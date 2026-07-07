Un verano con Kindle: 5 opciones para distintos tipos de lector

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Kindle ofrece un ecosistema completo de dispositivos, para disfrutar de la lectura y aprovechar esas ideas que solo llegan en vacaciones, con una tecnología libre de distracciones

el 47% de los españoles pierde sus mejores ideas porque no las captura a tiempo. Este verano, en la playa, en la piscina o en el trayecto de una escapada, la clave es disfrutar de buenas historias… y no dejar que las ocurrencias se evaporen. Llega el verano, el ritmo baja y encontramos tiempo para reconectar con aficiones casi olvidadas el resto del año. Aunque entramos en un momento favorable para la inspiración, poner atención sigue siendo crucial. Según un estudio de Amazon Kindle Este verano, en la playa, en la piscina o en el trayecto de una escapada, la clave es disfrutar de buenas historias… y no dejar que las ocurrencias se evaporen.

Ya sea a través de un catálogo ilimitado de títulos en tu maleta; la opción de capturar notas rápidas allí donde estés; subrayar esa parte reveladora de la historia o la posibilidad de ordenar ideas, la familia Kindle de Amazon puede ser tu mejor aliada para una buena historia debajo de una sombrilla o en la terraza de tu bar favorito.

La inspiración también te acompaña en vacaciones y, para no dejarla escapar, aquí tienes una recopilación de los diferentes Kindle para cada tipo de lector este verano:

La opción más ligera y que cabe en cualquier lugar: Kindle (última generación)

Para escapadas, festivales, fines de semana improvisados o el “por si acaso” del bolso: el Kindle más compacto en verde matcha, con pantalla de 300 ppp sin reflejos, pasos de página más fluidos, mayor contraste y una luz frontal un 25% más brillante al máximo.

Este modelo de Kindle permite llevar contigo todas las lecturas que te has ido guardando todo el año porque ahora sí, por fin, estás de vacaciones. Si tu prioridad es aprovechar tu tiempo libre para descubrir las mejores historias de la temporada o algunos clásicos que tienes pendientes, Kindle te lo pone bien fácil con este modelo que cabe en cualquier bolsillo o compartimento del bolso.

En Amazon.es a partir de 113,99€, también disponible en negro.

Si tu verano ideal incluye un capítulo más en el lugar más inesperado: Kindle Paperwhite

Esta es una opción todoterreno para tener la mejor experiencia de lectura, sea cual sea el plan. El Kindle Paperwhite es ese clásico que nunca falla: rápido, cómodo y pensado para que te olvides del resto. Esta nueva generación es la más ágil hasta la fecha, con navegación más sensible, pasos de página un 25% más fluidos y la mayor relación de contraste de todos los Kindle Paperwhite.

Es resistente a salpicaduras y capaz de autoregular la luz frontal. Kindle Paperwhite está disponible en Amazon.es desde 169,00€ y Kindle Paperwhite Signature Edition en Amazon.es por 189,00€. Colores: frambuesa metalizado, verde jade metalizado y negro metalizado.

Si te gusta que todo tenga un toque de color: Kindle Colorsoft

Kindle Colorsoft es para los amantes de la novela gráfica y para los que no quieren perderse ningún detalle del color. Además, cuando lo que buscas es perderte en una historia, el entorno importa y, de hecho, el 27% de los españoles señala que la clave para proteger su creatividad o capacidad de reflexión es un entorno sin notificaciones ni apps. Kindle Colorsoft propone una forma más calmada de disfrutar la lectura, con la riqueza del color y una experiencia centrada en el contenido.

El Kindle Colorsoft, el primer Kindle a color, reúne lo que más gusta de Kindle: alto contraste, pasos de página fluidos, luz frontal con ajuste automático, batería que dura semanas y un abanico de color agradable a la vista para disfrutar cada lectura con un extra de vida.

Si eres de los que apunta ideas entre chapuzón y chapuzón: Kindle Scribe

El verano es una época genial para disfrutar de uno de nuestros hobbies favoritos, los libros, pero ¿por qué elegir si puedes tenerlo todo? El nuevo Kindle Scribe es para quienes leen… y también escriben, subrayan, planean y capturan ideas al vuelo. Y es que, cuando surge una idea, puede desaparecer en segundos. Kindle Scribe está hecho precisamente para eso, tener a mano un espacio donde volcar lo importante en el momento.

Combina la experiencia Kindle con un dispositivo potente para tomar notas, con una pantalla de 11″ que te da más espacio para escribir, leer y plasmar todo lo que piensas, además de una textura suave, similar a la del papel, que hace que escribir con el lápiz premium se sienta como hacerlo sobre un folio.

En Amazon.es por 449,99€ sin luz frontal y por 493,99€ con luz frontal, ambos disponibles en color grafito.

Si eres de los que convierten pensamientos en proyectos: Kindle Scribe Colorsoft

¿Te gusta llevar contigo la última tecnología? Entonces, este es el ticket ganador. El nuevo Kindle Scribe Colorsoft es el Scribe más avanzado, pensado para leer y tomar notas en cualquier plan de verano. En un contexto en el que el 58% de quienes se han marcado objetivos asegura que las distracciones digitales afectan negativamente a su capacidad de lograrlos, su propuesta es clara: una experiencia de lectura y escritura sin apps ni notificaciones.

Su pantalla Colorsoft sin reflejos de 11″ con luz frontal ofrece un color de alto contraste tipo papel impreso. El color te permite dar vida a tus lecturas y notas: por ejemplo, subrayar en distintos colores para separar ideas, marcar y etiquetar páginas por temas, crear esquemas y mapas mentales más claros usando colores para diferenciar bloques, o planificar con listas visuales donde cada color es una categoría. Y cuando te llega la inspiración, la escritura se siente natural gracias a su superficie texturizada, su respuesta rápida y el lápiz premium incluido que no necesita carga. Además, incorpora un cuaderno integrado con herramientas de IA para buscar, resumir y digitalizar tus notas.