The World’s Game en EA SPORTS FC 26 y EA SPORTS FC Mobile

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VIVE LA EMOCIÓN DE ‘THE WORLD’S GAME’ EN EA SPORTS FC, DONDE LA HISTORIA SE JUEGA

Los fans de todo el mundo pueden experimentar ‘The World’s Game’ como nunca con la última actualización de fútbol internacional, disponible sin coste adicional* en EA SPORTS FC 26 y EA SPORTS FC Mobile.

Además, los fans que aún no hayan dado el salto a la acción en EA SPORTS FC™ 26 pueden hacerse con la Edición The World’s Game para recibir un sobre de XI Inicial de Oro y tres elecciones de jugador intransferibles.

Con el comienzo del verano de fútbol internacional, EA SPORTS FC™ acerca a los aficionados la emoción, la intensidad y la pasión de la competición global con la actualización ‘The World’s Game’, ya disponible sin coste adicional en EA SPORTS FC™ 26 y EA SPORTS FC™ Mobile. La historia se juega en EA SPORTS FC™, ya que los fans pueden jugar, celebrar y conectar con la cultura futbolística a través de múltiples modos en una experiencia inspirada en el juego global.

TRÁILER DE ‘THE WORLD’S GAME’ CON JUDE BELLINGHAM, ENDRICK, PEDRI, WESTON MCKENNIE, ZLATAN IBRAHIMOVIĆ Y DAVID BECKHAM

Con 53 selecciones nacionales totalmente licenciadas, incluyendo 41 naciones clasificadas como Inglaterra, Alemania, México, Canadá, EE. UU., Uruguay, República de Corea, Arabia Saudí, Australia y más, ‘The World’s Game’ ofrece a los fans la oportunidad de llevar a su nación a la gloria, crear su propia leyenda futbolística y reescribir la historia. Los nuevos acuerdos de licencia anunciados con Brasil, Turquía, España y Portugal mejoran aún más la autenticidad dentro del juego, permitiendo a los usuarios representar a algunas de las naciones más icónicas del fútbol mundial con sus equipaciones oficiales, escudos y apariencias reales de los futbolistas.

«Estoy emocionado de que los fans puedan animarnos y mantenerse conectados con el equipo a través de ‘The World’s Game’«, dijo el centrocampista de Inglaterra y estrella de portada de FC 26, Jude Bellingham. «Sé que el juego ocupa un lugar especial en el corazón de todos durante estos momentos, y que los fans de todo el mundo y de casa estarán jugando durante todo el torneo. Estoy muy agradecido por su apoyo mientras competimos este verano«.

«Representar a Brasil en el escenario mundial es algo con lo que he soñado desde que era niño. Vestir la camiseta de la selección nacional y verme en FC 26 y FC Mobile es increíble«, dijo el delantero de Brasil, Endrick. «Es una oportunidad especial para mí y para los fans de todo el mundo de conectar con sus selecciones en EA SPORTS FC, y espero que disfruten de ‘The World’s Game’ tanto como yo disfruto jugando para Brasil«.

La actualización de EA SPORTS FC 26 introduce un nuevo modo de torneo independiente de 48 selecciones que recorre el camino desde la fase de grupos hasta las rondas eliminatorias, culminando en la gran final. También estarán disponibles partidos internacionales individuales en el modo Partido Rápido (Kick Off), permitiendo elegir entre 60 naciones y crear historias únicas de fútbol internacional.

EA SPORTS FC™ 26: EDICIÓN ‘THE WORLD’S GAME’

Para los aficionados que aún no hayan comenzado su aventura en consola o PC, EA SPORTS FC™ 26: Edición ‘The World’s Game’ es la forma perfecta de arrancar el verano del fútbol internacional, incluyendo un Sobre XI Inicial Oro y tres Elecciones de Jugador intransferibles procedentes de campañas seleccionadas de EA SPORTS FC™ 26 FUT™.

La Edición ‘The World’s Game’ incluye:

3.000 Puntos de Temporada

Utilízalos en el Pase de Temporada de FC.

Un Sobre XI Inicial Oro (valoración mínima de 84 OVR, con al menos un jugador garantizado de 86 OVR o superior)

Incluye 1 portero, 4 defensas, 3 centrocampistas y 3 atacantes.

Todos los artículos son intransferibles.

Elección de 1 entre 5 Jugadores Élite de Campaña (intransferible)

Elige entre cinco jugadores de campañas FUT™ seleccionadas con valoraciones entre 90 y 93 OVR.

Elección de 1 entre 5 ICONOS o Héroes (intransferible)

Elige entre cinco ICONOS o Héroes con valoraciones entre 90 y 94 OVR.

Elección de 1 entre 12 Jugadores del Equipo de la Temporada Internacional (TOTS) (intransferible)

Elige entre doce jugadores con valoraciones de hasta 95 OVR.

LA HISTORIA SE JUEGA EN FC 26 FOOTBALL ULTIMATE TEAM Y MODO CARRERA

La actualización ‘The World’s Game’ rinde homenaje a una de las mayores leyendas del fútbol: Pelé. Los jugadores que inicien sesión en Ultimate Team durante el evento Festival of Football recibirán un ICONO Pelé Festival of Football con valoración 93 OVR y tres Evoluciones “Elige tu camino” ** inspiradas en sus logros internacionales de 1970.

El fútbol internacional también llega a FC 26 Football Ultimate Team™ con Journey of Nations, que incorpora un Centro de Eventos para la temporada Festival of Football. Recorriendo los cinco continentes, los aficionados podrán regresar cada semana para descubrir nuevas campañas y conseguir recompensas inspiradas en jugadores icónicos, selecciones históricas y estrellas emergentes de cada región.

Junto a la actualización The World’s Game, Football Ultimate Team™ de FC 26 introduce nuevos Tokens asociados a eventos y campañas, ofreciendo mayor libertad a la hora de jugar y conseguir recompensas mediante desafíos y una tienda temática específica.

La actualización también se extiende al Modo Carrera de Mánager de FC 26 con la incorporación del Torneo Internacional Masculino, que sigue la misma estructura y reglas del modo ‘The World’s Game’.

Por su parte, el Modo Carrera de Jugador incorpora ICONOS y Héroes temáticos del Festival of Football, nuevos Desafíos de Mánager en Vivo y Objetivos de Temporada vinculados a selecciones nacionales.

Consulta las Pitch Notes de FC 26 para conocer todos los detalles de la actualización ‘The World’s Game’. Para más información sobre EA SPORTS FC™ 26, visita easports.com/fc26 y sigue las redes sociales oficiales de EA SPORTS FC para estar al día de todas las novedades.

JUEGA A ‘THE WORLD’S GAME’ EN CUALQUIER LUGAR CON FC MOBILE

En EA SPORTS FC™ Mobile, los jugadores podrán competir por la gloria internacional con el nuevo Modo Torneo totalmente inmersivo. El torneo ‘The World’s Game’ incluye más de 50 selecciones nacionales entre las que elegir, todas ellas listas para competir con equipaciones nacionales, historia del equipo, valoraciones por estrellas, artículos de jugador inspirados en las banderas nacionales, además de ICONOS y Héroes.

La actualización también incorpora Partida Rápida (Quick Match), permitiendo crear salas privadas y compartir un código para jugar fácilmente con amigos o nuevos rivales. Los usuarios podrán competir utilizando su plantilla personal o cualquier club o selección nacional en los modos Cara a Cara (Head-to-Head) o VS Attack.

Consulta las notas de la actualización The World’s Game de FC Mobile para conocer más detalles. Para más noticias e información sobre EA SPORTS FC™ Mobile, visita la web oficial y sigue los canales sociales de Facebook, Instagram, X y YouTube. Descarga el juego en App Store y Google Play para jugar Anywhere For the Club.

*Requiere el juego base (se vende por separado) y conexión a internet. También puede requerirse una Cuenta EA y/o una plataforma compatible.

**Se aplican condiciones y restricciones. Consulta ea.com/games/ea-sports-fc/fc-26/game-disclaimers para más detalles.

§ Elecciones procedentes de Knockout Royalty, Fantasy FC, FUT Birthday, Answer the Call y UEFA Road to the Final.

§§ Elecciones procedentes de Knockout Royalty, Fantasy FC, FUT Birthday y Trophy Titans.

§§§ Las elecciones incluyen 1 jugador de cada uno de los siguientes países: Argentina, Brasil, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, México, Países Bajos, Portugal, Arabia Saudí, España y EE. UU.