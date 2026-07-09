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Outright Games, en colaboración con Nickelodeon, ha anunciado que PAW Patrol: Mundo Dino saldrá a la venta para Nintendo Switch 2 el 2 de octubre de 2026, llevando esta aventura prehistórica a la plataforma con gráficos mejorados para ofrecer una experiencia de juego aún más envolvente.

En PAW Patrol: Mundo Dino los jugadores se unen a Chase, Marshall, Skye y otros cachorros favoritos de los fans en la Isla Dino, en una nueva aventura con una historia propia inspirada en la temporada 13 de PAW Patrol (La Patrulla Canina)® y en la próxima película La patrulla canina: La Dino Película™. Los jugadores explorarán diversas regiones, completarán misiones de rescate y ayudarán a sus amigos prehistóricos que lo necesiten a través de una jugabilidad accesible y apta para toda la familia, diseñada para un público joven.

La versión para Nintendo Switch 2 contará con una serie de mejoras técnicas y visuales, entre las que se incluyen texturas y gráficos mejorados, una mayor densidad de vegetación y elementos decorativos en el mapa, una mayor distancia de visualización y efectos visuales mejorados. Además, será compatible con el modo cooperativo local y con GameShare, lo que permitirá a los jugadores disfrutar juntos de la Isla Dino de nuevas.

PAW Patrol: Mundo Dino saldrá a la venta el 31 de julio de 2026 para Nintendo Switch y PlayStation 5 y el 2 de octubre de 2026 para Nintendo Switch 2.