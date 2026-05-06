MOVA lanza el robot P70 Pro Ultra: limpieza de alta gama 2 en 1 a un precio ahora más accesible

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Su sistema de doble mopa giratoria, potencia extrema de 30.000 Pa, con aspiración y fregado a presión con doble mopa y autolimpieza a 100 °C, es especialmente útil para manchas secas y pegajosas.

MOVA, marca de soluciones inteligentes para el hogar, presenta el robot P70 Pro Ultra, el modelo de última generación de su serie P. Diseñado para ofrecer tecnología de limpieza avanzada a un precio más accesible, el P70 Pro Ultra combina un potente rendimiento, un funcionamiento sencillo y una navegación inteligente.

Con una potencia de succión de hasta 30 000 Pa, un sistema de doble mopa giratoria de alta velocidad y presión, y una función de autolimpieza con agua caliente a 100 °C, el P70 Pro Ultra pone la tecnología de limpieza más avanzada al alcance de todos. Esta tecnología permite eliminar eficazmente el polvo, la suciedad y las manchas más difíciles, ofreciendo resultados perfectos tanto en la limpieza diaria como en las limpiezas a fondo más exigentes.

Potente poder de succión para una limpieza profunda

En comparación con el modelo anterior, el P50 Pro Ultra, el P70 Pro Ultra ofrece mejoras notables en el rendimiento de las tareas de limpieza, la eficiencia del mantenimiento y la adaptabilidad a las alfombras. Con una potencia de succión de hasta 30 000 Pa, el P70 Pro Ultra está diseñado para eliminar tanto el polvo diario como las situaciones de limpieza más exigentes, incluyendo restos de comida, pelo de mascotas y suciedad incrustada en las juntas del suelo. Gracias a su funcionamiento silencioso, es ideal para hogares grandes y sesiones de limpieza prolongadas.

El P70 Pro Ultra combina una rotación de alta velocidad de 260 RPM con una potente presión descendente de 12 N ofreciendo un fregado más eficaz en suelos duros. En lugar de simplemente pasar un paño, el sistema está diseñado para eliminar la suciedad incrustada con mayor eficacia, siendo especialmente útil para manchas secas, residuos pegajosos y la suciedad cotidiana en cada estancia de la casa.

Al integrar la aspiración y el fregado en un solo sistema, el P70 Pro Ultra proporciona una solución de limpieza más eficiente y completa: dos en uno.

Fácil funcionamiento sencillo y sencillo mantenimiento

La estación base todo en uno automatiza las tareas de mantenimiento clave, como la recarga del robot, el vaciado del depósito de polvo, el lavado y la carga de la mopa.

Para garantizar una higiene constante, el sistema cuenta con una función de lavado de mopa con agua caliente a 100 °C, que ayuda a reducir los residuos y los olores tras cada ciclo de limpieza. El sistema JetSpray Dryboard™ incluye 20 boquillas para una distribución uniforme del agua y una mayor eficacia de limpieza, mientras que un filtro central separa la suciedad del agua usada para minimizar las marcas de agua.

El secado automático de la mopa completa el mantenimiento en aproximadamente una hora*, eliminando hasta el 99,99 %* de la suciedad para obtener resultados siempre más limpios.

*100 °C: Se refiere a la temperatura superficial del sistema de calentamiento PTC a temperatura ambiente (alrededor de 23 °C), según los datos de nuestras pruebas de laboratorio. La temperatura real puede variar según factores ambientales.

*Tasa de esterilización del 99,9999 %: Probada por TÜV Rheinland (Informe n.° 704012511339-00) en S. aureus, E. coli, C. albicans y K. pneumoniae en modo predeterminado. Los resultados pueden variar según factores ambientales.

*99,99 %: Basado en pruebas realizadas en nuestro laboratorio.

Reconocimiento de obstáculos con IA

El P70 Pro Ultra combina la navegación LDS con el reconocimiento de obstáculos mediante IA para adaptarse mejor a los entornos domésticos reales. Gracias a un sistema monocular de luz estructurada 3D y visión RGB, el robot puede identificar y evitar más de 280 tipos de objetos domésticos comunes, como muebles, cables y objetos pequeños.

Esto permite una navegación más fluida y fiable en espacios complejos, reduciendo las interrupciones y las situaciones de atasco.

Disponibilidad y precio

El MOVA P70 Pro Ultra tiene un precio de venta recomendado de 699€, con un descuento de lanzamiento de 100€, y estará disponible desde mayo de 2026 en la página web de MOVA, en Amazon y en canales de venta habituales.