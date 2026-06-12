Google oficializa los Perfiles de Búsqueda: el botón Seguir gana importancia y podría impulsar la visibilidad en Discover

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Es oficial. El botón Seguir de Google Discover da más tráfico. Google lanza y oficializa los Perfiles de Búsqueda. Google ha dado un paso más en su estrategia para reforzar la relación entre usuarios, creadores y medios de comunicación. La compañía ha anunciado oficialmente el lanzamiento de los Perfiles de Búsqueda (Google Profiles) para editores y creadores de contenido, una nueva funcionalidad que centraliza la presencia digital de una marca o autor dentro del ecosistema del buscador.

La novedad llega acompañada de una confirmación que podría tener importantes implicaciones para el tráfico orgánico: los usuarios podrán seguir directamente a medios y creadores desde estos perfiles, aumentando las posibilidades de que su contenido aparezca posteriormente en Google Discover.

Google convierte el botón Seguir en una herramienta clave para la fidelización

Durante los últimos meses, numerosos medios digitales habían comenzado a promover entre sus lectores el uso del botón Seguir en Google. Ahora, la compañía confirma oficialmente que esta función tendrá un papel relevante dentro de la experiencia de Discover.

Según explica Google, los nuevos perfiles permitirán a los usuarios acceder a una página unificada donde se mostrarán los artículos más recientes, vídeos, publicaciones en redes sociales y otros contenidos publicados por una fuente determinada. Desde ese mismo espacio podrán seguir al medio o creador con un solo clic.

La compañía destaca que esta acción facilita que los usuarios reciban posteriormente contenido de esas fuentes dentro de Discover, reforzando así la conexión entre audiencia y editor.

¿Qué son los Perfiles de Búsqueda de Google?

Los Perfiles de Búsqueda son páginas personalizadas dentro de Google que agrupan la actividad pública de un medio de comunicación, una empresa o un creador de contenido.

En estos perfiles se pueden visualizar:

Los artículos más recientes publicados en el sitio web.

Vídeos procedentes de plataformas como YouTube.

Enlaces a perfiles oficiales en redes sociales.

Información biográfica del creador o de la marca.

Botón para seguir la fuente directamente desde Google.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia más integrada y facilitar que los usuarios descubran contenido procedente de sus fuentes favoritas sin abandonar el entorno de Google.

Cómo funcionan los seguidores dentro del ecosistema de Discover

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es la importancia que adquieren los seguidores dentro del ecosistema de Google.

Cuando un usuario pulsa el botón Seguir, Google registra una señal de interés y afinidad hacia esa fuente. Aunque la compañía no detalla el peso exacto de este factor dentro de sus algoritmos, sí reconoce que seguir a un creador o medio incrementa las probabilidades de que su contenido aparezca posteriormente en Discover.

Esto convierte la captación de seguidores en una nueva variable estratégica para medios digitales, publishers y creadores que buscan aumentar su alcance y consolidar audiencias recurrentes.

Quién puede acceder actualmente a los Perfiles de Búsqueda

En esta primera fase, Google ha limitado la personalización de los perfiles a editores y creadores que cumplan determinados requisitos de relevancia y presencia digital.

Entre ellos destacan:

Más de 100.000 seguidores en plataformas como YouTube, Instagram o X.

Más de 300.000 seguidores en TikTok.

Los perfiles aprobados podrán incorporar elementos personalizados como:

Imagen de perfil o avatar.

Descripción biográfica.

Página web oficial.

Redes sociales verificadas.

Canales de vídeo.

Información adicional relacionada con su actividad.

Google ha comenzado el despliegue inicialmente en Estados Unidos, aunque se espera que la funcionalidad se extienda progresivamente a más mercados.

¿Cómo encontrar un Perfil de Búsqueda en Google?

Los usuarios pueden acceder a estos perfiles a través de diferentes puntos dentro del buscador.

Entre las vías disponibles se encuentran:

El panel de información que aparece en los resultados de búsqueda.

El nombre del medio o creador mostrado en Google Discover.

Enlaces directos generados por Google para cada perfil.

Esta integración facilita el descubrimiento de nuevas fuentes de información y simplifica el seguimiento de publicaciones de interés.

Reclamar un Perfil de Búsqueda puede reforzar la presencia de marca

Google también señala que reclamar un perfil puede generar beneficios adicionales más allá de la visibilidad en Discover.

La activación de estos perfiles puede contribuir a la creación o mejora de los conocidos Paneles de Conocimiento (Knowledge Panels), los espacios informativos que aparecen en búsquedas relacionadas con empresas, medios, personalidades y organizaciones.

Cuando una entidad reúne suficiente información verificada, Google puede utilizar esos datos para enriquecer su representación dentro del buscador, ofreciendo una identidad digital más sólida y reconocible.

«Reclamar un perfil puede activar la creación de un panel de información para los editores y creadores que cumplan los requisitos. Si ya tienes un panel de información, este se actualizará con tu avatar, tu contenido más reciente y un enlace directo a tu perfil», indica la comunicación del buscador.

Un movimiento estratégico para fortalecer la identidad de medios y creadores

La llegada de los Perfiles de Búsqueda refleja la intención de Google de acercarse a dinámicas más propias de las plataformas sociales, donde la relación entre creador y audiencia se basa cada vez más en la suscripción y el seguimiento directo.

Con esta nueva funcionalidad, Google busca transformar el buscador en un entorno donde los usuarios no solo encuentren información, sino que también puedan construir una relación continua con las fuentes que consideran relevantes.

Para medios digitales, publishers y creadores de contenido, la novedad abre una nueva vía para fortalecer la fidelidad de sus audiencias, mejorar su presencia dentro del ecosistema de Google y aumentar sus oportunidades de aparecer en Discover gracias a una comunidad de seguidores cada vez más consolidada.

Añade Frikipandi a las preferencia de Google para que te salga nuestro contenid

Si te gusta nuestro contenido añade Frikipandi a las preferencias de medios en tu perfíl de Google y te saldrá más veces nuestro contenido. Pulsa este enlace para hacerlo.