Samsung trae a España su nueva gama de sonido para transformar la experiencia audiovisual en el hogar

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Samsung trae a España su nueva gama de sonido para transformar la experiencia audiovisual en el hogar

La nueva familia de barras de sonido Serie Q llega junto a nuevos dispositivos de audio diseñados para disfrutar de películas, series, música y entretenimiento con un sonido más inmersivo, inteligente y adaptado a cada espacio

Samsung Electronics Co., Ltd. anuncia la llegada a España de su nueva gama de sonido para 2026, una propuesta diseñada para elevar la experiencia audiovisual en el hogar a través de un sonido más inmersivo, inteligente y conectado. La nueva familia está encabezada por la barra de sonido HW-Q990H, y se completa con modelos como HW-QS90H, HW-Q600H, HW-Q930H y HW-800H, además de nuevas Sound Towers y la llegada de Music Studio 7 y Music Studio 5, los nuevos altavoces WiFi de Samsung creados en colaboración con el diseñador Erwan Bouroullec.

La gama se ha presentado en The Music Station, el espacio creativo de Warner Music Spain en el histórico Teatro Príncipe Pío de Madrid, en un encuentro con medios que ha contado con la participación del artista Hey Kid y una experiencia de sonido desarrollada junto a Dolby, en la que los asistentes pudieron conocer de primera mano el potencial de las nuevas barras de sonido de Samsung para disfrutar de contenidos audiovisuales y musicales en el hogar.

“En Samsung creemos que el sonido es una parte esencial de la experiencia de entretenimiento. Los usuarios buscan sentirse dentro de la escena, disfrutar de cada matiz, y esto se consigue cuando la tecnología se adapta al espacio, al contenido y al momento”, señala Ignacio Martínez, Product Manager de Sonido en Samsung Electronics Iberia. “Con esta nueva gama de sonido, seguimos avanzando hacia una experiencia audiovisual más inmersiva, inteligente y sencilla”.

Serie Q, sonido envolvente e inteligente para el entretenimiento en casa

La nueva gama Serie Q de Samsung está diseñada para completar la experiencia audiovisual del hogar, combinando sonido envolvente, optimización inteligente y una integración sencilla con televisores Samsung. La serie incorpora tecnologías como Dolby Atmos® inalámbrico[1], que permite disfrutar de una experiencia de audio tridimensional con mayor sensación de altura y profundidad, y Q-Symphony[2], que sincroniza los altavoces del televisor con la barra de sonido para crear una escena sonora más amplia y coordinada.

Además, las nuevas barras de sonido Serie Q integran funciones de optimización de audio que ajustan la reproducción según el tipo de contenido y las condiciones del espacio. De esta forma, películas, series, música, deporte o videojuegos pueden disfrutarse con mayor claridad, presencia y equilibrio, sin necesidad de realizar configuraciones complejas.

HW-Q990H, el sonido más avanzado de Samsung para una experiencia de cine

La nueva HW-Q990H está diseñada para quienes buscan una experiencia de sonido cinematográfica en el hogar. Su sistema de 23 altavoces, con 11 canales, 1 subwoofer y 4 canales superiores, proyecta el sonido en diferentes direcciones para crear una escena envolvente, precisa y con mayor sensación de profundidad.

HW-Q990H está pensada para reproducir con mayor fidelidad la escala y el detalle de los grandes contenidos audiovisuales, desde películas y series hasta conciertos, retransmisiones deportivas o videojuegos. Su arquitectura de sonido permite separar mejor diálogos, efectos, graves y sonido ambiental, reforzando la sensación de estar dentro de la escena.

La barra también incorpora SpaceFit Sound Pro, que analiza el entorno y adapta la salida de audio a las características de la sala. Esta optimización permite ajustar el rendimiento del sistema al espacio real del usuario, manteniendo una experiencia más equilibrada tanto en salones amplios como en habitaciones más reducidas.

HW-QS90H, sonido envolvente en formato todo en uno

La HW-QS90H amplía la propuesta premium de Samsung con una solución pensada para quienes buscan una experiencia envolvente en un formato más integrado. Su sistema de 7.1.2 canales reúne altavoces frontales y subwoofer en la propia barra, lo que permite disfrutar de un sonido amplio y detallado sin añadir elementos adicionales al espacio.

Este modelo responde a una necesidad cada vez más habitual en el hogar, la de mejorar de forma clara la experiencia de audio manteniendo una instalación sencilla y un diseño fácil de integrar. Su formato todo en uno permite reforzar la inmersión en películas, series o música sin una configuración compleja.

HW-Q600H, una puerta de entrada al sonido cinematográfico

La HW-Q600H completa la selección de barras de sonido como una opción equilibrada para quienes desean dar el salto a una experiencia de sonido más envolvente en casa. Con 9 altavoces completados por 3 canales, 1 subwoofer para potenciar los graves y 2 canales superiores para Dolby Atmos, permite mejorar la sensación de altura, profundidad y claridad frente al sonido integrado del televisor.

La barra incorpora Adaptive Sound, que analiza el contenido en tiempo real y ajusta el audio para mejorar la claridad de los diálogos y la calidad general de la experiencia. De esta forma, la HW-Q600H se presenta como una opción accesible dentro de la Serie Q para quienes buscan una mejora considerable en su entretenimiento del día a día, especialmente en películas, series y contenidos televisivos.

HW-Q930H y HW-Q800H completan la nueva Serie Q

La gama también cuenta con los modelos HW-Q930H y HW-Q800H, diseñados para adaptar la experiencia de sonido envolvente de Samsung a distintos espacios y necesidades de entretenimiento. La HW-Q930H incorpora una configuración 9.1.4 canales con 17 altavoces, mientras que la HW-Q800H ofrece una configuración 5.1.2 canales con 11 altavoces. Ambos modelos integran SpaceFit Sound Pro, que adapta el sonido a las características de la sala, y se benefician de las tecnologías comunes de la Serie Q para ofrecer una experiencia envolvente, equilibrada y fácil de integrar con televisores Samsung compatibles.

Sound Tower, potencia y movilidad para llevar la música a cualquier lugar

Samsung también incorpora a su gama de sonido las nuevas Sound Tower MX-ST50F y MX-ST40F, dos altavoces pensados para llevar la música más allá del salón y disfrutarla en celebraciones y momentos al aire libre. Ambos modelos ofrecen una experiencia de sonido envolvente personalizable, con tres modos de sonido y una cobertura de alta frecuencia más amplia, nítida y clara.

Las nuevas Sound Tower están diseñadas para disfrutar de la música en todo momento con total flexibilidad. La MX-ST50F incorpora una batería de hasta 18 horas de reproducción, y sus ruedas integradas facilitan el transporte para llevar la música a todas partes. Por su parte, la MX-ST40F cuenta con una batería de hasta 12 horas de música ininterrumpida. Ambos modelos están protegidos frente a salpicaduras, para utilizarlos con mayor tranquilidad en distintos entornos.

La experiencia de ambos dispositivos se completa con Party Lights+, que permite personalizar la iluminación con cinco modos diferentes para adaptar el ambiente a cada momento. Además, la MX-ST40F incorpora Modo Jam Session, que permite conectar un micrófono y una guitarra al mismo tiempo, o hasta dos micrófonos, para vivir la música junto al sonido de la torre.

Music Studio, sonido y diseño para integrarse en el hogar

El catálogo de sonido de Samsung se completa con la llegada a España de Music Studio 7 y Music Studio 5, dos dispositivos de la nueva línea de altavoces WiFi de Samsung diseñada en colaboración con el reconocido diseñador Erwan Bouroullec. La propuesta combina sonido de alta fidelidad con un diseño expresivo y elegante, basado en el concepto Dot Design, donde el punto se convierte en el origen visual del sonido, y que está pensado para integrarse de forma natural en espacios contemporáneos. Más allá de su valor estético, estos altavoces ofrecen una reproducción amplia y equilibrada, haciendo que la música se expanda de forma natural por la estancia.

Junto a las novedades de 2026, Samsung mantiene en su propuesta de audio Music Frame, un altavoz lifestyle que combina sonido envolvente y diseño personalizable. Concebido para integrarse en la decoración como si fuera un cuadro, puede funcionar como altavoz independiente o sumarse al ecosistema audiovisual de Samsung.

Un ecosistema de sonido conectado, inteligente y preparado para nuevas formas de entretenimiento

Las nuevas incorporaciones al catálogo de dispositivos de sonido de Samsung responden a una forma de consumo cada vez más diversa, en la que el hogar se ha convertido en un espacio central para disfrutar de cine, series, videojuegos, música y eventos en directo.

Con este lanzamiento, Samsung continúa ampliando su ecosistema audiovisual con productos que combinan calidad de sonido, rendimiento, diseño y conectividad. Desde barras de sonido pensadas para acompañar a sus televisores hasta altavoces lifestyle y soluciones portátiles para disfrutar de la música en distintos momentos del día, estas soluciones se adaptan al contenido, al espacio y al ecosistema de dispositivos del usuario.

Disponibilidad

Los modelos HW-Q990H, HW-QS90H y HW-Q600H estarán disponibles desde 1399€, 849€ y 499€, respectivamente. Así como las nuevas Sound Towers MX-ST50F y MX-ST40F, que estarán disponibles desde 499€ y 349€. Los altavoces Music Studio 7 y Music Studio 5 ya están disponibles desde 499€ y 299€, respectivamente.

Para más información, visite: www.samsung.com/es/audio-devices