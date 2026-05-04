El modo Xbox ya está disponible para jugadores en PC con Windows 11

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Xbox ha anunciado que el modo Xbox ya está disponible en mercados seleccionados para PC con Windows 11, incluyendo ordenadores de sobremesa, portátiles y tablets.

El modo Xbox hace que jugar en PC sea más fácil que nunca, con una interfaz simplificada diseñada para la navegación con mando. Agrupa todos tus juegos en un solo lugar, con acceso rápido a títulos de Xbox Game Pass y a juegos instalados desde las principales tiendas digitales de PC, sin renunciar a la posibilidad de volver al escritorio de Windows en cualquier momento.

El despliegue comenzó ayer para algunos jugadores en mercados seleccionados, y la disponibilidad se irá ampliando a más usuarios en esos mismos mercados a lo largo de las próximas semanas.

Puedes encontrar más detalles e instrucciones de configuración en la publicación completa de Xbox Wire aquí.

el modo Xbox comenzará a implementarse en mercados seleccionados para PC con Windows 11, incluyendo portátiles, ordenadores de sobremesa y tabletas, ofreciendo una experiencia Xbox inspirada en las consolas a más jugadores que nunca.

Ya sea que juegues en una computadora de escritorio de alto rendimiento, una laptop para juegos o una consola portátil con Windows, el modo Xbox facilita el acceso a tus juegos. Añade otra forma de disfrutar los juegos en tu PC, con una experiencia a pantalla completa optimizada para mando y diseñada para jugar.

Algunos jugadores en mercados seleccionados podrán descargar la experiencia del modo Xbox a partir de hoy, y la disponibilidad se ampliará a más jugadores en esos mercados durante las próximas semanas.

Una forma más inmersiva de jugar en PC

El modo Xbox está diseñado para esos momentos en los que quieres que tus juegos sean los protagonistas en PC y dispositivos portátiles con Windows 11. Inspirado en la experiencia de la consola Xbox, el modo Xbox ofrece una interfaz optimizada que pone tu biblioteca y los títulos jugados recientemente al alcance de la mano, minimizando las distracciones en segundo plano.

Con el modo Xbox, puedes:

Explora y ejecuta juegos mediante una interfaz optimizada para mando.

Puedes alternar entre el modo Xbox y el escritorio de Windows 11 cuando quieras.

Accede a una biblioteca de juegos consolidada, que incluye el catálogo completo de juegos de Xbox Game Pass y los juegos instalados de las principales tiendas de PC.

Dado que el modo Xbox está basado en Windows, se conserva la flexibilidad y la libertad de los juegos de PC, a la vez que se disfruta de una forma de jugar más inmersiva y fluida.

Desde que presentamos el modo Xbox, antes conocido como «experiencia de pantalla completa», en las consolas portátiles con Windows, hemos estado muy atentos a los comentarios de los jugadores y hemos seguido mejorando la experiencia en todos los dispositivos. Estos aprendizajes influyeron directamente en el modo Xbox para PC con Windows 11.

El modo Xbox representa un paso más en nuestro esfuerzo por lograr una experiencia Xbox consistente en todas las pantallas, ofreciéndote además más opciones sobre cómo y dónde jugar. Windows ha sido durante mucho tiempo una parte fundamental del ecosistema de juegos para PC, impulsando la innovación a través de su plataforma abierta. Junto con Windows, Xbox aprovecha todo lo aprendido sobre la creación de un sistema operativo de primer nivel para videojuegos y continúa evolucionando las experiencias para que los jugadores disfruten donde y como prefieran jugar.

Cómo obtener el modo Xbox en tu PC con Windows 11

El modo Xbox se está implementando gradualmente para garantizar una excelente experiencia para todos. Para acceder a él tan pronto como esté disponible para tu PC, asegúrate de que tu dispositivo esté configurado para recibir las últimas actualizaciones de Windows.

Abre la configuración en tu PC con Windows 11. Seleccione Windows Update Activa la opción para recibir las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles.

Una vez que la actualización esté disponible en tu dispositivo, podrás acceder al modo Xbox directamente desde tu PC y empezar a jugar.