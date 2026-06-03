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Rayman Legends Retold, una reinvención del clásico título de plataformas, que se lanzará el 1 de octubre en Ubisoft+*, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2™, GeForce Now, Blacknut y PC (en Ubisoft Connect, Steam y Epic Games Store).

Con un desarrollo liderado por Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milán, el título basa su encanto en el juego original de 2013, que ahora cobra vida con impresionantes gráficos en 3D, una historia completamente nueva, cinemáticas dobladas y mucho más!

Os dejamos este reveal trailer

UBISOFT PRESENTA RAYMAN LEGENDS RETOLD, DISPONIBLE EL 1 DE OCTUBRE

El Claro de los Sueños necesita tu ayuda una vez más.

Hoy, durante la conferencia State of Play de Sony, Ubisoft ha anunciado Rayman Legends Retold, una reinvención del clásico título de plataformas. Rayman Legends Retold se lanzará el 1 de octubre en Ubisoft+*, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2™, GeForce Now, Blacknut y PC (en Ubisoft Connect, Steam y Epic Games Store).

Con un desarrollo liderado por Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milán**, el título basa su encanto en el juego original de 2013, que ahora cobra vida con impresionantes gráficos en 3D, una historia completamente nueva y cinemáticas dobladas. Los jugadores podrán unirse a Rayman, Globox, Bárbara, el Gran Mínimo y Murphy en una nueva aventura en la que devolverán la paz al Claro de los Sueños, amenazado por un siniestro villano que siembra el caos en los reinos. Podrá disfrutarse en solitario o con hasta cuatro personas en un modo cooperativo local, en una experiencia de plataformas frenética e icónica en la que tendrás que saltar, deslizarte y dar puñetazos en mundos llenos de Diminutos a los que rescatar, en épicas batallas contra jefes finales y también en un sexto reino nunca antes visto.

“Rayman Legends Retold es para nosotros una forma de volver a descubrir aquello que hace a Rayman tan especial, y de poder contar esa experiencia a una nueva generación de jugadores”, ha dicho Loïc Gounon, Brand Producer. “Queríamos conservar todo aquello que aman los fans, y Legends ha supuesto la base perfecta para ampliar la historia de Rayman, la lógica de su mundo y la forma en que todo se conecta”.

Con una jugabilidad nueva y mejorada, los jugadores podrán sumergirse en una amplia selección de niveles clásicos, alzar el vuelo montados en dragones, poner a prueba su destreza en la Cueva de las pruebas, y disfrutar de cuatro nuevos niveles musicales. También podrán explorar un Claro de los Sueños rediseñado, ahora más envolvente que nunca, con nuevos personajes a los que encontrar y sorpresas detrás de cada esquina. Además, vuelve el Kung Fútbol, con controles mejorados, potenciadores y reglas personalizables, proporcionando horas y horas de locura competitiva.

A lo largo de su viaje, los jugadores descubrirán una banda sonora ampliada que mezcla los temas originales más populares con nuevas pistas de los aclamados compositores Christophe Héral y Grant Kirkhope.

Rayman Legends Retold estará disponible por un precio sugerido de 39.99 € en su edición estándar. Los jugadores que reserven cualquiera de las ediciones del juego recibirán el pack Hoodlum Havoc, que incluye dos atuendos para Rayman y Globox inspirados en el clásico Rayman 3: Hoodlum Havoc.

Standard Edition

Juego base.

Rayman Origins: Enhanced Edition, la icónica aventura de plataformas en 2D, ahora con resolución en 4K, 60 FPS, nuevos coleccionables y recompensas, y actualizaciones modernas, incluyendo respuesta háptica en los mandos compatibles y nuevas mejoras de calidad de vida.

Deluxe Edition (solo digital)

Juego base.

Rayman Origins: Enhanced Edition.

El pack Retro, con cuatro atuendos, incluyendo el Traje clásico de Rayman (para Rayman), el Traje del hada Betilla (para Bárbara), el Traje de cazador retro (para Globox) y el Traje de Electoon Diminuto (para el Gran Mínimo).



Galería de arte.

Launch Edition (solo en tiendas) Juego base. Rayman Origins: Enhanced Edition. Mapa impreso del Claro de los Sueños. Juego de tres litografías.

Pack Deluxe Upgrade (solo digital) El pack Retro. Galería de arte.



Para más información sobre Rayman Legends Retold, entra en raymanlegendsretold.com.