismo ya tiene disponible una demo jugable en PS5.
- Phantom Blade Zero: mostró un nuevo avance y anunció que mostrará más información en State of Play alrededor de finales de verano.
- PlayStation Plus: anunció la futura llegada de Runescape: Dragonwilds y tres clásicos (Gitaroo Man, Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy y Onimusha: Dawn of Dreams) al nivel Premium en los próximos meses.
- Rayman Legends Retold: se desveló este simpático juego de plataformas del icónico personaje en 3D para el 1 de octubre.
- Silent Hill Townfall: confirmó su fecha de lanzamiento para el 24 de septiembre junto a un nuevo tráiler de historia y jugabilidad.
- Stuntman: Hollywood: presentó su propuesta de conducción acrobática por episodios inspirada en el cine y detalló su jugabilidad. Llegará próximamente a PS5.
- The Lost Wild – True Fear is Primal: se anunció este juego de supervivencia y terror de dinosaurios para el año 2027 en PS5.
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis: fijó su fecha de lanzamiento en PS5 para el 12 de febrero con un nuevo tráiler.
- Until Dawn 2: desvelado el nuevo título de terror de decisiones, que llegará a PS5 en 2027.
Puedes volver a ver el State of Play al completo en este enlace y conocer más información en el blog oficial de PlayStation.