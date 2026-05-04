El equipo de skate ha publicado una nueva actualización de desarrollo en formato entrevista que profundiza en lo aprendido durante la Temporada 3, ofrece un primer vistazo a lo que está por venir en la Temporada 4 y explica cómo el feedback de la comunidad está dando forma al contenido futuro.

En la Temporada 4, los jugadores podrán disfrutar del regreso de los esperados Finger Flips , mejoras en las recompensas del skate.Pass , un adelanto de una nueva zona en San Van y una evolución continua en gameplay, visuales y funciones sociales. Pronto compartiremos más detalles sobre la Temporada 4.

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Bienvenidos de nuevo a otra actualización de desarrollo. Si eres nuevo por aquí, este es tu enlace directo con el equipo de desarrollo de skate. Aquí encontrarás las últimas novedades sobre lo que estamos preparando, cómo va todo, por qué hacemos lo que hacemos, las lecciones aprendidas y lo que tenemos preparado para lanzar próximamente.

Hoy vamos a hacer entrevistas. Estas son las personas que escucharán:

Jeff (Braddock): Gestor de la comunidad global de skate. y entrevistador excepcional. Cuando Jeff no está bombardeando al equipo de desarrollo con preguntas, lo encontrarás en los foros de Discord o paseando por las calles de San Van. Su lugar favorito es Stalefish Bevvie Co., y casi siempre lleva puesta la gorra de Drongos.

Mike: Productor ejecutivo. Hoy en día, encontrarás a Mike patinando alrededor de la barcaza intentando ganarse sus zapatillas Nike Dunks rojas y blancas.

Deran: Director creativo sénior. A Deran también le encanta la vida en la barcaza, pero no está dispuesto a destruir ninguno de los extraños rincones que ha encontrado en San Van.

¡Manos a la obra!

Braddock: Hola Mike/D, gracias por tu tiempo. La tercera temporada ha sido divertidísima, y ​​la cuarta se acerca rápidamente (el 2 de junio está a poco más de un mes). ¿Qué aspectos de la tercera temporada has visto hasta ahora que el equipo incorporará en la cuarta y en las siguientes?

Deran: La respuesta de la comunidad esta temporada ha sido increíble. Sabíamos que pasarían cosas locas, pero ninguno imaginó lo salvaje que se pondría desde el principio. A las pocas horas del lanzamiento de la Temporada 3, aparecieron tres o cuatro brechas que nunca habíamos visto. Ver mi feed inundado de skate. es genial y muy gratificante.

Mike: Sí, hacer las cosas bien requiere mucho trabajo, pero ver lo mucho que lo aprecia la comunidad hace que valga la pena. Nos han comentado que quieren nuevos lugares para patinar, mejoras en el skate.Pass y más marcas. Ver que las decisiones que estamos tomando ahora tienen buena acogida entre ustedes nos confirma que vamos por el buen camino.

Braddock: Sabemos que el equipo ha estado ajustando y perfeccionando el skate.Pass desde la Temporada 1. ¿Cuál es la última novedad sobre el skate.Pass para la Temporada 4?

Mike: Desde el punto de vista del contenido, sabemos que nuestros jugadores buscan más, y es algo en lo que trabajamos para mejorar cada temporada. Más artículos de marca, recompensas muy interesantes y, para skate.Premium Pass, aún más beneficios que nunca.

Deran: Una de las novedades más interesantes de la Temporada 4 es que habrá recompensas SVB adicionales. Ahora podrás desbloquear hasta 1500 SVB a través del Skate.Premium Pass (250 para la pista estándar del Skate.Pass y 1250 para la pista del Skate.Premium Pass) mediante páginas de bonificación (y el coste de los Tix para las páginas adicionales es mayor).

Braddock: Espera, para que quede claro, gastas 1000 SVB por el Skate. ¿Premium Pass y puedes obtener hasta 1500 SVB cuando lo completes? ¡GENIAL!

Deran: Simplemente increíble.

Braddock: Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el acceso a la Isla de Grom en la temporada 4?

Deran: En la temporada 4, los poseedores del Pase Premium volverán a tener acceso ilimitado a Grom durante toda la temporada como beneficio del pase. Quienes no tengan el Pase Premium podrán adquirir un Pase de Día de 24 horas para Grom por 500 Rip Chips.

Además del acceso ilimitado a Grom, el Pase Premium también te dará acceso anticipado a una zona completamente nueva al comienzo de la Temporada 4…

Braddock: Una zona nueva… ¿puedes contarnos más?

Mike: ¡Nooo! Vamos a dejar que los rumores sigan circulando un poco más. Podemos decir que está en San Van.

Deran: Hemos visto algunos comentarios en línea, y algunos de ustedes están en lo cierto…

Al inicio de la temporada, del 2 de junio al 7 de julio, el acceso a esta nueva área será otro beneficio del Skate.Premium Pass. Del 7 al 21 de julio, quienes no tengan Skate.Premium podrán adquirir un pase de 24 horas para la nueva área por 250 Rip Chips. Y para rematar, todos los jugadores podrán patinar en la nueva área durante un evento especial de varias semanas, desde el 21 de julio hasta el final de la temporada.

Braddock: Vale, vale. Grom de noche era bastante impresionante. Y de pie en lo alto de la isla, mirando al otro lado del agua hacia la ciudad, todo el mundo se pregunta: ¿cuándo llegará la noche a San Van?

Mike: Para que quede claro, nos encantaría tener el modo nocturno en San Van, pero es un mundo aparte comparado con Grom. La ciudad es más grande, más densa y bastante compleja. Va a llevar tiempo implementarlo.

Deran: No es cuestión de pulsar un interruptor, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Incluso la cantidad de luces que tenemos en la ciudad es muy diferente a la que tenemos en Grom. Tenemos coches en la ciudad; todos necesitan faros. Es decir, hay un montón de cosas que requieren reelaboración, refactorización o replanteamiento que no tuvimos que hacer en Grom. Eso es lo que lo hace mucho más difícil.

Braddock: La temporada 3 vio a Nike SB llegar al skate. con un evento pop-up increíble dentro del juego, con un parque de skate flotante renovado en la Isla de Grom. También organizamos un evento IRL en el parque de skate Primitive de P-Rod. Reunimos a más de 70 skaters y creadores de videojuegos como ZexyZek, Dashawn Jordan , Ricky Glaser y EpicFlyingHorse para una sesión de skate IRL. La sesión de Nike SB fue increíble. Cuéntanos por qué esa colaboración fue importante para ti y para el skate.

Deran: Fue una locura. Estaban Dylan Jaeb , Filipe Mota, Blake Carpenter, Malto, Nicole Hause … Jake Anderson, recién llegado de Tailandia… incluso Paul vino. Lo dimos todo. Hasta había una churrería.

En cuanto a tener Nike SB en skate, quiero decir, han tenido un gran impacto en la cultura durante décadas. Nos hemos inspirado en sus profesionales, en los videos que han ayudado a dar forma al skate moderno y, por supuesto, en las propias zapatillas. Las siluetas Dunk y Blazer son icónicas, y es genial poder representarlas en skate para nuestros jugadores. Sí, fue algo muy importante para nosotros. Y luego tener ese evento con todos esos profesionales y miembros de la comunidad, poder ver a la gente jugar y tener una sesión en la vida real, fue especial.

Braddock: ¿Hay planes para realizar más colaboraciones y crossovers de este tipo entre los videojuegos y la vida real en el futuro?

Mike: Sí, sin duda, es obvio que queremos hacerlo. Gran parte de lo que hemos añadido hasta ahora proviene de ustedes, la comunidad, y de las cosas que nos han pedido. Y se avecinan muchas novedades interesantes. Grandes marcas, pequeñas marcas, marcas especializadas en skateboarding e incluso marcas más generales de estilo de vida. Todavía no podemos hablar de ello, pero creemos que les va a encantar.

Braddock: Estoy emocionado, tú estás emocionado, todos estamos emocionados. Pasemos a algunas preguntas más. Desde el lanzamiento del acceso anticipado, hemos visto algunas mejoras visuales en todo el juego. ¿Podemos esperar más de eso en la Temporada 4?

Mike: Claro que sí, tenemos algunos planes a corto plazo y muchísimos a largo plazo. En la cuarta temporada verán algunos retoques para darle a la ciudad un aire más auténtico, además de un cambio muy interesante en la iluminación. Compartiremos algunos adelantos en las próximas semanas.

Deran: Quiero mencionar a nuestros personajes porque es un tema del que se habla mucho. No tenemos planeados grandes cambios en los personajes para la cuarta temporada, pero los escuchamos y es algo que seguirá evolucionando.

Braddock: Otra cosa de la que hemos oído hablar mucho es que la comunidad quiere más desafíos nuevos dentro del juego. ¿Qué nos puedes contar sobre los desafíos que llegarán en la Temporada 4?

Deran: Esta temporada habrá una nueva tanda de desafíos. Creo que una de las cosas más emocionantes que se avecinan es un nuevo tipo de desafío, aunque familiar. No aparecerá al principio de la temporada, pero durante la cuarta temporada la competencia será más reñida. Creo que les va a entusiasmar mucho.

Braddock: Hemos visto algunos vídeos de gente haciendo trucos con los dedos en internet. Así que, en cierto modo, ya están implementados en el juego.

Mike: Falso.

Deran: Falsas. Son falsas.

Mike: O sea, se ven bastante bien si aceleras la repetición. Pero sí, no.

Braddock: Bueno, con la Temporada 4, oficialmente van a incorporar los giros de dedos al juego. Tengo que preguntar: ¿qué mejoras se avecinan y qué tipos de giros de dedos estarán disponibles?

Deran: Básicamente, analizamos lo que hicimos en Skate 3 y vimos algunas deficiencias y áreas donde pensamos que podíamos ir más allá. Y lo curioso es que hemos terminado con tanta variedad que ahora estamos tratando de encontrar la manera de etiquetarlas todas.

Algunos de estos trucos… ¿es un giro de dedo seguido de un giro de talón? ¿O es un giro de dedo-talón? Y luego tenemos el agarre de nariz… ¿es un dedo, es un dedo-nariz? Tenemos todas estas permutaciones, e incluso un par de giros de dedo con forma de huevo de Pascua que son un poco raros. Esperamos que los descubran.

Braddock: Quería hablar sobre cómo es realmente el proceso de desarrollo. Básicamente, ¿por qué puede tardar un tiempo en aparecer un nuevo truco, función o área en el skate?

Mike: Nada se añade al juego de forma aislada, ¿verdad? Cada vez que se añade un nuevo elemento al ecosistema, se produce un efecto dominó que requiere ajustes, modificaciones y pruebas.

Puede que el equipo de jugabilidad desarrolle una sola función, pero luego necesitamos la interfaz de usuario para interactuar con Skatepedia, el audio para añadir efectos de sonido, la física, la animación, el diseño… todos estos equipos y grupos deben colaborar para que una sola función se convierta en realidad. A veces, las cosas tardan más de lo previsto, y a veces no salen como esperábamos, y tenemos que volver a empezar desde cero.

Es un proceso complejo. Además, un juego en vivo requiere de todo, y no todas esas necesidades son características llamativas o novedades superfluas. Necesitamos personas dedicadas a garantizar la estabilidad de nuestros servidores, evitar fallos, cumplir con los estándares de calidad y solucionar cualquier error que surja.

Deran: Cuando se trata de recuperar elementos de juegos anteriores, no es cuestión de copiar y pegar. Si vamos a hacerlo, queremos que quede perfecto. Siempre buscamos oportunidades para expandir sistemas que ya teníamos, mejorarlos y añadirles más contenido. Por ejemplo, con los Deslizamientos Oscuros. En lugar de simplemente incluirlos en el juego, nos tomamos nuestro tiempo para desarrollarlos más, y a la gente le encanta. Eso nos reafirma en nuestra opinión.

Hay muchísimas cosas que queremos hacer. Y estamos trabajando en ello poco a poco, priorizando según lo que tenga sentido en nuestra situación actual, lo que la comunidad quiera y lo que a la larga dé como resultado el mejor juego.

Braddock: Bien, última pregunta por ahora. ¿Qué es lo que más te entusiasma de la cuarta temporada?

Mike: Estoy muy emocionado por el evento que organizaremos a mitad de la Temporada 4. Vamos a probar algunas cosas nuevas y creo que será genial. No puedo decir mucho más ahora, pero si funciona como esperamos, será un indicio de algunas cosas futuras que haremos en el juego que serán realmente emocionantes. Además, vamos a recuperar los giros de dedos y hacerlo bien.

Deran: Sí, tengo muchas ganas de ver cómo la gente va a usar los finger flips en la temporada 4. La temporada 3 se centró en los Dark Slides; se ven trucos oscuros por todas partes, y esta próxima temporada se centrará en los finger flips. Nos encanta ver todos los usos diferentes que se os ocurren y todos los vídeos de la gente divirtiéndose con ellos.

Es un detalle pequeño, pero también me entusiasman algunas mejoras en las redes sociales que implementaremos a mitad de temporada. Les facilitará mucho conectar con amigos y patinar juntos, ¡estoy muy contento!

Braddock : Muchísimas gracias, chicos. Aprecio mucho su tiempo. Sé que todos están muy ocupados preparando la cuarta temporada y pensando en lo que viene. ¡Manténganse hidratados!