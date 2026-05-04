Razer AI Kit ya está disponible y es gratuito

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El kit de desarrollo de IA gratuito y de código abierto de Razer se expande a modelos de IA de imagen, vídeo y audio, con soporte para arquitecturas Arm64.

Razer AIKit impulsó la campaña del Día de los Inocentes de Razer AVA Mini, ofreciendo costes de inferencia por imagen hasta 15 veces menores en colaboración con Akash Network.

Razer™, la marca líder mundial de estilo de vida para gamers, anunció hoy el lanzamiento de Razer AIKit, su kit de desarrollo de IA gratuito y de código abierto, disponible para que cualquier desarrollador lo descargue y utilice. Presentada en el CES 2026, esta actualización amplía significativamente AIKit más allá de los flujos de trabajo basados ​​en texto, añadiendo soporte nativo para modelos de IA de imagen, vídeo y audio, además de una mayor compatibilidad con hardware, incluyendo arquitecturas Arm64.

Razer también reveló que AIKit impulsó Razer AVA Mini, la campaña del Aprils Fool 2026 de la compañía, demostrando cómo el mismo kit de desarrollo de IA que utilizan localmente los desarrolladores puede respaldar implementaciones de IA a gran escala para el consumidor, reduciendo notablemente los costos operativos.

«Razer AIKit busca simplificar el trabajo de los desarrolladores a medida que sus ideas evolucionan», afirmó Quyen Quach, vicepresidenta de Software de Razer. «Está diseñado para ayudar a los equipos a avanzar más rápido sin necesidad de reconfigurar sus herramientas a medida que crecen. AVA Mini demostró cómo una única plataforma de desarrollo puede respaldar todo, desde la experimentación inicial hasta una implementación global para el consumidor».

Más modelos. Más hardware. Un flujo de trabajo unificado.

Razer AIKit permite a los desarrolladores crear, ejecutar e implementar modelos de IA avanzados directamente en su propio hardware, sin necesidad de suscripción a la nube. El kit de herramientas gestiona automáticamente la detección, configuración y optimización del rendimiento de la GPU, lo que permite una iteración más rápida, costes predecibles y un control total sobre los datos y los entornos de implementación.

Con esta versión, AIKit evoluciona hasta convertirse en un kit de desarrollo de IA totalmente multimodal, compatible con modelos de generación de imágenes, vídeo y audio mediante un flujo de trabajo único y coherente. Estas cargas de trabajo se ejecutan localmente en sistemas compatibles, incluidos los últimos portátiles Blade de Razer, como el Blade 16 (2026) y el Razer Blade 18 (2025), lo que lleva las potentes capacidades de IA generativa que normalmente requieren infraestructura en la nube al hardware local y de borde.

AIKit ahora es compatible con modelos de generación de imágenes como Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo y FLUX.2-klein-base-4B, lo que permite a los desarrolladores crear prototipos, probar e implementar experiencias generativas con las mismas herramientas, desde la experimentación hasta la producción.

La herramienta también incorpora compatibilidad con arquitecturas Arm64, incluyendo sistemas basados ​​en las plataformas de IA profesionales más recientes de NVIDIA, como NVIDIA DGX Spark™, ​​y sistemas con los superchips NVIDIA Grace Hopper y NVIDIA Grace Blackwell. Los equipos que trabajan en entornos x86 y basados ​​en Arm pueden implementar AIKit de forma consistente en toda su infraestructura sin modificar los flujos de trabajo ni migrar las aplicaciones a nuevas plataformas.

Impulsando Razer AVA Mini a escala global

Razer anunció AVA Mini , una mascota virtual con IA 3D para Razer AVA, en marzo de 2026. La experiencia invitaba a los usuarios a subir fotos de sus mascotas reales y recibir personajes AVA Mini únicos y personalizados generados en segundos. Razer promocionó activamente la experiencia en todos sus canales, logrando una gran participación antes del lanzamiento de la campaña a principios de abril.

La generación de imágenes se basó completamente en Razer AIKit, el mismo kit de herramientas utilizado durante el desarrollo para la implementación a gran escala para el consumidor.

Llevar a cabo una campaña gratuita de generación de imágenes a gran escala suele ser prohibitivo en cuanto a costes, ya que las API en la nube convencionales cobran entre 0,03 y 0,15 dólares estadounidenses por imagen. Para que la campaña fuera viable a gran escala, Razer se asoció con Akash Network, un mercado descentralizado de GPU, para implementar AIKit en la red global de GPU RTX 4090 y RTX 5090 de Akash a través de AkashML, su servicio de inferencia gestionada.

La campaña, que se desarrolló del 31 de marzo al 4 de abril de 2026, logró lo siguiente:

Más de 11.000 imágenes generadas

Un tiempo de procesamiento promedio de 3,24 segundos por imagen

Un rendimiento máximo de 30 imágenes por minuto

Cero intervenciones manuales durante los cinco días de la campaña

Al implementar los mismos contenedores AIKit utilizados durante el desarrollo en la red distribuida de GPU de Akash, Razer redujo los costos de inferencia a 0,01 USD por imagen, lo que representa una reducción de hasta 15 veces en comparación con las API estándar basadas en la nube.

Un informe técnico conjunto (whitepaper) publicado hoy por Razer y Akash Network detalla la arquitectura del sistema, la economía unitaria y las decisiones de ingeniería detrás de la implementación. El informe completo está disponible en rzr.to/aikit-akash .

Disponibilidad en Akash Console

Razer AIKit ya está disponible en Akash Console, la interfaz web de Akash Network para implementar y administrar aplicaciones sin necesidad de herramientas de línea de comandos. Esto ofrece a los desarrolladores y operadores de GPU una forma más sencilla y directa, basada en el navegador, de implementar cargas de trabajo de AIKit en el mercado de computación descentralizado de Akash, utilizando la misma arquitectura de implementación que impulsó la campaña AVA Mini.

¿Qué sigue?

La campaña del Razer AVA Mini ofrece un adelanto de lo que AIKit puede ofrecer más allá de los entornos de desarrollo. Las próximas versiones incorporarán compatibilidad con voz y video, lo que permitirá a los desarrolladores crear interacciones por voz y flujos de trabajo de generación de video a través de la misma experiencia unificada de AIKit.

Como parte del ecosistema de desarrollo de IA de Razer, AIKit sirve como la base de software principal para crear, escalar e implementar IA con enfoque local en diversos dispositivos y entornos.