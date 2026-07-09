Análisis del videojuego Assassin’s Creed Black Flag Resynced: el Caribe vuelve a brillar en PS5 Pro con el remake que Ubisoft necesitaba

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Hoy, Ubisoft ha anunciado que Assassin’s Creed Black Flag Resynced, la próxima entrega en la franquicia Assassin’s Creed, ya está disponible en todo el mundo. El juego está disponible para Ubisoft+, PlayStation®5 y Xbox Series X|S, además de para Windows PC en Ubisoft Store, Steam (siendo un título verificado para Steam Deck) y Epic Games Store.

Con un desarrollo liderado por Ubisoft Singapur, Assassin’s Creed Black Flag Resynced es un remake fiel de Assassin’s Creed IV Black Flag, lanzado originalmente en 2013. El juego, que se ha rediseñado por completo en la última versión del motor Anvil, cuenta con gráficos actualizados y una jugabilidad optimizada, que incluye un sistema de combate basado en bloqueos y contraataques, mejoras en los sistemas de sigilo y parkour, mecánicas navales más complejas y nuevo contenido narrativo.

Os recomendamos ver una nueva versión del famoso tráiler de Assassin’s Creed IV Black Flag que se estrenó en el E3 de 2013. Esta versión actualizada, que cuenta con los mismos artistas que trabajaron en el original, “Horizon”, está basada en Assassin’s Creed Black Flag Resynced, y muestra la belleza del Caribe en la última versión del motor Anvil.

Ubisoft recupera una de las entregas más queridas de la saga con un remake fiel, espectacular y más ágil, que convierte la aventura de Edward Kenway en una experiencia moderna sin borrar el alma pirata del clásico de 2013.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ya está disponible en todo el mundo y llega con una idea muy clara: devolver al presente la gran fantasía pirata de Ubisoft sin convertirla en otra cosa. El regreso de Edward Kenway no se presenta como una simple remasterización ni como un lavado de cara oportunista, sino como un remake reconstruido para las plataformas actuales, con lanzamiento en PlayStation 5 y PS5 Pro, Xbox Series X|S y PC a través de Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam, además de estar verificado para Steam Deck. La edición estándar se sitúa en 59,99 euros y la Deluxe Edition en 69,99 euros, con contenidos cosméticos y navales adicionales.

Lo hemos probado en una PS5 Pro, es uno de esos regresos que explican por qué Black Flag sigue teniendo un lugar especial en la memoria de los jugadores. La aventura original de 2013 ya tenía una identidad poderosísima: mar abierto, abordajes, tabernas, selvas, fortalezas, canciones marineras y un protagonista menos solemne que otros asesinos, pero mucho más humano en sus contradicciones. Resynced entiende ese valor. No lo sepulta bajo sistemas innecesarios ni lo fuerza a parecerse a los Assassin’s Creed más recientes. Lo actualiza donde debía actualizarlo: en el ritmo, la imagen, el combate, el sigilo, la navegación y la continuidad del mundo.

Gráficos Assassin’s Creed Black Flag Resynced

En PS5 Pro Ubisoft ha aprovechado la potencia de la consola. El juego ofrece tres modos gráficos en PlayStation: rendimiento a 60 FPS, fidelidad a 30 FPS y equilibrado a 40 FPS para pantallas de 120 Hz. En PS5 Pro se suma la compatibilidad con PSSR para mejorar la calidad visual manteniendo el rendimiento, además de iluminación global con trazado de rayos en todos los modos y reflejos especulares con ray tracing también en todos ellos. Es decir, no se trata solo de más resolución o de una imagen más limpia, sino de una forma más coherente de hacer que el Caribe parezca vivo sin sacrificar la respuesta del juego.

Ubisoft ha reconstruido el juego en la versión más reciente del motor Anvil y eso se nota en el tipo de mundo que propone. El Caribe deja de ser solo un mapa amplio para convertirse en un espacio más continuo, más denso y más reactivo. La iluminación, la meteorología dinámica, los entornos destructibles y el tratamiento del mar acercan la experiencia a lo que muchos recordaban que era Black Flag, aunque técnicamente nunca pudiera verse así en 2013. Es una de las virtudes de un buen remake: no limitarse a reproducir la imagen antigua, sino reconstruir la emoción que dejó en la memoria del jugador. Ubisoft describe Resynced como un remake rediseñado desde cero con gráficos actualizados, mecánicas mejoradas y contenido exclusivo nuevo.

Sonido Assassin’s Creed Black Flag Resynced

a los temas atemporales originales de Brian Tyler, incluido el icónico “Black Flag Main Theme”, se unen ahora 22 pistas nuevas compuestas por Stephen Lukach, escritas en exclusiva para Resynced. El disco Assassin’s Creed Black Flag Resynced (Original Game Soundtrack) pondrá rumbo a alta mar el 10 de julio. Ya puede reservarse aquí.

Duración Assassin’s Creed Black Flag Resynced

En cuanto a las horas de juego, la estructura de progresión se mantiene muy fiel a la de 2013, ofreciendo una duración similar a la del juego original. Aquellos que se centren en disfrutar de la aventura principal de Assassin’s Creed Black Flag Resynced verán que la base de las 40 horas sigue casi intacta. No obstante, al sumar el generoso paquete de nuevo contenido narrativo (que incluye más de seis horas adicionales, tres nuevos oficiales con arcos propios y un epílogo completamente nuevo), completar la historia principal con las secundarias puede irse a las 45 horas sin mucho problema. Completar el juego al 100 % añadirá unas 15 o 20 horas más por lo que es un juego largo.

Ese punto es fundamental porque Black Flag siempre fue una aventura de sensaciones. Importaba tanto el destino como el trayecto: zarpar sin prisa, ver cómo cambia el cielo, detectar una fragata en el horizonte, acercarse con la bandera adecuada, descargar los cañones y decidir si hundir el barco o abordarlo. En PS5 Pro, Resynced potencia precisamente esa parte contemplativa y física. Las mejoras en geometría de micropolígonos permiten que los entornos escalen con mayor naturalidad desde los detalles cercanos hasta las siluetas lejanas, reduciendo transiciones bruscas en escenarios cargados de vegetación, arquitectura colonial, madera, cuerda, tela y agua.

Una historia centrada en Edward Kenway

La historia vuelve a situarnos en la Edad de Oro de la piratería, con Edward Kenway al mando del Jackdaw y atrapado en el conflicto entre Assassins y templarios. El personaje sigue funcionando porque no nace como héroe puro ni como asesino disciplinado, sino como un capitán ambicioso, sediento de gloria, riqueza y libertad. A su alrededor desfilan figuras legendarias como Barbanegra, Anne Bonny o Calicó Jack, nombres que convierten la campaña en una mezcla de aventura histórica, tragedia pirata y relato de iniciación. En un momento en el que muchos mundos abiertos se sienten intercambiables, el Caribe de Black Flag mantiene una personalidad reconocible desde el primer minuto.

La mayor virtud narrativa de Resynced es que no se limita a repetir. Ubisoft añade nuevo contenido de historia, misiones y escenas grabadas con Matt Ryan, el actor original de captura de interpretación de Edward. También incorpora oficiales reclutables para el Jackdaw, cada uno con su propia cadena de misiones, además de un capítulo final llamado A World Without Gold, centrado en Barbanegra y compuesto por ocho misiones, una nueva búsqueda de tesoro vinculada al personaje y un epílogo para Stede Bonnet. Estos añadidos amplían la aventura sin desfigurarla, como si el remake hubiera encontrado huecos naturales en el viaje original para enriquecerlos.

Jugabilidad

En lo jugable, el mar vuelve a ser la gran estrella. El Jackdaw no es un simple vehículo, sino el corazón emocional y mecánico de la aventura. Ubisoft ha eliminado pantallas de carga entre la navegación y las principales ciudades gracias al hardware moderno, lo que refuerza la sensación de viaje continuo. A eso se suman herramientas nuevas como Pathfinder, que marca rutas sobre el agua, y Follow Sea, una función de piloto automático que permite delegar la navegación cuando el jugador quiere disfrutar del trayecto o centrarse en otro objetivo. También regresan las 35 salomas originales y se añaden 10 nuevas canciones producidas para Resynced.

El combate naval, ya brillante en el original, gana capas. Resynced introduce barriles de metralla para dañar velas, cañones de ocho libras para explotar puntos débiles del casco y facciones enemigas reconfiguradas con armas y tácticas diferentes. Las tormentas también tienen más peso jugable: el sistema meteorológico Atmos simula condiciones más dinámicas, con vientos, oleaje, tormentas violentas, objetos afectados por el entorno, rayos capaces de causar daño de área y dos tipos de trombas marinas. La navegación deja de ser un mero desplazamiento entre actividades y recupera su condición de aventura imprevisible.

El combate cuerpo a cuerpo es otro de los grandes beneficiados. Ubisoft lo ha rehecho con un enfoque más moderno, basado en bloqueos, paradas, contraataques y ejecuciones. La clave está en que Edward ya no parece limitarse a esperar una animación de contraataque como en muchas entregas clásicas. Ahora los enfrentamientos piden más ritmo y lectura del enemigo. Las paradas perfectas pueden abrir remates, las patadas contra paredes generan ejecuciones ambientales, los ataques pesados añaden intención ofensiva y los enemigos reaccionan si el jugador abusa de una misma táctica. Es un sistema más físico y más reactivo, sin convertir Black Flag en un RPG de estadísticas ni romper su esencia de aventura de acción.

El sigilo también sale reforzado. Edward puede agacharse en cualquier momento, no solo en coberturas concretas, y la visibilidad cambia según la postura, la distancia, la vegetación y la oscuridad. Vuelve la visión de águila, pero se combina con la función Observar, heredada de Assassin’s Creed Shadows, para localizar pistas, objetivos y enemigos con una cámara más cercana y cinematográfica. Esta mejora es importante porque uno de los puntos más discutidos del Black Flag original eran las misiones de seguimiento y escucha. En Resynced, perder de vista a un objetivo ya no implica automáticamente desincronización: el diseño permite continuar, improvisar y corregir el error.

El parkour, por su parte, recupera control y fluidez. Edward se mueve con más intención, reacciona antes tras caídas, puede mantener mejor el impulso y cuenta con opciones avanzadas como saltos manuales, eyecciones laterales y traseras más controlables, además de nuevas tirolinas repartidas por las ciudades. Esto encaja especialmente bien con La Habana, Kingston y Nassau, escenarios donde la verticalidad no debe sentirse como una coreografía rígida, sino como una ruta que el jugador interpreta sobre la marcha. Resynced no intenta convertir a Edward en un acróbata imposible, sino devolverle agilidad a un sistema que en 2013 ya era vistoso pero que hoy necesitaba más precisión.

Una de las novedades más atractivas para quienes disfrutan explorando está bajo el agua. El remake mantiene las zonas de campana de buceo, pero añade la posibilidad de sumergirse en cualquier punto del mundo, lo que abre rutas de infiltración, cofres ocultos y nuevos secretos junto a costas e islas. Ubisoft ha explicado que esta función permite acercarse a barcos o posiciones costeras desde debajo de las olas y buscar botín sumergido sin depender siempre de una zona de buceo marcada. U-bisoftGamesRadar también recogió que el equipo ha añadido nuevos naufragios y secretos para aprovechar esta libertad submarina.

En PS5 Pro, todos estos cambios tienen un aliado evidente: la inmersión. Ubisoft ha incorporado respuesta háptica y gatillos adaptativos del DualSense, soporte del SSD para reducir tiempos de carga y audio Tempest 3D para reforzar la espacialidad del Caribe. En un juego de barcos, tormentas, madera crujiendo, disparos de cañón, salomas y selvas, el sonido no es un adorno; es parte de la navegación. A los temas originales de Brian Tyler, incluido el recordado Black Flag Main Theme, se suman 22 pistas nuevas compuestas por Stephen Lukach para Resynced, según la nota de prensa de Ubisoft, con una banda sonora original que se publica el 10 de julio.

La decisión de centrar el juego en la experiencia en solitario también favorece la claridad del producto. Ubisoft confirma que Assassin’s Creed Black Flag Resynced no incluye multijugador porque el equipo se ha concentrado en ofrecer la mejor campaña posible. Lejos de parecer una carencia, aquí funciona como una declaración de intenciones: este remake quiere ser la versión definitiva de la aventura de Edward Kenway, no una plataforma dispersa de modos añadidos. Para un título que vive del ritmo de viaje, del saqueo, de las misiones narrativas y de la exploración libre, esa concentración juega a favor.

La recepción crítica acompaña esa lectura positiva. En Metacritic, la versión de PlayStation 5 figura con una valoración “generally favorable”, un metascore de 84 basado en 83 análisis y un 94% de críticas positivas en el momento de la consulta. Más allá de la cifra, lo relevante es el tono general: muchos análisis destacan que Resynced moderniza uno de los Assassin’s Creed más queridos sin perder su identidad. Tom’s Guide lo define como una versión definitiva del Black Flag favorito de los fans, con mejoras inteligentes, nuevo contenido valioso y una fantasía pirata que sigue funcionando con una fuerza poco habitual.

Tras probar el juego en PS5 Pro el remake luce de forma sobresaliente en la consols, pero además se aprecian beneficios incluso en el modo rendimiento frente al mismo modo de las consolas base gracias al PSSR y a la mejora general de imagen. El ofrecer ray tracing ampliado en todos los modos de esa versión por parte de Ubisoft ha sido un acierto.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced llega, además, en un momento ideal para la saga. Después de años alternando grandes RPG, expansiones, remasters y propuestas más contenidas, Ubisoft recupera una entrega que siempre fue especial porque aunaba dos fantasías muy potentes: la del asesino que se mueve entre tejados y la del capitán pirata que desafía imperios en alta mar. El remake no necesita reinventar esa fórmula; basta con hacerla más fluida, más bonita, menos frustrante y más rica y mejor técnicamente. Y eso es exactamente lo que propone.

La edición estándar incluye el juego base, mientras que la Deluxe Edition suma el pack de personaje Maestro Assassin y el pack naval Maestro Assassin, con atuendo, armas, abalorios, velas, mascota de barco, apariencia de tripulación, timón, mascarón y elementos cosméticos para el Jackdaw. La Collector’s Edition, según Ubisoft, incorpora el contenido de la Deluxe y objetos físicos como una figura de Edward, el broche metálico funcional, un SteelBook exclusivo y un mapa de tela. Para quienes buscan entrar directamente en la campaña, la edición estándar parece suficiente; para los que quieran vestir la vuelta de Edward con más empaque, las ediciones superiores encajan con el carácter de celebración del lanzamiento.

La conclusión es clara: Assassin’s Creed Black Flag Resynced es un remake con sentido. No llega solo para aprovechar la nostalgia, sino para demostrar que algunas aventuras siguen vivas cuando se las trata con respeto, ambición técnica y criterio jugable. En PS5 Pro, el Caribe gana nitidez, luz, reflejos y estabilidad; Edward gana recursos; el Jackdaw gana profundidad; y el jugador gana una versión más cómoda, más espectacular y más completa de una de las mejores fantasías piratas del videojuego moderno.

Ubisoft ha encontrado aquí un equilibrio difícil: mantener la memoria de Black Flag y, al mismo tiempo, hacer que jugarlo en 2026 no parezca un ejercicio arqueológico. Resynced conserva el placer de zarpar sin rumbo, escuchar a la tripulación cantar, perseguir una vela enemiga en el horizonte y saltar desde una atalaya hacia aguas turquesas. Pero ahora lo hace con una presentación mucho más poderosa, con sistemas menos rígidos y con contenido narrativo que amplía la leyenda de Edward Kenway. Para veteranos, es una vuelta a casa. Para nuevos jugadores, una puerta de entrada perfecta. Para PS5 Pro, uno de esos juegos que recuerdan que el mar abierto todavía puede esconder grandes tesoros.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced, ambientado en la Edad de oro de la piratería, invita a los jugadores a surcar el mar Caribe como Edward Kenway, un rebelde capitán pirata que se ve arrastrado al conflicto milenario entre Assassins y templarios. En su búsqueda de gloria y riquezas, el camino de Edward se cruzará con el de personajes legendarios, como Barbanegra, Anne Bonny o Calicó Jack, en un momento en que el destino de todo lo que han construido los piratas pende de un hilo y lo hemos disfrutado mucho. Que recuerdos y nostalgia me ha dado. ¿Merece la pena? Para nosotros es un sobresaliente.

La edición estándar de Assassin’s Creed Black Flag Resynced está disponible por un precio de 59.99 € en todas las plataformas.

Edición estandar – Incluye el juego base. A la venta en Amazon. Aprovecha que hoy tine 10 euros de descuento.

– Incluye el juego base. A la venta en Amazon. Aprovecha que hoy tine 10 euros de descuento. Deluxe Edition – Esta edición exclusivamente digital está disponible por 99 € en todas las plataformas, e incluye el juego base, el pack de personajes Maestro Assassin y el pack naval Maestro Assassin.

– Esta edición exclusivamente digital está disponible por 99 € en todas las plataformas, e incluye el juego base, el pack de personajes Maestro Assassin y el pack naval Maestro Assassin. Collector’s Edition– Incluye el mismo contenido que la Deluxe Edition, así como objetos físicos de coleccionista de gran calidad: una figura de Edward, el broche de metal de Edward (funcional), un SteelBook® exclusivo, un mapa de tela y mucho más.

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