¡Una nueva actualización de TAMAGOTCHI PLAZA te ofrece la oportunidad de relajarte después de todo tu esfuerzo!

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Ya está disponible una actualización gratuita para TAMAGOTCHI PLAZA y TAMAGOTCHI PLAZA – Edición Nintendo Switch 2, en la que los jugadores pueden acceder a Maison de Poka, un complejo turístico diseñado para que los esforzados gerentes de las tiendas de la Ciudad Tamahiko puedan relajarse, descansar y recuperar energías.

Los jugadores pueden diseñar acogedoras habitaciones para 10 gerentes de tienda que buscan un respiro de su rutina diaria, comprando muebles en “Paripari Style”, esta tienda de muebles ofrece una gran variedad de muebles temáticos, con nuevas selecciones que cambian cada día.

Mientras decoran, los jugadores pueden ver cómo los Tamagotchi que les visitan se relajan y muestran un lado más desenfadado que no se ve en las tiendas. Incluso pueden llegar a escuchar sus conversaciones y pensamientos mientras los personajes se relajan. ¡Descubrir qué Tamagotchi vendrá de visita es parte de la diversión!