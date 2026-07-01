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Ubisoft Ivory Tower ha lanzado la Season 10 de The Crew Motorfest. La temporada, que supone un hito para el juego, presenta un nuevo plan de temporadas de tres meses, que ofrecerán una experiencia de juego mejor definida y trabajada. Esta actualización gratuita estará disponible en Ubisoft+, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam Deck y PC (en Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam). Además, en la Season 10 el título también ampliará el popular modo Trackforge, presentará un late night automovilístico y contará con un evento especial en su escenario hawaiano.

The Crew Motorfest lanza su histórica Season 10, con un late night show, el Hawaii Grand Tour y una expansión de Trackforge

La Season 10 cuenta con una narrativa (y una conducción) más centrada, que busca ofrecer una experiencia constantemente renovada.

Hoy, Ubisoft Ivory Tower ha lanzado la Season 10 de The Crew Motorfest. La temporada, que supone un hito para el juego de acción y conducción, presenta un nuevo plan de temporadas de tres meses, que ofrecerán una experiencia de juego mejor definida y trabajada. Esta actualización gratuita estará disponible en Ubisoft+, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam Deck y PC (en Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam). Además, en la Season 10 el título también ampliará el popular modo Trackforge, presentará un late night automovilístico y contará con un evento especial en su escenario hawaiano.

The Motorfest Late Show, una lista completamente innovadora, se presenta el 1 de julio. En este programa centrado en la cultura del motor, los jugadores se pondrán en la piel de su piloto oficial, y tendrán que enfrentarse a desafíos, pruebas y actividades secundarias. La lista estará disponible durante los tres meses que dure la temporada, y ofrecerá cuatro eventos temáticos automovilísticos cada mes, incluyendo “Dolce Velocità”, un tributo a las icónicas escuderías italianas. Los jugadores tendrán acceso a los 12 eventos principales, a 25 desafíos, a más de 10 hazañas y a 3 misiones fotográficas.

Trackforge, el editor de pistas generadas por los jugadores que se presentó la pasada temporada, verá una mejora con el kit Street and Touge. Basado en la subcultura automovilística japonesa de carreras en pasos de montaña estrechos y sinuosos, este nuevo kit ofrece a los creadores de la comunidad la oportunidad de diseñar circuitos personalizados más diversos y culturalmente enriquecedores, ampliando las posibilidades creativas de la herramienta.

Con la Season 10 también llega el Hawaii Grand Tour, el desafío más largo que se haya organizado en Motorfest. Por dos millones de bucks, los jugadores disfrutarán de una experiencia de conducción de una hora, que los llevará a través del mundo abierto icónico del juego para intentar añadir el Ferraro 250 GTO a su colección de coches. Los fans de Motorfest también podrán disfrutar de un nuevo formato narrativo con las Historias. Este formato, que se presentó por primera vez en The Crew 2, une los desafíos de conducción a narrativas centradas en personajes. El primer capítulo de la Season 10 comenzará con Kai’s Garage.

En la Season 10 también llegarán un total de 18 vehículos nuevos, incluyendo algunos de la muy esperada marca francesa Alpine:

ALPINE A110 R Ultime (2025).

ALPINE Alpenglow Hy6 Concept (2024).

DELAGE D12 (2026) Hypercar, el 1 de julio.

FIAT 500 F (1968) Street Tier 1, el 5 de agosto.

CHEVROLET Corvette C1.

Para más información sobre The Crew Motorfest, por favor, visita thecrewgame.com