Adiós a las apps de edición: La serie OPPO Reno16 se convierte en un copiloto creativo para expresar tu verdadero yo en total libertad

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Adiós a las apps de edición: La serie OPPO Reno16 se convierte en un copiloto creativo para expresar tu verdadero yo en total libertad

La nueva serie, posicionada como “Your Content Bestie”, revoluciona la post-edición con herramientas inteligentes que recortan, fusionan y dan vida a las fotos con un solo toque y con la precisión de un estudio profesional

La nueva serie OPPO Reno16 hace que capturar fotos increíbles sea más fácil gracias a su sistema de cámaras ultra-nítidas, pero también ha llegado para redefinir la forma en que compartimos nuestro mundo. Al fusionar estética y tecnología, sus funciones de IA permiten a los creadores de contenido expresarse sin límites y sumarse a las últimas tendencias visuales. Co-creadas escuchando a usuarios de todo el planeta y entendiendo el lenguaje de las redes sociales, herramientas como AI Collage Remix, AI Flash Photography 3.0 y Popout 2.0 se integran en los nuevos dispositivos para que capturar la vida con estilo esté al alcance de todos.

Sigue leyendo para descubrir más sobre las funciones de imagen de Reno16 diseñadas para convertir esta serie en “Your Content Bestie”.

Captura con facilidad: descubre cada lado de ti

Una fotografía de alta calidad es la base de la expresión creativa. Se necesita una claridad excepcional, una reproducción precisa del color y una iluminación vívida para preservar fielmente cada momento tal y como es.

Sistema de cámaras de Reno16 Pop White

Equipada con un sistema de cámaras ultra-nítido líder en el sector, la serie Reno16 permite a los usuarios capturar fotos impresionantes con facilidad. La cámara principal [1] ultra-nítida de 200MP de Reno16 Pro ofrece fotos con una nitidez impoluta, conservando abundantes detalles incluso después de recortar y hacer zoom. Por otra parte, la cámara retrato con teleobjetivo de 3.5x de 50 MP comprime la distancia entre sujetos y fondos para integrarlos sin problemas, facilitando la toma de retratos expresivos y atractivos llenos de narrativa. Junto con la 50 MP cámara selfie ultra gran angular, cada selfie amplifica la emoción genuina y un ambiente elegante que destaca en las redes sociales. La serie Reno16 da un paso más allá elevando la experiencia de fotografía.

Fotos más elegantes con un solo toque

La serie estrena la función POP Cam, integrada como modo independiente en la app Cámara, con nueve filtros que recrean los estilos de imagen de cámaras icónicas, incluidos Instant Film, Digicam y Fuga de luz para destellos cálidos e inesperados. Ahora, mostrar tus estilos solo requiere un simple toque, e incluso está disponible en forma de foto en movimiento.

Ejemplos de imágenes tomadas con POP Cam

Al simular los tonos de las cámaras retro en fotos en movimiento, uno de los retos es garantizar una reproducción fluida. Por ello, el algoritmo de fusión dinámica de fotogramas se ha perfeccionado para mejorar la consistencia temporal, asegurando un renderizado de movimiento estable y coherente, incluso al recrear el complejo proceso de exposición de la fotografía con flash.