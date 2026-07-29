BOOX presenta el trío eInk perfecto para desconectar este verano

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Tres gadgets ideales con los que leer, tomar notas y dejar a un lado las horas muertas frente a la pantalla convencional

El verano es el momento perfecto para bajar el ritmo, alejarse del móvil y recuperar viejos hábitos como leer sin prisa, anotar ideas en un diario, esbozar a mano o perderse en un podcast sin que las notificaciones nos interrumpan todo el tiempo.

Para ponértelo fácil, BOOX cuenta con los mejores dispositivos de tinta electrónica de última generación. Propuestas que combinan la comodidad del papel con la tecnología necesaria para que la lectura y las notas te acompañen a cualquier lugar, sin fatiga visual ni distracciones.

La tecnología eInk se adapta especialmente bien a la temporada estival: a diferencia de las pantallas tradicionales, se lee perfectamente incluso bajo la luz directa del sol, sin reflejos. A esto se suma una autonomía que puede prolongarse durante semanas con una sola carga, evitando depender de un enchufe durante las vacaciones.

Para desconectar en la playa o la piscina, puedes elegir entre tres dispositivos eInk de última generación firmados por BOOX: el eReader compacto y ultra ligero inspirado en el diseño de una maleta, Go 6” (Gen II); el lector de bolsillo con pantalla a color y conexión 5G para no perder el hilo estés donde estés, Palma 2 Pro; y el cuaderno digital de gran formato para quienes prefieren anotar, subrayar y dar rienda suelta a las ideas de verano, Go 10,3” (Gen II).

BOOX Go 6” (Gen II): Para leer bajo el sol o en la terraza

Diseñado para los amantes de la lectura pausada, BOOX Go 6” (Gen II) es el compañero perfecto para devorar novelas durante la siesta en la terraza o relajarse bajo la sombrilla en la playa. Su pantalla de 6 pulgadas con acabado similar al papel elimina cualquier reflejo molesto, permitiéndote leer cómodamente incluso bajo el sol más radiante.

Con un peso de apenas 160 gramos y un grosor de 6,8 mm, su original diseño inspirado en una maleta de cabina cabe en cualquier bolso de playa o mochila de viaje. Además, incluye el lápiz InkSense Plus para tomar notas rápidas y, gracias al sistema operativo Android con acceso a Google Play Store, es posible instalar tus aplicaciones de lectura favoritas para llevar miles de libros contigo sin cargar peso de más.

Lo tienes disponible en cuatro sugerentes colores por 199,99€.

BOOX Palma 2 Pro: El aliado perfecto para una desconexión inteligente

Para esos trayectos largos de verano en coche o en tren, donde la tentación es perder el tiempo haciendo scroll infinito en redes sociales, BOOX Palma 2 Pro ofrece la alternativa ideal para mantenerse conectado sin caer en distracciones inútiles. Con el tamaño y la ergonomía de un smartphone, permite llevar lecturas, música o audiolibros en el bolsillo, pero con la tranquilidad visual y mental de la tinta electrónica.

Este dispositivo incorpora una pantalla a color Kaleido 3 de 6,13 pulgadas y conectividad 5G con doble SIM. Esto te permite descargar contenidos, escuchar tus podcasts favoritos o revisar un correo de urgencia en pleno viaje sin depender del WiFi de hoteles o estaciones, todo ello mientras mantienes la vista descansada y libre de la dañina luz azul de las pantallas tradicionales.

BOOX Palma 2 Pro se puede comprar por 399,99€.

BOOX Go 10.3 (Gen II): El lienzo digital infinito para cuando llega la inspiración

La tranquilidad de las vacaciones suele ser el mejor caldo de cultivo para la creatividad. Pensado para plasmar en cualquier momento y lugar todas esas ideas, bocetos y planes de futuro que surgen al desconectar del día a día, BOOX Go 10.3 (Gen II) funciona como un cuaderno digital de gran formato sumamente elegant

Presentada en un asombroso grosor de solo 4,8 mm y un peso de 365 gramos, su pantalla de 10,3 pulgadas a 300 ppp ofrece un espacio amplio y nítido que se siente exactamente igual que el papel tradicional. El lápiz InkSense Plus incluido permite dibujar o escribir con un trazo y una fricción ultra realistas, convirtiéndose en el cuaderno de bocetos definitivo. Además, está disponible en versión Lumi, que añade una luz frontal ajustable para que la falta de luz diurna no frene tu inspiración.

Tienes disponible BOOX GO 10.3 (Gen II) a partir de 419,99 euros.