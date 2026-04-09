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EA SPORTS FC 26 Y EA SPORTS FC MOBILE TEAM OF THE SEASON ESTÁ DE VUELTA: ¡OPINA Y VOTA YA!

Los goles. La gloria. Los fans de EA SPORTS FC™ 26 y EA SPORTS FC™ Mobile pueden celebrar y revivir cada una de las historias que han marcado la temporada con el EA SPORTS FC™ Team of the Season oficial.

Hoy comienza el EA SPORTS FC™ Team of the Season (TOTS), la icónica campaña favorita de los fans de Football Ultimate Team (FUT) que celebra a los jugadores más destacados de las principales ligas del mundo durante la temporada 2025/26.

Impulsado por la voz de los aficionados de todo el mundo, TOTS rinde homenaje a los mejores jugadores y jugadoras que han dejado huella sobre el terreno de juego, situando a la comunidad global de FC en el centro de la mayor conversación futbolística: debatir, votar y ayudar a decidir el XI Final.

EA SPORTS FC da el pistoletazo de salida a la fase de votación con una lista de nominados que abarca tres de las ligas más prestigiosas del fútbol mundial: la Premier League, la Bundesliga y LALIGA, dando a los fans de todo el mundo el poder de opinar sobre los jugadores más destacados de cada competición.

El debate global arranca con el periodo de votación de la Premier League, activo del 7 al 10 de abril, seguido por la Bundesliga del 14 al 17 de abril y LALIGA del 28 de abril al 1 de mayo. Las votaciones estarán disponibles online y a través de las plataformas sociales de EA SPORTS FC™.

Los equipos del Team of the Season se lanzarán semanalmente en EA SPORTS FC™ 26 y EA SPORTS FC™ Mobile, celebrando a los mejores jugadores del fútbol mundial y culminando con el Ultimate TOTS. Los artículos de jugadores TOTS estarán disponibles en los sobres de Football Ultimate Team durante las siguientes fechas:

EA SPORTS FC™ 26

Duración de la campaña: 17 de abril – 29 de mayo

Serie A: 17 – 24 de abril

Premier League, BWSL: 24 de abril – 1 de mayo

Bundesliga, Frauen Bundesliga: 1 – 8 de mayo

Ligue 1, Arkema PL: 8 – 15 de mayo

LALIGA, Liga F: 15 – 22 de mayo

Ultimate TOTS: 22 – 29 de mayo

EA SPORTS FC™ Mobile

Duración de la campaña: 22 de abril – 3 de junio

Premier League: 22 – 29 de abril

Bundesliga: 29 de abril – 6 de mayo

Ligue 1: 6 – 13 de mayo

LALIGA: 13 – 20 de mayo

Serie A: 20 – 27 de mayo

Ultimate TOTS: 27 de mayo – 3 de junio

NOVEDAD: EXPERIENCIA DE VOTACIÓN MEJORADA

Este año, TOTS introduce una experiencia de votación mejorada que va más allá del tradicional esquema 4-3-3. Con cinco formaciones alternativas entre las que elegir, los fans tienen más libertad que nunca para construir el XI que consideran que representa a los mejores jugadores de la temporada, incluyendo a los delanteros más determinantes, los maestros del centro del campo y los pilares defensivos.

CREA TU EQUIPO IDEAL CON EA SPORTS FC™ 26 ICONS

Los fans también pueden adelantarse a la acción y prepararse para TOTS con EA SPORTS FC™ 26 ICONS, ya disponible. Los jugadores ÍCONO reciben tres elecciones de jugador intransferibles, cada una con una selección de uno entre cinco artículos de jugador ÍCONO o Héroe con una valoración de hasta 91 OVR, repartidos entre delanteros, centrocampistas y defensores de campañas FUT desde el lanzamiento del juego hasta el 31 de marzo de 2026*.

Además, los jugadores ÍCONO recibirán un pack inicial del XI de Oro, que incluye una alineación completa – con un portero, cuatro defensas, tres centrocampistas y tres delanteros – todos intransferibles y con una valoración mínima de 84 OVR, ayudando a los fans a construir su equipo ideal justo a tiempo para el Team of the Season.

Opina y vota por tu TOTS de la Premier League AQUÍ.