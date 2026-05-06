Assassin’s Creed Black Flag Resynced parkour, el sigilo y el combate

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Assassin’s Creed Black Flag Resynced 😊 Y es que a partir de hoy y durante las próximas semanas iremos ahondando en distintos aspectos del juego, a través de artículos en profundidad donde toquemos distintos temas.

Hoy arrancamos con una pieza que pone el foco en aspectos tan importantes como el parkour, el sigilo y el combate, y lo hacemos de la mano de Paul Fu, Director Creativo y desarrollador veterano del Black Flag original.

Sabemos que estabais esperando con impaciencia Assassin’s Creed Black Flag Resynced, y nos complace compartir más información sobre temas clave de la jugabilidad a través de una serie de artículos en profundidad durante las próximas semanas, comenzando con la evolución del sistema de combate terrestre de Edward.

Nos acompaña Paul Fu, director creativo y veterano desarrollador del Black Flag original, para ofrecernos información adicional.

En Resynced, el parkour, el sigilo y el combate se han reconstruido por completo utilizando los últimos avances de la franquicia, incluyendo parte de la tecnología del motor Anvil desarrollada para Assassin’s Creed Shadows.

“Nuestro objetivo era respetar los fundamentos del juego original a la vez que mejorábamos la experiencia para un juego de acción y aventura”, dice Paul.

Así pues, salgamos un momento del Jackdaw y veamos cómo se mueve y actúa nuestro famoso pirata asesino, Edward James Kenway, en tierra firme en Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Tenga en cuenta que todo el material audiovisual proviene de una versión en desarrollo. Para obtener la mejor calidad, asegúrese de verlo en 4K. La configuración de la interfaz puede variar según la captura para mostrar ejemplos de opciones personalizables. Además, si se lo pregunta, todos los elementos de la interfaz se pueden ocultar individualmente mediante el menú de personalización. Incluso puede jugar sin nada activado, si se atreve…

Parkour y movimiento del core

El parkour sigue siendo la base de lo que significa ser un Asesino, e incluso un pirata como Edward no es una excepción a eso.

Movimientos básicos

Nuestra intención era mantener la agilidad de los movimientos de Edward del juego original, pero haciéndolos más rápidos y precisos. Ya sea saltando por los coloridos tejados de La Habana, las selvas salvajes e indómitas o los andamios de Nassau, el parkour se ha optimizado para priorizar la capacidad de respuesta y la libertad de elección del jugador.

“Una de las cosas en las que trabajamos mucho y que perfeccionamos gracias a los comentarios que recibimos al principio de los miembros de la comunidad durante las pruebas de juego fue lograr la capacidad de respuesta y el ritmo adecuados de Edward”, dice Paul.

Se tomaron diversas medidas para que funcionara:

Durante el desarrollo, se perfeccionaron las animaciones de aterrizaje para que Edward se recuperara más rápido de una caída. Esto elimina cualquier sensación de tropiezo o pesadez y mantiene el movimiento fluido y continuo. Saltar de un lugar a otro también es más ágil; sabemos que mantener la fluidez es lo que hace que una carrera de parkour sea más gratificante.

También introdujimos cambios sutiles para potenciar esta sensación de fluidez; por ejemplo, al trepar tras correr por una pared, Edward recibe un breve impulso de velocidad que le permite mantener el ritmo de su carrera a pesar de recuperarse ligeramente. Además, al tocar el suelo, puedes rodar para mantener un ritmo de sprint, lo cual resulta muy útil durante las misiones de persecución.

Por supuesto, esa fluidez se ve respaldada por la profundidad del diseño y las herramientas que pones a tu disposición.

En las ciudades, regresan elementos familiares como el columpio de esquina y los ascensores. También hemos incluido tirolinas totalmente nuevas repartidas por las ciudades que visitará Edward, que te conectan desde zonas altas a zonas bajas a lo largo de una mayor distancia y a un ritmo mucho más rápido.

El paisaje caribeño al que Edward tiene que enfrentarse es muy diferente al de sus predecesores, y las selvas salvajes e indómitas que encontrará al ir de isla en isla estarán repletas de flora para escalar y practicar parkour.El parkour avanzado regresa

Las opciones de parkour avanzado disponibles en el Black Flag original están de vuelta, pero con toda la tecnología moderna de las últimas actualizaciones del motor Anvil, que las reintrodujo en una importante actualización reciente para AC Shadows.

El parkour avanzado libera las habilidades de desplazamiento de Edward y permite un mayor control, haciendo posibles los saltos laterales y hacia atrás desde prácticamente cualquier altura, incluyendo saltos al vacío sin un objetivo fijo. Con este sistema activado, puedes usar el parkour hacia abajo para activar un comportamiento de salto lateral más preciso, mientras que el parkour hacia arriba sigue priorizando las ganancias de altura y el impulso ascendente.

Estas herramientas permiten a los jugadores experimentados un control más preciso de sus rutas de desplazamiento por los tejados de La Habana, los balcones de Kingston y las redes de aparejos de Nassau. Sin embargo, puedes desactivarlas si prefieres un enfoque más guiado.

Y sí, también contamos con un salto manual que refuerza el control y la toma de decisiones, algo que sabemos que genera mucha discusión entre los jugadores. El salto manual ofrece un control más directo sobre el desplazamiento, lo que permite tomar atajos y aumentar la velocidad al practicar parkour para lograr un movimiento más fluido.

Sigilo

Presentamos la función de observación.

La clásica Visión de Águila de Assassin’s Creed regresa para Edward, permitiéndole resaltar a los enemigos ocultos tras paredes y objetos, así como aislar cualquier sonido relevante que emitan.

Ahora, esta habilidad se ve mejorada por la función Observar —introducida por primera vez en Assassin’s Creed Shadows— que permite observar el entorno para encontrar los objetivos de la misión, pistas y marcar a los enemigos. Acercar la cámara durante el modo Observar crea una experiencia más cinematográfica e inmersiva mientras Edward examina su entorno.

Edward puede agacharse en cualquier momento.

Para ampliar las opciones de sigilo de Edward, ahora puede agacharse en cualquier momento y permanecerá oculto a la vista en cualquier lugar: en tejados, entre la vegetación adecuada, detrás de muros o edificios, o detrás de objetos como cajas esparcidas por todo el Caribe.

Edward también es aún menos visible de noche cuando está agachado, y a los enemigos les costará más detectarlo en la oscuridad; sin embargo, no estará completamente oculto, por lo que aún tendrás que estar atento a tu entorno y mantenerte fuera de la vista.

«Agacharse modifica el indicador de visibilidad de Edward, afectando la visibilidad de los enemigos a media y larga distancia. Esto resulta especialmente útil al acechar entre arbustos y tejados. Además, reduce los estímulos de movimiento, lo que facilita que Edward realice asesinatos sigilosos», explica Paul.

Herramientas de Edward

Edward dispone de un completo arsenal de herramientas para aumentar sus capacidades de sigilo:

Cerbatana (Berserk y dardo somnífero)

La cerbatana de Edward regresa, cargada con dos tipos distintos de dardos. Usar un dardo Berserk hará que un enemigo comience a atacar a los suyos, creando momentos de caos ideales para pasar desapercibido ante los guardias (o, si prefieres entrar a lo loco disparando a diestro y siniestro, Edward puede unirse a la carnicería).

Mientras tanto, el dardo somnífero neutraliza a los objetivos en silencio, lo que resulta útil para despejar entradas poco vigiladas o para establecer tácticas de distracción.

Bomba de humo

La bomba de humo regresa, permitiendo a Edward asesinar enemigos básicos mientras está envuelto en humo, convirtiéndola en una herramienta ofensiva letal además de defensiva. Y para los jugadores que necesitan escapar rápidamente, la bomba de humo es una excelente opción de uso inmediato.

Dardo de cuerda

El dardo de cuerda de Edward también ha regresado, lo que le permitirá atacar objetivos a corta y media distancia, atrayéndolos para un ataque más directo, además de permitirle suspender enemigos de rayos, eliminándolos y distrayendo a otros. Para que el dardo de cuerda sea un objeto mucho más estratégico para Edward, podrá obtenerlo mucho antes (secuencia 3 en Resynced frente a la secuencia 11 en el original).

Cómo poner o quitar la capucha de Edward

Navega, lucha o escabúllete como prefieras con el interruptor para poner y quitar la capucha. Con solo pulsar un botón, Edward puede ponerse o quitarse la capucha, lo que te permite sacarle el máximo partido a esas elegantes túnicas de Asesino en tus aventuras por el Caribe.

Mecanismos de sigilo social de Edward en centros urbanos

Edward puede aprovechar los densos entornos urbanos de la Edad de Oro de la Piratería en el Caribe para superar y evadir a los enemigos mediante un conjunto refinado de herramientas de sigilo social.

Misiones mejoradas de seguimiento y espionaje

“Una de las cosas que queríamos mejorar del juego original en lo que respecta al sigilo era cómo se producía la desincronización en las misiones de seguimiento y espionaje cuando estabas fuera de alcance, ya que esto podía resultar muy perjudicial. Hemos eliminado este problema, de modo que si te distraes y pierdes de vista a un objetivo mientras lo sigues o lo espías, aún podrás completar la misión”, explica Paul.

Contratación de PNJ

La función de contratar bailarines regresa del juego original. Edward puede reclutar a un grupo de bailarines que lo acompañarán por las calles, brindándole cobertura natural en zonas concurridas. Edward puede usarlos para pasar desapercibido o dirigirlos para distraer a los guardias cercanos mientras saquea o se retira tras un asesinato.

Mezcla de multitudes

La habilidad de mezclarse con la multitud también regresa, pero con una actualización: Edward ahora puede integrarse en cualquier grupo de tres civiles o más para permanecer oculto. Bancos, paredes, pajares y armarios son también escondites clásicos que vuelven a aparecer en una ciudad bulliciosa.

Tirar dinero

Para quienes disfrutan sembrando el caos, lanzar dinero sigue siendo una opción para atraer a guardias y ciudadanos a un lugar. Edward deberá ser selectivo al usar esta táctica, ya que cuesta 10 reales por uso y tiene un tiempo de recarga muy corto para evitar que se quede sin dinero demasiado rápido.

Combatir

Nuestro sistema de combate está diseñado para capturar la experiencia completa de ser un pirata: un manejo de espadas carismático, audaz y con dos armas, combinado con un elegante manejo de armas de fuego.

“En esencia, Resynced es un juego de acción y aventura, y el combate está diseñado para ser sistemático y deliberado; cada movimiento está diseñado para tener una ventaja, una desventaja y un papel específico que desempeñar”, dice Paul.

Derribos: El ciclo de combate principal

La base del combate de Resynced gira en torno a la activación de derribos, un estado en el que los enemigos quedan vulnerables a un remate letal. Existen muchas maneras de activar un derribo, cada una adecuada para diferentes situaciones:

Eliminación con Hoja Oculta: Romper la defensa de un enemigo con múltiples ataques activará una eliminación con Hoja Oculta.

Remates con parada perfecta: Al ejecutar una parada perfecta en el momento justo, Edward puede encadenar sus remates a hasta cuatro enemigos cercanos, dependiendo de la espada que lleve consigo.

Derribo contra la pared: Patea a un enemigo contra la pared para iniciar un derribo fatal.

Derribo en el suelo: Los enemigos en el suelo (por una explosión o un movimiento de barrido) pueden ser eliminados con un Derribo en el suelo.

“Desbloquear la Hoja Oculta en la historia aumentará la variedad visual de los Derribos en general, ya que Edward utilizará la Hoja Oculta como parte de las variaciones de animación de sus Derribos, incluidos los Derribos en Cadena”, dice Paul.

Lucha contra el medio ambiente

Los entornos pueden influir enormemente en los combates: los salientes permiten patadas letales, los pasillos estrechos son ideales para derribos en cadena, los barriles de pólvora se pueden volar para derribar a los enemigos y realizar derribos en el suelo, y las paredes son superficies letales que permiten a Edward realizar derribos contra la pared tras una patada bien colocada. Como explica Paul: «Queríamos que cada situación de combate se sintiera diferente sin introducir estadísticas de RPG».

Ataques avanzados

Edward también cuenta con un nuevo Ataque de Esquiva, que causa daño adicional si se ejecuta con la sincronización precisa, como un ataque de Esquiva Perfecta.

El Ataque Pesado es un nuevo movimiento avanzado que se suma a su repertorio de combate. Se ejecuta manteniendo pulsado el botón de ataque. Este ataque inflige el mayor daño, ideal contra enemigos avanzados, pero requiere un breve tiempo de preparación antes de impactar. Para infligir el máximo daño, realiza un Golpe Pesado al final del combo básico de Edward.

Los ataques pesados ​​también varían en su función dependiendo del tipo de arma que lleve Edward:

Estoque: Los golpes fuertes infligen más daño y pueden atravesar a los enemigos.

Sable: Los golpes fuertes cubren una amplia zona, alcanzando a varios enemigos.

Pistola-espada: Se disparan dos proyectiles dañinos, lo que permite a Edward concentrar el fuego en un enemigo o repartir el daño entre dos.

Enemigos adaptativos

El combate en Resynced es más exigente que antes, y los enemigos pueden reaccionar a los comportamientos repetitivos, por lo que los jugadores tendrán que variar su estilo de juego.

“Por ejemplo, si esperas demasiado para realizar una parada, los enemigos reaccionarán con ataques imparables que no se pueden parar. Si abusas de las patadas, los enemigos las esquivarán rápidamente. El truco está en alternar entre ataque y defensa. Variar tus combos ayuda. Alterna entre patadas, barridos, dardos con cuerda, pistolas y golpes fuertes al final de tus combos de ataque para confundir a los enemigos”, explica Paul.

Arquetipos avanzados de enemigos y cómo lidiar con ellos

Los soldados coordinan los ataques contra Edward, lo que le obliga a parar dos veces seguidas antes de realizar un derribo doble.

No todos los enemigos son iguales, y cada uno requiere herramientas, tácticas y habilidades diferentes para garantizar que Edward no solo sobreviva al encuentro, sino que salga victorioso.

Los arquetipos avanzados como el Bruto, el Capitán y el nuevo Demoledor son muy poderosos y más difíciles de derrotar que un soldado común. Si tienen defensa, impedirán los derribos en cadena, por lo que Edward deberá usar su pistola de chispa para romper la defensa entre derribos en cadena. Esta maniobra se inspiró en videos de combate creados por fans del Black Flag original. Además, estos arquetipos tienen una defensa alta y suelen usar ataques imparables, lo que reduce las oportunidades de bloqueo y te obliga a buscar otras estrategias, como esquivas y combos, para contrarrestarlos.

Edward cuenta con diversas herramientas y habilidades que le ayudarán a enfrentarse a enemigos que se han adaptado a patrones de combate más predecibles.

La utilidad más común del Dardo de Cuerda es atraer al oponente para realizar un combo, o un barrido directo seguido de un derribo en el suelo. Como ya se mencionó, también sirve como contraataque a distancia.

Un disparo rápido de la pistola rompe instantáneamente la guardia de cualquier arquetipo avanzado, dejándolo vulnerable a ataques que de otro modo negaría.

El icónico Gun Kata también regresa, permitiendo a Edward eliminar a varios enemigos cercanos en rápida sucesión cuando hayas avanzado lo suficiente en el juego.

¡Y eso es todo por hoy!