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Teufel, empresa berlinesa experta en sonido, que presenta BOOMSTER 4 AC/DC Edition, una edición limitada de su altavoz portátil más icónico en colaboración oficial con la legendaria banda AC/DC.

Este modelo combina un diseño exclusivo en negro y dorado con una importante mejora técnica: sistema de sonido de 3 vías con 42 W (RMS), tecnología Dynamore® y hasta 23 horas de autonomía. Además, cuenta con Bluetooth 5.0 con aptX-HD™, certificación IPX5 y funciones como Party Link y radio DAB+ integrada. BOOMSTER 4 AC/DC Edition ya está disponible por tiempo limitado en la web de Teufel por 369,99 €.

Teufel presenta BOOMSTER 4 AC/DC Edition, la evolución definitiva del sonido «High Voltage»

La compañía berlinesa experta en sonido eleva su colaboración oficial con las leyendas del hard rock lanzando la cuarta generación de su altavoz más icónico

Esta edición limitada rinde homenaje a la banda AC/DC, con un diseño en negro y dorado y una batería de 7500 mAh que garantiza hasta 23 horas de rock sin interrupción.

BOOMSTER 4 AC/DC Edition no es solo un tributo visual con su icónico logotipo dorado brillante y los rayos «High Voltage» estampados en los laterales, sino también una actualización técnica integral. Diseñado para resistir la vida en la carretera y las condiciones más exigentes, su carcasa robusta y cerrada cuenta con certificación IPX5, lo que garantiza una protección total contra chorros de agua y salpicaduras, convirtiéndolo en el compañero definitivo para cualquier escenario exterior.

Acústica de alto voltaje: ingeniería de 3 vías y 42 W

El salto de calidad en esta generación es notable gracias a un sistema acústico de 3 vías único en su categoría. BOOMSTER 4 AC/DC Edition integra un subwoofer de 110 mm para una base de graves precisa que baja hasta los 44 Hz, acompañado por dos drivers de rango medio y dos tweeters de tejido que garantizan una reproducción clara en las frecuencias altas. Esta configuración se ve potenciada por la tecnología Dynamore®, desarrollada en Berlín, que ensancha el escenario estéreo virtual para ofrecer una experiencia envolvente que ofrece una experiencia más envolvente que las dimensiones físicas del dispositivo. Con una potencia total de 42 W (RMS) e impulsado por amplificadores de Clase D, cada acorde está diseñado para sonar con la máxima presión y fidelidad sonora.

Conectividad total y energía para todo el día

Si el rock no descansa, BOOMSTER 4 AC/DC Edition tampoco. Esta nueva versión incorpora una batería de iones de litio de 7500 mAh que permite alcanzar hasta 23 horas de música a volumen medio, superando ampliamente a su predecesor. Asimismo, Teufel ha mantenido su versatilidad como estación de carga, permitiendo recargar dispositivos móviles a través de su puerto USB-C. En el apartado de conectividad, el dispositivo se actualiza a Bluetooth 5.0 e incluye tecnologías de vanguardia como Qualcomm aptX- HD™ para una transmisión sin pérdidas, Bluetooth Multipoint para conectar dos smartphones simultáneamente y la función Party Link Stereo, que permite emparejar dos unidades mediante TWS para crear un sistema estéreo doblemente potente.

Radio rock y control absoluto

Fiel a su ADN versátil, el BOOMSTER 4 AC/DC Edition ofrece recepción de radio analógica y digital a través de sus sintonizadores FM y DAB+, incluyendo una antena telescópica giratoria para asegurar la mejor recepción en cualquier lugar. El manejo es sencillo e intuitivo gracias a su panel de control engomado y a la inclusión de un mando a distancia por infrarrojos que permite gestionar la potencia y los ajustes desde la comodidad del sofá. Esta combinación de robustez, tecnología punta y diseño con licencia oficial convierte a este altavoz en una pieza de coleccionista indispensable para cualquier amante del buen sonido y del rock internacional.

Todas las características de un vistazo:

Teufel BOOMSTER 4 en edición con licencia oficial AC/DC

en edición con licencia oficial Cantidades limitadas

Gran l ogotipo de AC/DC en la parte delantera y el asa, con rayos de «High Voltage» en ambos lados

ogotipo de AC/DC en la parte delantera y el asa, con rayos de «High Voltage» en ambos lados Impresión resistente a los impactos y al roce para una visibilidad duradera

Sistema de sonido estéreo 1 cerrado con tecnología Dynamore®

Bluetooth 0 con aptX-HD™ y AAC para streaming con calidad de CD

Bluetooth Multipoint y Party Link Stereo para emparejar dos dispositivos

Sintonizador de radio DAB+ y FM RDS integrado con pantalla de visualización

Carcasa robusta a prueba de salpicaduras (IPX5)

Batería de gran capacidad para hasta 23 horas de música sin límites

Mando a distancia por infrarrojos incluido

Precio y disponibilidad – solo hasta agotar existencias

BOOMSTER 4 AC/DC Edition está disponible por tiempo limitado en todas las tiendas de Teufel y en su tienda web por 369,99 €.