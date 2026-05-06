Viviendas accesibles para personas con movilidad reducida con Nuki

¿Sabías que hay unos 4,3 millones de personas con discapacidad en nuestro país, cerca de un 9% de la población, y solo el 0,6% de las viviendas son accesibles?

La tecnología de acceso al hogar puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la autonomía de las personas con movilidad reducida, un colectivo que a diario se enfrenta a importantes dificultades para realizar acciones tan básicas como abrir una puerta, acceder a su vivienda o abrir la puerta a cuidadores o familiares.

La tecnología de acceso al hogar que facilita la autonomía de las personas con movilidad reducida

Las cerraduras inteligentes se convierten en una tecnología vital para facilitar la autonomía de las personas con movilidad reducida

Desde Nuki , con sus Nuki Smart Locks y distintos accesorios, apuestan por un acceso al hogar fácil, segura y al alcance de todos

Abrir la puerta de casa, una acción cotidiana para la mayoría de las personas puede convertirse en una barrera física que altera la comodidad y seguridad de millones de personas con movilidad reducida. En España, según datos del INE, hay unos 4,3 millones de personas con discapacidad, cerca de un 9% de la población. La comparativa es que solo el 0,6% de las viviendas son accesiblesi, una realidad que refuerza la necesidad de soluciones que faciliten la autonomía en el hogar.

Los grandes desafíos dentro de casa

Millones de personas se enfrentan a retos cotidianos en su hogar que les alejan de tener una autonomía plena, debido a acciones simples que se convierten en desafíos, como pueden ser:

Abrir y cerrar la puerta de casa, especialmente si se transportan bolsas u objetos pesados.

Accionar interruptores en zonas poco accesibles como luces, la campana extractora de la cocina o el telefonillo.

Alcanzar objetos en estanterías o muebles altos.

Manipular elementos físicos pequeños que requieren de precisión o fuerza, como el caso de las llaves, cerraduras o pomos.

En este contexto, la accesibilidad en el hogar no debe ser percibida únicamente como cuestión de comodidad, sino como un factor de autonomía y seguridad. La ausencia de soluciones efectivas en el entorno doméstico obliga en muchos casos a tener que depender de terceros para tareas básicas del día a día. Por parte de las empresas, esta situación no solo debería ser un reto, si no una necesidad urgente y básica, ya que la innovación tecnológica tiene el potencial de convertir tareas cotidianas en procesos simples, seguros y autónomos.

Un acceso fácil, seguro y al alcance de todos

Desde Nuki, el fabricante líder de cerraduras inteligentes en Europa, desarrollan soluciones orientadas a facilitar el acceso al hogar y mejorar la autonomía del día a día. Como ejemplo destacado de la gama de productos de Nuki, la Nuki Smart Lock Pro (os dejamos el análisis que hicimos de la cerradura Nuki Smart Lock Pro)permite gestionar la apertura de la puerta desde el smartphone a través de la app de Nuki, facilitando el control del acceso al hogar sin necesidad de llaves físicas. Esto resulta especialmente útil para personas con movilidad reducida y también para cuidadores o familiares, ya que permite conceder accesos temporales y comprobar en tiempo real si la puerta está abierta o cerrada, sin necesidad de desplazarse. La Smart Lock Pro está diseñada para instalarse en la puerta sin necesidad de modificaciones ni obras. Solo es necesario montarla en el interior de la puerta y sobre el cilindro existente en tan solo unos minutos.

Además, en combinación con Nuki Keypad 2 NFC, (os dejamos el análisis que hicimos del Nuki Keypad 2 NFC)las opciones de acceso se amplían. Los usuarios pueden desbloquear la puerta mediante huella dactilar o código numérico, reduciendo la dependencia de llaves físicas en situaciones cotidianas. A esto se le suma la función ‘Tap to Unlock’, que permite abrir la puerta con un simple toque del smartphone, de forma similar a los pagos contactless, agilizando el acceso en momentos en los que las manos están ocupadas o la movilidad es limitada.

La combinación de Nuki Smart Lock Pro y Nuki Keypad 2 NFC permite transformar una puerta convencional en un sistema de acceso inteligente sin necesidad de obras. La Smart Lock Pro se instala en el interior de la puerta y ofrece conectividad WiFi integrada y Bluetooth, lo que permite controlar el acceso de forma remota desde la app de Nuki, gestionar permisos temporales y consultar en tiempo real el estado de la cerradura. Por su parte, el Keypad 2 NFC amplía las opciones de entrada al incorporar autenticación mediante huella dactilar, código numérico y tecnología NFC a través de la función ‘Tap to Unlock’, permitiendo desbloquear la puerta con el smartphone sin necesidad de llaves físicas.

Reducir barreras y aumentar la autonomía

Una vivienda accesible supone una mejora directa en la calidad de vida de las personas con movilidad reducida y de todo su entorno. Nuki no solo beneficia a quienes enfrentan estas barreras, todavía muy presentes, sino también a sus cuidadores y familiares, al aportar mayor tranquilidad y permitir una gestión segura y autónoma del acceso. La eliminación de las llaves físicas evita además su pérdida y la necesidad de asistencia para resolver incidencias asociadas.

En conjunto, estas soluciones tecnológicas permiten una mayor autonomía en el hogar, al reducir la dependencia de terceros para tareas básicas del día a día. Esto se traduce en una mayor independencia en el hogar, facilitando las actividades cotidianas y aportando tranquilidad tanto a los usuarios como a sus familiares y entorno cercano.