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Crimson Desert supera los 6 millones de copias vendidas en todo el mundo

La acción y aventura de mundo abierto de Pearl Abyss mantiene su impulso global.

Pearl Abyss anunció hoy que su título de acción y aventura de mundo abierto Crimson Desert ha superado los 6 millones de copias vendidas en todo el mundo. Desde su lanzamiento el 19 de marzo de 2026, el equipo ha seguido construyendo una comunidad global dedicada de jugadores mediante actualizaciones de contenido gratuitas y constantes.

«Estamos sinceramente agradecidos a los jugadores de todo el mundo por ayudar a Crimson Desert a lograr un éxito significativo en el mercado global a pesar de ser una nueva propiedad intelectual», dijo Jin-young Heo, CEO de Pearl Abyss. «Para ofrecer experiencias más agradables y mejores, Pearl Abyss seguirá avanzando y afrontando nuevos retos.»

Crimson Desert ha demostrado un impulso excepcional desde su lanzamiento, atrayendo una gran atención en el mercado global. El título vendió 2 millones de copias el día de su lanzamiento y superó los 5 millones en menos de un mes, antes de alcanzar los 6 millones en solo 83 días. Esto supone un hito de ventas sin precedentes para un juego para un solo jugador desarrollado en Corea.

Estos logros son significativos, ya que Crimson Desert es una nueva propiedad intelectual que alcanza este hito en el mercado global de juegos para un solo jugador, que tradicionalmente ha estado liderado por franquicias consolidadas. Según datos de la firma estadounidense de estudios de mercado Circana, Crimson Desert ocupó el segundo puesto en ventas de videojuegos estadounidenses en lo que va de año en 2026.

Este hito de ventas llega mientras Pearl Abyss sigue expandiendo el juego. Una oleada de actualizaciones de contenido y funciones se está desplegando gradualmente de junio a septiembre, mejorando aún más el atractivo del Desierto Carmesí tanto para jugadores existentes como para nuevas audiencias. Estas actualizaciones incluyen refinamientos en la historia, nuevo contenido de combate, soporte para partidas cruzadas en PC, PlayStation y Xbox, y una serie de mejoras en la calidad de vida. Pearl Abyss también ha confirmado que el contenido descargable (DLC) está en desarrollo, con más detalles que se compartirán en el futuro.

Para más información, por favor visita la web oficial