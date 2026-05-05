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Hulk y Black Panther confirmados para MARVEL Tōkon: Fighting Souls

El título estará disponible para PS5 y PC el próximo 6 de agosto

Sony Interactive Entertainment (SIE) confirma junto a Arc System Works la incorporación de Hulk y Black Panther a MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Durante la celebración del prestigioso torneo EVO Japan 2026, Takeshi Yamanaka, productor de Arc System Works, ha revelado importantes novedades sobre su próximo título de lucha, MARVEL Tōkon: Fighting Souls.

La presentación destacó la incorporación del tercer equipo del torneo desafío del campeón: los Fighting Avengers. Este nuevo equipo reúne a figuras icónicas del universo Marvel. A los ya confirmados Capitán América y Iron Man, se suman ahora Hulk y Black Panther. Bajo el liderazgo del Capitán América, este grupo deberá dejar de lado sus diferencias para enfrentar una amenaza que pone en peligro la existencia misma de la Tierra.

El título llegará a PlayStation 5 y PC el próximo 6 de agosto y ya se puede reservar a través de PlayStation Store.

Más detalles sobre Hulk y Black Panther (Shuri)

Presentado como un coloso de fuerza incomparable, esta versión de Hulk ha sido desterrada a la Tierra Salvaje por sus propios aliados y S.H.I.E.L.D. debido a su inestabilidad. En combate, Hulk utiliza una armadura de huesos de dinosaurio y se basa en el «Gamma Gauge». Al llenarse, entra en un estado de Gamma Rage, aumentando drásticamente su velocidad y potencia destructiva.

La joven Shuri asume el manto de Black Panther y la soberanía de Wakanda. Su estilo de lucha es acrobático y veloz, utilizando la Lanza de Bashenga para dominar el alcance medio. Su habilidad especial, «Bast’s Blessing», le otorga una movilidad multidimensional superior, permitiendo encadenar combos complejos y presionar constantemente al rival.

Escenario de Wakanda.

El anuncio también incluyó la revelación de Wakanda como nuevo escenario jugable, mostrando una nación que equilibra paisajes naturales exuberantes con tecnología científica de vanguardia.

El desafío del campeón

Sin embargo, la revelación más inquietante fue la de El Campeón, un primigenio del universo Marvel obsesionado con el combate físico. Junto a su asistente, la Promotora, ha instaurado el torneo desafío del campeón. El destino de la Tierra depende de que un equipo logre vencerlo, pues de lo contrario, el planeta se enfrentará a la destrucción total.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls llegará a PlayStation 5 y PC el próximo 6 de agosto y ya puede reservarse a través de PlayStation Store. Más información en el blog de PlayStation España.