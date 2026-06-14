Little Nightmares III – The Backstage ya está disponible

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A partir de hoy, los jugadores pueden descubrir qué se esconde tras el telón de la Feria en Little Nightmares III – The Backstage, el primer contenido adicional del juego, ya disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.



En este nuevo contenido, desarrollado por Supermassive Games, los jugadores verán cómo Low conoce a Dime, un nuevo niño que lleva un sombrero con una antorcha, una herramienta muy útil para encontrar el camino a través de lo que se oculta tras las cortinas de la Feria. Los dos niños deberán enfrentarse a nuevas amenazas y utilizar su luz para encontrar la manera de salvar a Alone de las manos de una nueva residenta: La Titiritera.

Little Nightmares III – The Backstage ya está a la venta y se incluye en el pase de expansión de Los Secretos de la Espiral, que forma parte de la Edición Deluxe del juego. Además, a lo largo de este año se lanzarán más contenidos adicionales.

Para más información sobre Little Nightmares III