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Descubre grandes mejoras en todos los sistemas, más protección para la seguridad infantil y un montón de actualizaciones útiles. iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 y watchOS 27 estarán disponibles este otoño.Siri AI podrá usarse en inglés más adelante este año. Por ahora,no estará disponible en iOS, iPadOS ni watchOS en la UE. Son los titulares de WDC26 keynote de Apple: Revolución en Cupertino Apple presenta Siri AI, iOS 27 y el futuro de la inteligencia artificial privada en la WWDC26.

Si te la perdistes puedes verla

Puedes ver su presentación en https://www.apple.com/es/apple-events/?cid=CDM-ES-DM-c02095-M30489

El gigante tecnológico de Cupertino ha vuelto a sacudir los cimientos de la industria móvil durante la inauguración de su Conferencia Mundial de Desarrolladores, la WWDC26. Bajo la batuta de Tim Cook y su equipo directivo, la compañía ha presentado una profunda renovación de sus ecosistemas de software, liderada por el despliegue definitivo de Apple Intelligence y la reinvención absoluta de su asistente virtual, rebautizado oficialmente como Siri AI. Esta nueva etapa no solo promete transformar el modo en que los usuarios interactúan con sus dispositivos cotidianos, sino que redefine los estándares de la computación agentica a través de iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27 Golden Gate.

La presentación ha dejado claro que el enfoque de la firma californiana no consiste en competir por la fuerza bruta de los grandes modelos de lenguaje en la nube, sino en integrar algoritmos contextuales directamente en el silicio de sus procesadores. Con esta premisa, la keynote de la WWDC26 se ha estructurado sobre tres pilares fundamentales que marcarán el rumbo de la telefonía y la informática personal durante los próximos años: una inteligencia artificial profundamente integrada, la consolidación de una interfaz gráfica refinada tras las críticas del pasado año y un blindaje sin precedentes en materia de control parental y seguridad infantil.

El nacimiento de Siri AI y la era de la computación contextual

La joya de la corona de la conferencia ha sido la transformación radical del asistente de voz tradicional de Apple. Siri AI nace como una entidad completamente nueva, reconstruida desde sus cimientos para abandonar el viejo esquema de comandos cerrados de voz y convertirse en un agente autónomo capaz de comprender el contexto de lo que sucede en la pantalla del usuario. El nuevo asistente ya no opera de manera aislada, sino que posee la facultad de cruzar información entre múltiples aplicaciones del sistema de manera simultánea para ejecutar tareas complejas.

Por primera vez en la historia del ecosistema, Siri AI contará con una aplicación dedicada e independiente que sincronizará el historial de las conversaciones a través de iCloud. Esto significa que un usuario podrá comenzar una consulta compleja en su Mac de la oficina y continuarla de forma fluida en su iPhone mientras camina por la calle o mediante los comandos gestuales de su Apple Watch. La fluidez de la conversación ha mejorado de manera notable, permitiendo que el sistema entienda correcciones sobre la marcha, titubeos o referencias cruzadas que remitan a interacciones previas sin perder el hilo conductor.

El verdadero salto cualitativo reside en la capacidad del asistente para gestionar el contexto personal del usuario. Siri AI puede revisar correos electrónicos archivados, analizar hilos de mensajes de texto y examinar la fototeca para responder a peticiones de alta complejidad. Si un usuario solicita al dispositivo que verifique a qué hora aterriza el vuelo de un familiar y busque un restaurante recomendado cerca del aeropuerto que coincida con los gustos culinarios del visitante, el sistema procesará la información cruzando datos de Mail, Mapas y las notas personales en cuestión de segundos, todo ello mediante un procesamiento local en el chip del dispositivo.

Para elevar la experiencia de usuario, se han integrado controles deslizantes que permiten personalizar tanto el ritmo de la locución como la expresividad de la voz del asistente. Asimismo, la precisión del sistema de dictado nativo ha experimentado una mejora muy significativa, reduciendo drásticamente los errores de transcripción en entornos ruidosos. Sin embargo, estas funciones avanzadas requieren una potencia de hardware considerable. Apple ha confirmado que el modelo de inteligencia artificial más potente del sistema exigirá un mínimo de doce gigabytes de memoria unificada, lo que limita su despliegue a la gama alta actual, como el iPhone Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, además de las tabletas con chip M4 o superior y los ordenadores Mac equipados con procesadores de la serie M3 en adelante.

iOS 27 y la optimización extrema del rendimiento diario

Más allá del impacto mediático de la inteligencia artificial, Craig Federighi ha subido al escenario para detallar las novedades de iOS 27, una actualización de software que se centra de lleno en mejorar la eficiencia del sistema y en limar las asperezas de las versiones previas. Lejos de intentar reinventar la rueda con cambios estéticos disruptivos, la nueva versión del sistema operativo para el iPhone se centra en lo que el equipo de ingeniería denomina el perfeccionamiento de los detalles cotidianos.

El apartado de la velocidad de ejecución y la respuesta del hardware ha acaparado buena parte del protagonismo. Gracias a una reestructuración profunda del planificador de tareas de la unidad central de procesamiento, iOS 27 optimiza la precarga de los datos esenciales de las aplicaciones más utilizadas por el usuario. El resultado directo es una aceleración de hasta el treinta por ciento en la velocidad de apertura de las herramientas nativas y de terceros. Además, la transición de conectividad entre las redes móviles y las redes inalámbricas se realiza ahora de manera completamente invisible, eliminando esas molestas microinterrupciones que solían congelar la descarga de datos al salir de casa o de la oficina.

La gestión multimedia también se beneficia notablemente de este nuevo motor de rendimiento. El procesamiento y la aparición de las fotografías en el carrete tras ser capturadas es un setenta por ciento más rápido, mientras que el sistema de transferencia de archivos AirDrop ha recibido una optimización que eleva la velocidad de envío de datos hasta en un ochenta por ciento. La estabilidad y relevancia de las búsquedas internas a través de Spotlight, Mail y la aplicación Fotos se han rediseñado por completo, garantizando que el indexado de los nuevos archivos se produzca de manera instantánea en segundo plano.

En el apartado estético, Apple ha respondido de forma directa a las quejas recibidas durante el despliegue inicial de su lenguaje de diseño Liquid Glass el año pasado. Aquella interfaz, alabada por su belleza visual pero criticada por su escasa legibilidad bajo la luz directa del sol, ha sido refinada por completo. iOS 27 introduce un control deslizante de transparencia gestionado por el propio usuario, lo que permite regular el nivel de opacidad de las ventanas y los menús flotantes desde una transparencia cristalina hasta un tono opaco muy tintado que garantiza el contraste adecuado en cualquier condición lumínica.

macOS 27 Golden Gate y la unificación del ecosistema de escritorio

El sistema operativo de los ordenadores de la firma de la manzana recibe este año el nombre oficial de macOS 27 Golden Gate, evocando una analogía directa con el mítico lanzamiento de Mac OS X Snow Leopard en su día. La estrategia de la compañía con esta versión es idéntica: congelar la introducción masiva de funciones superficiales para centrarse en apuntalar el rendimiento del núcleo del sistema operativo y en homogeneizar la experiencia visual de sus herramientas profesionales.

Golden Gate unifica el diseño de las barras de herramientas en todas las aplicaciones nativas y extiende los paneles laterales hasta los bordes mismos de la pantalla, un movimiento estético que busca reducir las distracciones visuales y aprovechar mejor la superficie de los monitores de gran resolución. Las esquinas de todas las ventanas del sistema cuentan ahora con un radio de curvatura ligeramente más cerrado, y los iconos principales del escritorio han sido actualizados con un efecto refractivo que reacciona sutilmente a la posición del cursor del ratón.

En el interior del sistema, las mejoras se traducen en una navegación por archivos en red extraordinariamente más ágil y en una sincronización inmediata de la base de datos de la aplicación Mensajes. Las búsquedas locales a través de Spotlight ofrecen sugerencias mucho más precisas y predictivas basadas en los hábitos horarios del usuario. Al igual que ocurre en el iPhone, macOS 27 Golden Gate integra por completo las capacidades de Siri AI, permitiendo un control absoluto de las funciones del ordenador mediante peticiones en lenguaje natural.

Para los profesionales del desarrollo de software, Apple ha desvelado Xcode 27, una herramienta que se posiciona a la vanguardia de la ingeniería asistida por ordenador. El nuevo entorno de desarrollo integra de manera nativa agentes de programación avanzados basados en modelos de inteligencia artificial no solo propios, sino también de firmas punteras del sector como Anthropic, Google y OpenAI. Esto permite a los programadores escribir código de forma combinada utilizando las capacidades de Claude o Gemini junto a los modelos locales de Apple, acelerando la depuración de errores y la creación de prototipos de software.

Seguridad infantil y protección familiar en la era digital

Uno de los bloques más densos e importantes de la presentación ha estado dedicado a la seguridad de los menores y a la dotación de nuevas herramientas de supervisión para los padres. La expansión de las funciones de protección infantil en iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27 se ha desarrollado siguiendo las directrices de salud y bienestar digital de la Academia Americana de Pediatría, buscando un equilibrio saludable entre el aprendizaje autónomo de los menores y la tranquilidad de las familias.

La función bautizada como Solicitud de Navegación traslada el exitoso modelo de validación de compras a la experiencia de navegación web en Safari. A partir de ahora, los dispositivos configurados para menores de trece años requerirán una aprobación previa y explícita por parte de los padres antes de poder acceder a cualquier dominio web que no se encuentre en la lista de sitios permitidos de forma predeterminada. Del mismo modo, el sistema de control de comunicaciones exige el visto bueno paterno antes de que un menor pueda añadir un nuevo contacto a su agenda para interactuar a través de Mensajes, FaceTime o llamadas de voz tradicionales.

El control del tiempo de uso ha recibido un rediseño radical a través de un panel de control mucho más intuitivo que muestra de un vistazo el promedio de uso del dispositivo y el desglose de las aplicaciones más utilizadas. Los padres pueden establecer límites de tiempo diarios específicos para categorías enteras como redes sociales, videojuegos o aplicaciones de entretenimiento, contando además con una recomendación automatizada del sistema basada en criterios médicos para establecer un punto de partida saludable. La nueva función de Horarios permite bloquear el acceso a determinadas aplicaciones recreativas durante tramos específicos de la jornada, como el horario escolar o las horas destinadas al descanso nocturno, con la flexibilidad de otorgar prórrogas temporales a distancia desde el dispositivo del tutor si la situación lo requiere.

El blindaje de la privacidad y la integridad física de los menores se extiende también al análisis de contenidos multimedia en tiempo real. La tecnología nativa de Seguridad en las Comunicaciones, que hasta ahora se encargaba de detectar y difuminar imágenes con contenido explícito o desnudez, amplía su rango de acción en iOS 27. El software ahora es capaz de identificar y bloquear de manera preventiva contenidos gráficos de extrema violencia o heridas graves en los archivos de vídeo e imágenes que se reciban o intenten enviar a través del ecosistema de mensajería, protegiendo la sensibilidad de los más jóvenes.

Apple Intelligence se expande por las aplicaciones del sistema

La oleada de innovaciones impulsadas por la inteligencia artificial se deja sentir en prácticamente todas las herramientas cotidianas del ecosistema. En el terreno de la productividad, la aplicación Mail recibe un nuevo sistema de clasificación jerárquica que analiza el contenido de la bandeja de entrada para destacar en la zona superior los correos de mayor urgencia o relevancia laboral. Las respuestas inteligentes en Mail y Mensajes van un paso más allá, adquiriendo la destreza de imitar y adaptarse al estilo de redacción personal de cada usuario tras un breve periodo de aprendizaje local.

La aplicación Fotos estrena la función de Reencuadre, una herramienta creativa de edición fotográfica asistida por modelos espaciales que permite modificar la perspectiva de una captura ya existente, reposicionar elementos o rellenar de forma coherente los márgenes de una imagen para componer una escena totalmente nueva. Por su parte, la herramienta Image Playground añade por primera vez la generación de imágenes con acabados fotorrealistas de alta calidad, procesadas mediante la infraestructura de nube privada de la compañía.

Incluso los aspectos más sencillos del sistema se han vuelto más inteligentes. La aplicación de contraseñas de Apple avanza con paso firme hacia la automatización total; a partir de ahora, si el sistema detecta que una de las credenciales del usuario ha sido filtrada en internet o se considera extremadamente vulnerable, la aplicación iniciará un proceso autónomo en segundo plano para actualizar los datos de acceso en los servicios y aplicaciones correspondientes sin necesidad de que el usuario tenga que completar engorrosos formularios manuales. Asimismo, el navegador Safari integra un gestor de pestañas inteligente que agrupa de forma automática los sitios web abiertos según su temática, permitiendo guardar estos conjuntos organizados para evitar el caos visual recurrente de la navegación intensiva.

Compatibilidad de hardware, restricciones geográficas y hoja de ruta

El cierre de la presentación ha desvelado los detalles logísticos relativos a la disponibilidad de las actualizaciones y las limitaciones de compatibilidad de los dispositivos de generaciones anteriores, un anuncio que ha generado cierta controversia debido al drástico corte de soporte en algunas líneas de producto específicas. Mientras que iOS 27 mantendrá la compatibilidad con todos los modelos de iPhone que ya eran capaces de ejecutar la versión anterior, asegurando una longevidad notable para terminales antiguos gracias a las optimizaciones del procesador, el panorama de las tabletas y los relojes inteligentes es muy diferente.

iPadOS 27 eleva los requisitos mínimos de hardware de manera exigente, eliminando el soporte para una oleada completa de modelos antiguos de iPad. A partir de este ciclo de actualizaciones, los usuarios necesitarán disponer de un dispositivo equipado como mínimo con un procesador A14 Bionic o bien dar el salto a la arquitectura de los chips de la serie M1 en adelante si desean instalar el nuevo sistema operativo. El recorte de compatibilidad es todavía más severo en el terreno de los dispositivos de muñeca con watchOS 27, donde modelos de enorme difusión popular como el Apple Watch Series 6, el Series 7, el Series 8, el modelo Ultra de primera generación y el Apple Watch SE de segunda generación se quedan fuera de la lista de dispositivos compatibles de forma definitiva. Este sistema operativo para relojes prescinde además de la clásica aplicación nativa Walkie-Talkie, presente en el dispositivo de forma ininterrumpida desde hace casi una década.

En el ámbito del hardware complementario, la compañía ha anunciado la expansión de las capacidades de su protocolo GymKit. Los usuarios que dispongan de unos auriculares AirPods Pro de tercera generación podrán sincronizar sus datos de frecuencia cardíaca directamente a través de su iPhone mientras realizan actividades deportivas con maquinaria de gimnasio compatible, asegurando una medición más precisa de las constantes de salud del usuario. Para el dispositivo de computación espacial de la firma, visionOS 27 introduce mejoras sustanciales en el tratamiento visual, permitiendo transformar fotografías panorámicas convencionales en escenarios tridimensionales inmersivos que el usuario puede adoptar como entornos de trabajo personalizados. La conectividad inalámbrica de este visor de realidad mixta también se ha optimizado, ofreciendo velocidades de transferencia de datos a través de redes Wi-Fi hasta tres veces más rápidas que en la versión anterior del sistema.

El despliegue global de estas tecnologías estará fuertemente condicionado por factores regulatorios y lingüísticos que marcarán un acceso escalonado a nivel mundial. La fase de pruebas beta para desarrolladores da comienzo de inmediato, mientras que el lanzamiento oficial de Siri AI en fase beta pública se producirá a partir del próximo mes de septiembre de 2026, estando limitado en su arranque inicial de forma exclusiva al idioma inglés. Apple ha manifestado su intención de ampliar con rapidez el soporte para otros idiomas de forma progresiva a lo largo de los meses siguientes.

La nota más compleja de la jornada afecta directamente al mercado de la Unión Europea y al territorio de China continental. Debido a las estrictas exigencias de interoperabilidad y libre competencia que impone la Ley de Mercados Digitales en suelo europeo, la arquitectura de Siri AI no se desplegará inicialmente en las plataformas de telefonía móvil, tabletas y relojes dentro de la Unión Europea. Solo los usuarios de ordenadores Mac y del visor Apple Vision Pro que residan en territorio europeo podrán tener acceso inmediato a las funciones de Siri AI en el lanzamiento, siempre y cuando configuren sus sistemas de escritorio en uno de los idiomas soportados por el asistente.

Este escenario dibuja un mapa de adopción fragmentado donde el hardware de última generación será indispensable para exprimir el verdadero potencial de la computación contextual de Apple. La WWDC26 constata el inicio de una era de transición profunda para la firma de la manzana, una etapa donde el software ya no se mide por la cantidad de funciones estéticas en pantalla, sino por la capacidad invisible del procesador para anticiparse a las necesidades diarias del usuario garantizando la privacidad absoluta de su huella digital.