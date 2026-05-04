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LLEGA APEX LEGENDS: ACELERACIÓN EL PRÓXIMO 5 DE MAYO

Hoy, EA y Respawn han lanzado un nuevo tráiler de gameplay de Apex Legends: Aceleración, centrado en objetivos riesgo-recompensa solo aptos para valientes.

Esta próxima temporada presenta a la nueva Leyenda Axle, una corredora con modificaciones corporales hipercompetitiva que devasta a los enemigos, siendo una opción perfecta para jugadores lo suficientemente atrevidos como para dominar su explosiva energía.

Puedes disfrutar de este nuevo tráiler

Apex Legends: Aceleración presenta actualizaciones verdaderamente importantes como:

Nueva Leyenda: Axle El kit hipermóvil de Axle aporta un movimiento visceral de alta habilidad que recompensa el juego audaz y te hace sentir imparable. Con su Pasiva Deslizamiento obtiene una precisión de movimiento mejorada, su Táctica Nitropasaje la desliza a alta velocidad para conseguir mejores posiciones, y su Definitiva Arranque despliega un dron rastreador de enemigos.

Axle es para quienes no temen correr riesgos para alcanzar la victoria.

Actualizaciones de las Leyendas Conduit y Vantage Conduit ahora tiene dos cargas de Transferencia Radiante en su kit base. Aportando movilidad extra, Velocidad del Salvador ahora otorga una bonificación de movimiento al correr hacia los Escaramuzadores. Dos nuevas mejoras de Nivel 3 potencian su poder ofensivo: Barrera Instantánea otorga algo de Escudo Temporal de inmediato, mientras que Barrera Duradera permite que Transferencia Radiante regenere Escudos Temporales a través del daño. La Definitiva Marca de la Francotiradora de Vantage ahora tiene un desenfunde y una respuesta de puntería más rápidos, y su Táctica Reubicación de Echo la hace inmune a los aterrizajes forzosos al salir a apoyar a su escuadrón en una variedad de enfrentamientos. También incluye un zoom de 4x aumentos y una mira inclinada de 2x aumentos que brinda a Vantage una flexibilidad aún mayor durante la caza.

Reapariciones en caja aliada Devuelve a tus compañeros caídos de vuelta a la acción con las Reapariciones en la caja aliada, que permiten a las Leyendas revivir a sus compañeros de equipo directamente en su caja con un lanzamiento de 7 segundos. Su sistema de tiempo de recarga mantiene el equilibrio: cuanto más a menudo caiga un compañero, más tiempo pasará antes de que pueda ser revivido en su caja de nuevo.

Nuevo Cuerpo a Cuerpo Universal Mítica: Cuchillas Gemelas Combinando armamento de artes marciales tradicionales con tecnología de armas láser letales, la nueva arma cuerpo a cuerpo universal mítica Cuchillas Gemelas cuenta con unas cuchillas láser giratorias que asestando golpes brutales cuerpo a cuerpo, disponibles para cualquier Leyenda lo suficientemente audaz como para manejarlas.

¡Y mucho más! Apex Legends: Aceleración estará disponible a partir del 5 de mayo para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC a través de la EA App, Epic Games Store y Steam. Para más noticias sobre Apex Legends, consulta las páginas oficiales del juego www.playapex.com