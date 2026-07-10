Razer lanza los Hammerhead V3 X HyperSpeed para Xbox y PlayStation

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Diseñados para ofrecer una experiencia envolvente en Xbox, PlayStation y otras plataformas, los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed ​​para Xbox y PlayStation brindan audio inalámbrico de latencia ultrabaja, una conectividad dual fluida y una gran versatilidad para el día a día de los jugadores de consola.

Razer, la marca líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy los earbuds Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox y Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation.

Diseñada para el juego competitivo en consolas y el uso diario, esta gama combina la tecnología inalámbrica Razer HyperSpeed ​​de 2,4 GHz con Bluetooth® 5.3, ofreciendo un rendimiento rápido y estable en consolas, dispositivos móviles, consolas portátiles y PC.

Latencia ultrabaja: la inmersión definitiva.

Diseñados para partidas de alto nivel, los Hammerhead V3 X HyperSpeed ​​garantizan que los jugadores se mantengan perfectamente sincronizados con cada momento. Gracias a la tecnología Razer HyperSpeed ​​Wireless, estos auriculares ofrecen audio de 2,4 GHz con latencia ultrabaja y calidad para juegos, proporcionando una respuesta de audio instantánea donde más importa.

Gracias a Bluetooth 5.3, los jugadores también se benefician de una conexión con menor latencia, una mayor eficiencia energética y una estabilidad de conexión superior, lo que hace que estos auriculares sean tan adecuados para el uso diario como para los videojuegos.

Un sistema, múltiples formas de jugar.

El elemento central de la experiencia es el estuche HyperSpeed, que también funciona como receptor inalámbrico: permite disfrutar de un rendimiento dedicado de 2,4 GHz al conectarse a una consola o dispositivo móvil, a la vez que carga los auriculares mientras te desplazas.

Gracias a la tecnología Razer SmartSwitch Dual Wireless, los jugadores pueden alternar sin problemas entre las conexiones HyperSpeed ​​y Bluetooth, facilitando el cambio entre el juego y el uso del móvil sin interrupciones.

Diseñado para consolas, hecho para cualquier lugar.

Los Hammerhead V3 X HyperSpeed ​​para Xbox y PlayStation están diseñados para ofrecer una versatilidad auténtica, siendo compatibles con consolas, dispositivos móviles, PC y consolas portátiles gracias a su formato compacto y fácil de transportar. Los jugadores pueden disfrutar de hasta 10 horas de autonomía con una sola carga y de 25 horas adicionales con el estuche de carga incluido, lo que garantiza un rendimiento durante todo el día dondequiera que vayan.

Gracias a su diseño resistente al agua con certificación IPX4, sus controles táctiles intuitivos y su compatibilidad con audio espacial envolvente — incluidos Windows Sonic en Xbox, audio 3D en PlayStation y THX® Spatial Audio en PC —, los jugadores disponen de una solución de audio completa y versátil para cualquier entorno.

Características clave:

Tecnología inalámbrica Razer HyperSpeed ​​y Bluetooth® 5.3

Estuche HyperSpeed ​​con tecnología inalámbrica dual Razer SmartSwitch

Hasta 35 horas de autonomía de la batería

Audio espacial envolvente (optimizado para Xbox y PlayStation)

Diseño resistente al agua con certificación IPX4

Controles táctiles intuitivos

Los Hammerhead V3 X HyperSpeed ​​para Xbox y PlayStation son unos auriculares inalámbricos para juegos multiplataforma de latencia ultrabaja, diseñados para ofrecer un rendimiento envolvente en consolas y para el uso diario.

Para obtener más información sobre los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed ​​para Xbox, visita https://rzr.to/hhv3xhs-xbox

Para obtener más información sobre los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed ​​para PlayStation, visita https://rzr.to/hhv3xhs-ps

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox

109.99€ PVP Recomendado

Disponible ya en Razer.com y tiendas seleccionadas.

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation

109.99€ PVP Recomendado

Disponible ya en Razer.com y tiendas seleccionadas.