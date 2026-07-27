DRAGON BALL: Sparking! ZERO, el “Super Limit-Breaking NEO DLC”



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


DRAGON BALL: Sparking! ZERO, el “Super Limit-Breaking NEO DLC”

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El nuevo contenido de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, el “Super Limit-Breaking NEO DLC”, saldrá a la venta el 30 de julio de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Tal y como se detalla en la carta a los productores, este DLC introducirá un nuevo modo para un jugador llamado “Limit Breaker Journey”, en el que los jugadores podrán elegir a su personaje favorito, desarrollar sus habilidades y personalizarlos a través de diversas batallas. Los jugadores recorrerán el mapa, seleccionarán a sus oponentes en función de su fuerza y utilizarán las Battle Arts para obtener ventajas. A continuación, podrán aumentar las estadísticas de los personajes, lo que les permitirá adaptar a su luchador a su estilo de juego preferido.

¡Accede al tráiler DRAGON BALL: Sparking! ZERO, el “Super Limit-Breaking NEO DLC”!

El DLC también incluye cuatro nuevas Batallas por Episodios, 33 nuevos personajes de DRAGON BALL, DRAGON BALL Z, DRAGON BALL SUPER y DRAGON BALL GT, así como cuatro nuevos escenarios.

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