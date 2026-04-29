Fecha de lanzamiento de The Blood of Dawnwalker

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The Blood of Dawnwalker saldrá el 3 de septiembre Rebel Wolves ha revelado detalles clave sobre su próximo RPG de acción y fantasía oscura

Durante el evento Road to Launch, se mostró un tráiler de la historia, un nuevo gameplay, los requisitos del sistema, detalles de cada edición disponible y mucho más.

Será el 3 de septiembre cuando podremos meternos de lleno en el nuevo juego del director de The Witcher 3.

Lo más destacado del evento Road to Launch

The Blood of Dawnwalker llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series S|X el 3 de septiembre, y ya se puede reservar tanto en tiendas físicas como en formato digital.

Tráiler de la historia – Conoce a algunos de los aliados con los que se encontrará Coen durante sus aventuras por el valle de Sangora.

Presentación del gameplay – Más de 10 minutos de nuevas imágenes del juego de la última versión para PC.

Nueva canción de la banda sonora del juego – Presentada en un vídeo con una banda en directo.

Requisitos del sistema detallados.

Presentación de los detalles de las ediciones del juego – Disponibles en formato digital y en tiendas de videojuegos de todo el mundo.

Diario de desarrollo – Comentarios en profundidad sobre el mundo abierto y la narrativa del juego.

Detrás de cámaras de la captura de movimiento con el ex campeón de la UFC Jan Błachowicz, uno de los antagonistas que se interpondrá en el camino de Coen.

Rebel Wolves, junto con Bandai Namco Entertainment, ha revelado una gran cantidad de información nueva sobre The Blood of Dawnwalker. Este RPG de acción y fantasía oscura de mundo abierto, saldrá a la venta para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 3 de septiembre, y ya se pueden realizar reservas tanto en formato digital como en las principales tiendas de videojuegos. El evento Road to Launch también presentó nuevas secuencias de juego, detalles de la historia, requisitos del sistema y mucho más.

The Blood of Dawnwalker – Mira el evento Road to Launch

El nuevo tráiler de la historia presenta a un elenco de personajes con los que Coen se encontrará a lo largo de su viaje. Algunos se convertirán en aliados, otros en enemigos, pero todos ellos desempeñan un papel crucial en la trama del juego. Rebel Wolves también ha mostrado escenarios inéditos del valle de Sangora, una misteriosa región situada en los Cárpatos, y ha ofrecido una visión más detallada del proceso creativo que ha dado vida al mundo abierto del juego.

Los desarrolladores también mostraron más de 10 minutos de imágenes captadas en la versión para PC más reciente, centrándose en las actividades de mundo abierto impulsadas por la narrativa. Se mostró a los jugadores cómo la exploración puede desbloquear nuevas habilidades, revelar secretos ocultos o presentar desafíos inesperados que pueden alterar el curso de su viaje. El gameplay también demostró cómo las acciones de los jugadores influyen en el equilibrio de poder dentro del valle, reforzando el principio fundamental del juego: En The Blood of Dawnwalker, cada acción tiene sus consecuencias.

Los miembros del equipo de Rebel Wolves, entre los que se encuentran Piotr Kucharski (guionista), Daria Bury-Zawada (jefa de animación), Maciej Wiśniewski (diseñador senior de niveles) y Dorota Rutkowska (productora), explican en profundidad todas las características, mecánicas del juego y detalles de la historia que se han presentado.

Los desarrolladores también han preparado un vídeo sobre el detrás de las cámaras protagonizado por el ex campeón de la UFC Jan Błachowicz, quien participó en las sesiones de captura de movimiento para uno de los antagonistas del juego, Bakir, un vampiro del grupo de Brencis. En el vídeo, Błachowicz explica cómo su experiencia en el combate ayudó a dotar de autenticidad y fuerza a las secuencias de lucha del juego, garantizando que cada golpe, cada estocada y cada puñetazo resulte impactante y creíble.

Ya se pueden realizar reservas para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. También se han dado a conocer detalles sobre las próximas ediciones, incluida la Collector’s Edition. Además de la edición digital estándar y la edición Day One, disponibles en tiendas de todo el mundo, los jugadores pueden adquirir la edición Eclipse, que incluye extras digitales como un compendio del mundo del juego, la banda sonora y un cómic.

Hoy también se han dado a conocer los requisitos oficiales del sistema para PC de The Blood of Dawnwalker.

Por último, los jugadores pudieron escuchar una nueva pieza musical del juego, “Uphill Battle”, presentada en forma de videoclip en el que aparecen los músicos responsables de la banda sonora de The Blood of Dawnwalker. La grabación completa del evento Road to Launch está disponible aquí LINK.

The Blood of Dawnwalker, el primer juego de Rebel Wolves, ha sido desarrollado con Unreal Engine 5 y será publicado por Bandai Namco Entertainment. El juego saldrá a la venta el 3 de septiembre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Ya se pueden realizar reservas en todas las plataformas, y los jugadores pueden añadir el juego a su lista de deseos. Para más información, visita la página web oficial: dawnwalkergame.com.

Más sobre The Blood of Dawnwalker

La Europa del siglo XIV se ve sumida en el caos. Sangrientas guerras desgarran el continente y la Peste Negra se cobra un número ingente de víctimas. Una camarilla de poderosos vampiros aprovecha este momento de debilidad. Se avecina una época de grandes cambios… para todos.

Juega como Coen, un joven que se ha convertido en un crepuscular. Ya no es humano, pero tampoco es del todo vampiro, y comparte las fortalezas y debilidades de ambos mundos.

Los jugadores siguen el viaje de Coen mientras lucha por salvar a su familia de Brencis, el señor vampiro que gobierna su tierra natal, el valle de Sangora, una misteriosa región en los Cárpatos. Por el camino, se enfrenta a alianzas inestables y confrontaciones dramáticas, forjando su propio camino en un mundo donde cada elección da forma tanto a la historia como a la jugabilidad.