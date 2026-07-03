Assassin’s Creed Black Flag Resynced: camino al lanzamiento

A tan solo una semana del lanzamiento, prepárense para zarpar el 9 de julio con uno de los juegos más esperados del año de Ubisoft. Aquí tienen toda la información clave para comenzar su aventura en Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Y para quienes han seguido nuestra serie de análisis en profundidad, vean los siguientes clips con nuevos elementos de juego que no habíamos mostrado antes.
La configuración del HUD puede variar según la captura para mostrar ejemplos de opciones personalizables.
Navega mar adentro o viaja por tierras indómitas y descubre un mundo abierto sin fisuras creado con el motor Anvil que luce genial en PC y en la generación actual de consolas. En este juego, hay ray tracing por todas partes en PS5 y Xbox y gráficamente puedes ver como se ve en los vídeos. . Disfruta de maravillosas vistas mientras te enfrentas a aguas tormentosas, buceas entre barcos naufragados y te adentras en densas selvas tropicales. Las escenas, optimizadas con características tales como el sistema de clima dinámico y el trazado de rayos, son más inmersivas y realzan la belleza del mundo.
MAPA DE LANZAMIENTO
Consulta el mapa a continuación para obtener información sobre cuándo estará disponible Resynced en tu ubicación.
ESTO SE HA RESINCRONIZADO
Trece años después, la icónica aventura pirata en Assassin’s Creed IV Black Flag regresa con un montón de nuevas características, contenido argumental y mejoras en la jugabilidad.
Ambientado en el Caribe durante la Edad de Oro de la Piratería, Black Flag Resynced narra la historia de Edward Kenway, un intrépido corsario galés convertido en pirata que, sin querer, se ve envuelto en la antigua guerra entre Asesinos y Templarios. En su búsqueda del Observatorio —un dispositivo mítico capaz de rastrear a cualquier persona en el mundo mediante una muestra de sangre—, Edward deberá afrontar las consecuencias de su codicia y forjar un camino de redención que lo llevará a la Hermandad de los Asesinos.
COMBATE, PARKOUR Y SIGILO SINCRONIZADOS
Para obtener más información sobre la jugabilidad terrestre de Resynced, consulta nuestro análisis en profundidad aquí.
COMBATIR
Combate avanzado para dar rienda suelta a tu creatividad.
El sistema de combate actualizado de Resynced se centra en romper la defensa de los enemigos. Si bien podrías intentar acabar con ellos a base de espadazos, pronto descubrirás que Edward dispone de un arsenal de herramientas y movimientos para romper su defensa y realizar derribos brutales.
- Derribo con Hoja Oculta : Romper la defensa de un enemigo con una Parada Perfecta activará un derribo con Hoja Oculta.
- Derribos en cadena : Al ejecutar una parada perfecta en el momento justo, Edward puede encadenar sus derribos a hasta cuatro enemigos cercanos, dependiendo de la espada que lleve consigo.
- Derribo contra la pared : Patea a un enemigo contra una pared para iniciar un derribo fatal.
- Derribo en el suelo : Los enemigos en el suelo (por una explosión o un movimiento de barrido) pueden ser eliminados con un Derribo en el suelo.
- Patada y barrido : La patada también puede aturdir a los enemigos y hacerlos retroceder, ideal para controlar multitudes. El barrido le permitirá a Edward realizar un derribo en el suelo.
- Dardo de cuerda : Usa el dardo de cuerda para abrir la defensa de los enemigos y acercarlos. También puedes usarlo para interrumpir ataques a distancia. Para que el dardo de cuerda sea un objeto mucho más estratégico para Edward, podrá conseguirlo mucho antes (secuencia 3 en Resynced frente a la secuencia 11 en el original).
- Cada una de las armas principales de Edward emplea un Ataque Pesado (manteniendo pulsado el botón de ataque) que causa más daño y puede romper la defensa con mayor facilidad, pero tiene un tiempo de preparación más prolongado.
- Estoque : Los golpes fuertes son más dañinos y pueden atravesar a los enemigos.
- Sable : Los golpes pesados cubren una amplia zona, alcanzando a múltiples enemigos.
- Pistola-espada : Se disparan dos tiros dañinos, lo que permite a Edward concentrar el fuego en un enemigo o repartir el daño entre dos.
Enemigos
Los arquetipos de enemigos avanzados requerirán un poco más de creatividad para ser derrotados. Para eliminar a un enemigo de élite como un Bruto en una cadena de ataques, puedes usar el Disparo Rápido de la pistola de Edward para romper su defensa y continuar la cadena. Un disparo rápido de la pistola rompe instantáneamente la guardia de cualquier arquetipo avanzado, dejándolo vulnerable a ataques que de otro modo evitaría.
El nuevo Demolicionista lanzará granadas contra Edward, y podrás usar tu dardo con cuerda para atraer a un enemigo al área de efecto.
Sigilo
Mayor libertad para acechar a tus objetivos:
- Edward ahora puede agacharse en cualquier lugar, lo que dificultará que lo detecten. Esto se puede ver en el indicador de visibilidad de la interfaz. ¿No quieres enfrentarte a un jabalí o un jaguar? Acércate sigilosamente agachado y elimínalos.
- Correr directamente hacia un enemigo hará que te oiga, así que asegúrate de estar agachado o caminar despacio en situaciones de sigilo. Y si un enemigo se alerta por tu presencia, asegúrate de desactivar las campanas de alarma repartidas por las plantaciones para que no pueda pedir refuerzos.
Herramientas
Edward dispone de varias herramientas y métodos para jugar de forma sigilosa:
- La cerbatana tiene dardos somníferos (que hacen que un enemigo se duerma durante un período de tiempo) y dardos furiosos (que hacen que los enemigos se ataquen entre sí).
- Las bombas de humo se pueden lanzar contra los enemigos o dejarlas caer a tus pies cuando Edward necesite escapar rápidamente.
- El dardo con cuerda se puede usar para atraer a los enemigos para un asesinato o para colgarlos de una percha, lo que servirá como distracción.
Sigilo social
El sigilo social regresa en Resynced:
- Contratación de PNJ. Puedes contratar a las bailarinas para distraer a los guardias y pasar desapercibidas mientras recorres los densos entornos urbanos del Caribe.
- Puedes pasar desapercibido entre grupos de tres o más personas. Los bancos, las paredes, los pajares y los armarios también son escondites clásicos.
- Edward podrá lanzar dinero para crear caos y atraer a guardias y ciudadanos a un lugar determinado.
- Edward también podrá ponerse y quitarse la capucha cuando quiera.
Parkour
Regresa el parkour avanzado:
- Con la función Parkour avanzado activada (puedes activarla o desactivarla en Ajustes), puedes usar el parkour hacia abajo para activar un comportamiento de expulsión lateral más preciso, mientras que el parkour hacia arriba prioriza las ganancias de altura y el impulso ascendente.
- El salto manual te da mayor control sobre la dirección de Edward y te permite tomar atajos y aumentar la velocidad mientras haces parkour.
El Salto Manual te ofrecerá mayor direccionalidad a medida que asciendes y recorres el horizonte de La Habana.
Nuevas tirolinas:
- Encontrarás estas nuevas tirolinas por todo el Caribe, que conectan Edward desde zonas altas a zonas bajas a lo largo de una mayor distancia y a un ritmo mucho más rápido.
MEJORAS NAVALES
Para obtener más información sobre la jugabilidad naval de Resynced, consulta nuestro análisis en profundidad aquí .
Beneficios para nuevos oficiales
Podrás reclutar a tres nuevos oficiales para el Jackdaw. Cada uno te proporcionará una ventaja esencial para el combate naval.
- El Padre : El Embate de Ram inflige un daño devastador por colisión y cuenta con su propia cámara dedicada. En el juego original, este movimiento solo se desbloqueaba tras derrotar a todos los Barcos Legendarios, lo cual ocurría demasiado tarde para ser de gran utilidad durante la historia. El Padre también se unirá a tu grupo de abordaje al capturar o saquear barcos averiados.
- Lucy Baldwin : Perfect Brace mejorará tu Brace y anulará casi por completo el daño recibido, si lo usas en el momento adecuado.
- Tobias “Deadman” Smith : La Cohorte de Deadman le dará al mortero una opción de disparo secundaria que saturará un área con una gran cantidad de bombas Carcass. Podrás controlar manualmente dónde impactará cada proyectil, devastando un área con una potencia descomunal. También podrás disparar una salva adicional desde tus cañones laterales con un tiempo de recarga mínimo entre salvas, desatando la devastación sobre las desafortunadas flotas que encuentres.
Actualización y personalización del Jackdaw
Pronto descubrirás que mejorar el Jackdaw será esencial para sobrevivir y prosperar como pirata en el Caribe. Para ello, tendrás que recolectar botín, y existen diversas maneras de lograr tus objetivos.
- Abordar naves enemigas : si bien puedes optar por destruir las naves enemigas, esto te proporcionará mucho menos botín que el abordaje. Inhabilita una nave enemiga en combate y abórdala para obtener el máximo botín. Capturar una nave también te permitirá enviarla a la Flota de Kenway (más sobre esto en breve), reparar tu nave, reducir tu nivel de búsqueda o, en el caso de naves más grandes como los navíos de guerra, tomar la caja fuerte del capitán para obtener un botín aún más valioso.
- También podrás encontrar botín explorando por tierra y mar. Podrás recoger objetos flotantes mientras avanzas, y no olvides visitar las playas que encuentres en tu camino. Las playas están repletas de tesoros, especialmente en cofres submarinos que puedes saquear con la nueva función Buceo en cualquier lugar, que permite a Edward nadar bajo el agua en cualquier parte del juego. Los naufragios submarinos también regresan, y una vez que desbloquees la Campana de buceo, podrás acceder a estas zonas infestadas de tiburones para saquear valiosos tesoros.
También podrás personalizar el Jackdaw con los elementos cosméticos que ganes a lo largo de tus aventuras.
Flota de Kenway
La Flota de Kenway regresa a Resynced y te permitirá asignar barcos capturados a misiones regionales para obtener botín e ingresos pasivos. Para desbloquear la Flota de Kenway en una región, tendrás que capturar el Fuerte de esa región.
Batallas navales legendarias rejugables
Los temibles barcos legendarios regresan del juego original. Derrotarlos te recompensa con elementos cosméticos exclusivos para el Jackdaw, y cada uno será reembolsable si eres un masoquista que no se cansa del desafío.
CONTENIDO NUEVO Y AMPLIADO
Para obtener más información sobre cómo ampliamos el Black Flag original, consulta nuestro análisis en profundidad aquí .
El escondite
El escondite se ha ampliado y su modernización cambiará y mejorará la vida en Gran Inagua tanto para Edward como para sus residentes.
- Por ejemplo, la tienda general comenzará siendo una choza abandonada, destartalada y en desuso. Invirtiendo un poco de dinero, algunos materiales de fabricación y algunos bienes comerciales, se mejorará hasta tres veces, con una notable mejora visual. También tendrás acceso a armas, decoraciones y atuendos raros y legendarios para Edward.
Beneficios de mejorar el escondite:
- Tienda general (tres niveles): desbloquea armas, decoraciones y atuendos raros y legendarios.
- Taberna: obtén acceso a tres minijuegos que Edward puede jugar y contribuye al bote de propinas para aumentar tus posibilidades de encontrar un convoy real en alta mar.
- Capitán del puerto (tres niveles): aumenta la cantidad y el nivel de mejoras que puedes comprar para el Jackdaw.
- Burdel: las bailarinas pueden contratarse libremente y se aplican una serie de ventajas de combate y navegación a Edward, el Jackdaw y su tripulación.
- Campfire: los piratas borrachos pueden contratarse gratis y se añaden dos espacios más a la flota de Edward.
- Muelle del Pescador (Novedad en Resynced): aumenta los ingresos pasivos del escondite con el tiempo y duplica la efectividad del desollado de los animales cazados.
- Comerciante de tesoros (Novedad en Resynced): desbloquea objetos exclusivos y un servicio de restauración de mapas, aumenta las ganancias del escondite con el tiempo y desbloquea la posibilidad de obtener mayores ganancias en las misiones de comercio de flotas.
- Fachada de la mansión: aumenta los ingresos pasivos máximos y un espacio en la flota de Edward.
- Torre y Jardín: aumenta los ingresos pasivos máximos y un espacio en la flota de Edward.
- Casa de huéspedes: aumenta los ingresos pasivos máximos y un espacio en la flota de Edward.
Nuevas misiones y contenido argumental
Resynced trae nuevo contenido narrativo, lo que nos permite atar algunos cabos sueltos de Edward y sus amigos. Por supuesto, si quieres saber más sobre estas nuevas misiones, tendrás que esperar al lanzamiento. ¡Aquí no encontrarás spoilers!
- Nuevas misiones de Barbanegra y Stede Bonnet
- Nuevas misiones secundarias para oficiales navales
- Nuevo capítulo final: “Un mundo sin oro”
- Grietas Animus adicionales
Contenido nuevo y resincronizado
- Todos los atuendos clásicos regresan
- Regresan las 35 canciones marineras originales, además de 10 nuevas producidas exclusivamente para Resynced.
- Todos los minijuegos y actividades regresan del original.
- Sí… Puedes tener una mascota en el Jackdaw.
Modo foto
- Hemos añadido un modo foto a Resynced para que puedas capturar momentos de tu viaje. Estamos deseando ver tus creaciones el primer día, así que no olvides etiquetarnos en redes sociales y unirte a nuestro Discord .
TECNOLOGÍA
Captura de pantalla realizada en Xbox Series S
Captura de pantalla realizada en PS5 Pro
El poder del motor Anvil
La iluminación es uno de esos elementos que realmente hacen que un mundo parezca creíble y realista, y las pequeñas diferencias pueden resultar muy evidentes cuando no están del todo bien. El Caribe de Resynced presenta una variedad de entornos, desde densas selvas hasta asentamientos urbanos y el océano abierto. Cada uno de ellos requiere un enfoque diferente para la iluminación, y Anvil proporciona la potencia necesaria para lograrlo. Por ejemplo, la iluminación del juego original era en gran medida estática e integrada en el entorno, mientras que Resynced introduce iluminación dinámica con trazado de rayos. Sin embargo, el trazado de rayos es muy exigente y requiere mucha potencia de procesamiento. Anvil no solo permite el trazado de rayos, sino que lo hace posible no solo en hardware de gama alta, sino también en las especificaciones más modestas de algunas consolas y PC menos avanzadas.
Clima dinámico
Las olas gigantes, los remolinos de agua y los relámpagos supondrán un peligro para el Jackdaw mientras navega por alta mar en el Caribe.
Atmos regresa de AC Shadows, un grupo de sistemas que simulan fenómenos meteorológicos extremadamente complejos y realistas. El clima cambiará dinámicamente a lo largo del día, desde días soleados y sofocantes hasta vientos y lluvias ligeras, e incluso condiciones propias de un huracán.
PERSONALIZACIÓN
Un ejemplo de configuración mínima de HUD
Te damos el control sobre tu experiencia.
Si bien la interfaz de usuario es totalmente personalizable, existen algunos ajustes preestablecidos que puedes elegir para facilitarte las cosas.
- Predeterminado: Permite que la mayoría de los elementos de la interfaz ofrezcan la máxima claridad. Ideal si buscas una guía clara, indicaciones de botones y retroalimentación de combate mientras exploras el juego.
- Sencillo: una interfaz de usuario simplificada que elimina algunos recordatorios y elementos destacados, pero que aún ofrece suficiente información para guiarte durante el combate y la navegación.
- Mínimo: muestra únicamente la información esencial, como la salud de Edward, las indicaciones para interactuar con él y los arcos de puntería de los cañones mientras está a bordo del Jackdaw.
- Desactivado: elimina casi todos los elementos de la interfaz para una experiencia totalmente inmersiva. Sin indicaciones ni indicadores, solo tu percepción, tu ritmo y el mundo en sí.
- Siempre puedes empezar con una configuración preestablecida y ajustarla a medida que cambie tu nivel de comodidad.
Personalización granular
Una vez que te familiarices con los sistemas de Resynced, así como con el ritmo y la sensación del juego, podrás activar o desactivar la información visual a tu antojo, incluidos los efectos visuales de parada y las barras de salud y defensa de los enemigos.
Ajustes de dificultad
Podrás ajustar la dificultad de los cuatro pilares principales del juego en Resynced: Combate, Sigilo, Combate Naval y Actividades.
Hay cuatro niveles de dificultad distintos que puedes ajustar a tu gusto: combate, combate naval, sigilo y actividades. Cada uno se divide en tres niveles de dificultad: Fácil, Previsto y Difícil.
- En general, el modo Indulgente está pensado para jugadores centrados en la historia o para aquellos que aún no dominan la mecánica de una actividad en particular.
- La opción «Intended» es la predeterminada y reproduce fielmente la experiencia del Black Flag original, proporcionando un equilibrio entre las otras dos configuraciones y siendo la más adecuada para jugadores familiarizados con los juegos de acción y aventura.
- El modo difícil es para aquellos que buscan un desafío y ponerse a prueba contra todo lo que el juego les depare.
Bueno, eso es todo por ahora. Esperamos que hayan disfrutado de la lectura y estamos ansiosos por que puedan tener en sus manos Assassin’s Creed Black Flag Resynced, disponible el 9 de julio con el lanzamiento para PC, PS5 y Xbox Series X/S el 9 de julio.. En breve cuando salga al juego dentro de una semana os dejaremos nuestro análisis.