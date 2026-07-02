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Funcom Publica un Análisis en Profundidad de Dune: Awakening para Consolas y Anuncia una Edición Física

Con el lanzamiento del juego para consola el 22 de septiembre, Funcom se une a Bandai Namco Entertainment Europe y Solutions 2 GO Inc. para sacar a la venta la versión para PlayStation 5 de Dune: Awakening.

Sí, con un disco dentro.

La desarrolladora y editora Funcom® ha publicado hoy un nuevo vídeo que profundiza en lo que los jugadores pueden esperar cuando Dune: Awakening salga finalmente a la venta para PlayStation 5 y Xbox el 22 de septiembre, incluyendo el modo para un jugador, la dificultad ajustable y la personalización del juego, un final épico de la historia y mucho más. Ya disponible para PC, Dune: Awakening es un juego de supervivencia en un mundo abierto inspirado en Dune, de Frank Herbert, y en la exitosa franquicia de Denis Villeneuve y Legendary Entertainment.

El nuevo vídeo Deep Dive de los desarrolladores de Dune: Awakening ya está disponible en YouTubez

Funcom también se complace en anunciar que la versión para PlayStation 5 de Dune: Awakening estará disponible en formato físico a partir del 22 de septiembre. El estudio se ha asociado con Bandai Namco Entertainment Europe para el lanzamiento en tiendas de toda Europa, Australia y Nueva Zelanda. El juego también se lanzará en tiendas en Japón, aunque el editor se anunciará más adelante.

“El 22 de septiembre no se trata solo de lanzar el juego para consolas. Es un hito importante para nosotros: el segundo lanzamiento de Dune: Awakening para PC, PlayStation 5 y Xbox”, afirmó Rui Casais, CEO de Funcom. “Llevamos más de un año ampliando y mejorando Dune: Awakening para PC, todas estas novedades, además de varias otras nuevas, estarán disponibles en todas las plataformas desde el primer día. Esta es la mejor versión de Dune: Awakening hasta la fecha y estamos encantados de ponerla al alcance de un público mucho más amplio en todas las plataformas. Colaborando con socios de todo el mundo para que el juego llegue a todas partes es otra forma estupenda de atraer a más supervivientes a las peligrosas arenas de Arrakis.”

Las versiones digitales para PlayStation 5 y Xbox de Dune: Awakening están disponibles para reserva en la PlayStation Store y la Xbox Store desde el 2 de junio. A partir de hoy, también se puede reservar la versión física para PlayStation 5 en tiendas seleccionadas.

Con el estreno de la tercera entrega de la épica saga Dune, de Denis Villeneuve, previsto para el 18 de diciembre, la edición física para PlayStation 5 es también el regalo perfecto para los fans de Dune de todo el mundo durante estas fiestas.

Ediciones de consola e incentivos por reserva anticipada:

Edición Física: Edición del juego básico para PlayStation 5. Solo por tiempo limitado, incluye el terrario exclusivo de Muad’Dib, que puedes colocar en tu base, y un global color swatch.

Edición del juego básico para PlayStation 5. Solo por tiempo limitado, incluye el terrario exclusivo de Muad’Dib, que puedes colocar en tu base, y un global color swatch. Edición Digital: El juego básico, la Edición Deluxe y la Edición Ultimate están disponibles en PlayStation Store y XBOX Store. Al reservar cualquier edición, se incluye el Terrario de Muad’Dib y un global color swatch. Además, al reservar la Edición Deluxe o Ultimate, se obtiene un acceso anticipado de 5 días. Las ediciones Deluxe y Ultimate incluyen una gran cantidad de contenido para el juego, como DLCs, armaduras y piezas de construcción.

Aspectos destacados de las novedades que traerá la actualización de septiembre:

Consola: La misma experiencia que en PC, con controles y una interfaz de usuario optimizados para consola. Objetivo de 60 fps tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X (en Modo Rendimiento).

La misma experiencia que en PC, con controles y una interfaz de usuario optimizados para consola. Objetivo de 60 fps tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X (en Modo Rendimiento). Modo para un jugador: Ahora se puede jugar al juego completo íntegramente en modo para un jugador, con dificultad ajustable y una amplia variedad de opciones de personalización de la jugabilidad.

Ahora se puede jugar al juego completo íntegramente en modo para un jugador, con dificultad ajustable y una amplia variedad de opciones de personalización de la jugabilidad. Historia completa: El gran final del Libro Uno, que ofrece un desenlace dramático a la trama cinematográfica de Dune: Awakening. Juega de principio a fin.

El gran final del Libro Uno, que ofrece un desenlace dramático a la trama cinematográfica de Dune: Awakening. Juega de principio a fin. Dificultad ajustable: Modifica todo, desde la velocidad de recolección hasta la ganancia de experiencia y la dificultad del combate. Tanto en el modo para un jugador como en los servidores privados, tú tienes el control.

Los nuevos jugadores de PC y consola también podrán disfrutar de todas las novedades y mejoras que se han ido incorporando en la versión para PC desde su lanzamiento, incluyendo el modo PvP totalmente opcional, una experiencia de juego más amplia y mejorada en las últimas fases, nuevos contenidos como localizaciones y misiones, y un sinfín de mejoras que facilitan la experiencia de juego.

Para obtener una visión general completa de todas las novedades de la actualización de septiembre, así como de las incorporaciones y mejoras realizadas desde el lanzamiento para PC, visita DuneAwakening.com.

En esencia, Dune: Awakening es un juego de supervivencia en mundo abierto, en el que debes pasar de la mera supervivencia a la grandeza a través de la exploración, el combate, la creación de objetos y la construcción. Pero es mucho más que eso, ya que incorpora una historia épica y cinematográfica, mecánicas de aventura y de rol, y varias formas de jugar, ya sea en modo para un solo jugador, en un servidor privado o autohospedado con amigos, o en multijugador a gran escala en servidores oficiales. Tú decides cómo jugar.