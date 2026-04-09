Razer Iskur V2, la silla ergonómica gaming líder en la industria, es ahora la silla gaming más utilizada de los esports

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ERGONOMÍA Y COMODIDAD AL MÁS ALTO NIVEL: LA RAZER ISKUR V2, NOMBRADA LA SILLA GAMING #1 MÁS UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DE LOS ESPORTS (SEGÚN PROSETTINGS.NET)

Razer Iskur V2, elegida por los mejores jugadores de esports, es ahora la silla gaming más utilizada por los profesionales (a marzo de 2026), según ProSettings.net1

Razer™, la marca global líder en estilo de vida para gamers, se enorgullece compartir que la Razer Iskur V2, la silla ergonómica gaming líder en la industria, es ahora la silla gaming más utilizada de los esports1 a partir de marzo de 2026, según ProSettings.net. Ya hicimos un análisis hace tiempo de la silla Razer Iskur V2

Este logro se suma al dominio continuo de Razer en el mercado de los esports. A diciembre de 2025, el Razer Viper V3 Pro es el ratón más utilizado en esports, mientras que los Razer BlackShark V2 Pro siguen siendo los auriculares más usados ​​en esports² y el Razer Huntsman V3 Pro TKL lidera el ranking de los teclados más usados ​​en esports2.

Diseñada para los campeones

Razer se ha mantenido fiel a su compromiso de crear los mejores y más innovadores productos, en los que confían los jugadores profesionales de esports. Dado que los jugadores pasan largas horas entrenando y compitiendo, los asientos ergonómicos se han convertido en un componente esencial de las configuraciones profesionales. La Iskur V2 destaca entre la competencia por su forma perfecta para el juego, diseñada en colaboración con los mejores jugadores y expertos de esports del mundo.

«En el ámbito profesional, la comodidad y la ergonomía ya no son opcionales, sino esenciales para el rendimiento», afirmó Jeffrey Chau, director global de esports de Razer. «Este logro es una clara muestra del trabajo que hemos realizado junto con la comunidad de esports para diseñar la Razer Iskur V2 como la mejor silla gaming, capaz de satisfacer las exigencias de la competición de élite».

La siguiente evolución en Sillas Gaming

Aprovechando el éxito de la Iskur V2, Razer ha ampliado aún más su línea de sillas en 2026 con su nueva silla insignia, la Razer Iskur V2 NewGen, que ha sido analizada por ProSettings.net , y que ofrece funciones líderes en la industria diseñadas para brindar comodidad a los jugadores en todas las posiciones:

El primer sistema del mundo de soporte lumbar Razer HyperFlex™: Un soporte lumbar de respuesta dinámica que se ajusta al peso y al ángulo de asiento del jugador, proporcionando un soporte continuo para la zona lumbar a la vez que permite una personalización precisa.

Un soporte lumbar de respuesta dinámica que se ajusta al peso y al ángulo de asiento del jugador, proporcionando un soporte continuo para la zona lumbar a la vez que permite una personalización precisa. Piel sintética EPU Razer Gen-2 con tecnología CoolTouch™: Mantente fresco durante largas sesiones de juego. El material de la silla ofrece una alta transpirabilidad, manteniéndola fresca al tacto durante horas. Además, es 13 veces más resistente que el cuero sintético estándar, brindando una sensación premium y un rendimiento duradero.

Mantente fresco durante largas sesiones de juego. El material de la silla ofrece una alta transpirabilidad, manteniéndola fresca al tacto durante horas. Además, es 13 veces más resistente que el cuero sintético estándar, brindando una sensación premium y un rendimiento duradero. Cojín de asiento de espuma de doble densidad curada en frío: Diseñado para una óptima disipación del calor y alivio de la presión. Su estructura canaliza el calor de manera eficiente, mientras que la espuma de doble densidad combina una comodidad mullida con un soporte firme para jugar durante todo el día.

Diseñado para una óptima disipación del calor y alivio de la presión. Su estructura canaliza el calor de manera eficiente, mientras que la espuma de doble densidad combina una comodidad mullida con un soporte firme para jugar durante todo el día. Arcos de hombro y base de asiento ultra anchos: Relájate, siéntate con las piernas cruzadas o coloca una pierna debajo del respaldo gracias a su diseño espacioso que te brinda la libertad de sentarte cómodamente en diversas posiciones.

Relájate, siéntate con las piernas cruzadas o coloca una pierna debajo del respaldo gracias a su diseño espacioso que te brinda la libertad de sentarte cómodamente en diversas posiciones. Cojín de cabeza de espuma viscoelástica moldeada: La forma ergonómica del cojín se adapta a la curvatura del cuello al apoyar la cabeza hacia atrás, proporcionando una comodidad intensa y duradera para largas sesiones de juego sin interrupciones.

La forma ergonómica del cojín se adapta a la curvatura del cuello al apoyar la cabeza hacia atrás, proporcionando una comodidad intensa y duradera para largas sesiones de juego sin interrupciones. Inclinación reactiva del asiento y reclinación de 15: Se adapta instantáneamente al movimiento y a los ángulos preferidos, favoreciendo tanto una postura erguida para la competición como la recuperación entre partidos.

Se adapta instantáneamente al movimiento y a los ángulos preferidos, favoreciendo tanto una postura erguida para la competición como la recuperación entre partidos. Reposabrazos 4D totalmente ajustables: Ajustes de altura, anchura, profundidad y ángulo para favorecer una posición constante del brazo y reducir la tensión en los hombros y las muñecas.

Con la Iskur V2 como la opción número uno entre los profesionales de los esports y el lanzamiento de la Iskur V2 NewGen, Razer refuerza su compromiso de establecer el estándar para las sillas gaming preparadas para los esports, ofreciendo soporte de nivel profesional en salas de entrenamiento, torneos y las zonas de juego de todos los que buscan competir al máximo nivel.

Para más información sobre la Razer Iskur V2 NewGen, visite: https://rzr.to/iskur-v2-ng.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Iskur V2 NewGen 699.99€ PVP Recomendado

Disponible ya en Razer.com, tiendas RazerStores y tiendas seleccionadas.

Razer Iskur V2 X NewGen 399.99€ PVP Recomendado

Disponible ya en Razer.com, tiendas RazerStores y tiendas seleccionadas.