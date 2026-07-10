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CHOQUE DE FACCIONES EN EL MODO MULTIJUGADOR DE DAWN OF WAR IV

Los desarrolladores muestran cuatro facciones en los nuevos vídeos Informe del campo de batalla

El desarrollador de Warhammer 40,000: Dawn of War IV, KING Art Games, ha ofrecido un nuevo vistazo al modo multijugador del juego de estrategia con dos vídeos Informe del campo de batalla protagonizados por las cuatro facciones diferenciadas del juego. A lo largo de ambos enfrentamientos, los jugadores podrán ver cómo cada facción ofrece un enfoque estratégico fundamentalmente distinto, cambiando no solo las unidades que comandas, sino también la forma en que afrontas cada batalla.

El Director creativo Jan Theysen y el Diseñador sénior de videojuegos Elliott Verbiest se enfrentan en dos partidas multijugador 1v1, destacando las identidades únicas de las facciones de Dawn of War IV.

El Informe del campo de batalla de esta semana enfrenta al Adeptus Mechanicus contra los Necrones, poniendo el foco en dos formas radicalmente distintas de alcanzar la victoria. El Adeptus Mechanicus expande su poderosa Red Noosférica, refuerza posiciones clave con tecnología superior y destaca a la hora de crear devastadoras líneas de fuego defensivas. En contraste, los implacables Necrones avanzan metódicamente su Matriz de energía por el campo de batalla, encajan las pérdidas mediante resurrección y abruman a sus rivales con una presión constante.

Ver Dawn of War IV Informe del campo de batalla – Adeptus Mechanicus vs Necrones:

El Informe del campo de batalla de la semana pasada presentó a los Marines Espaciales, una fuerza de élite y adaptable, frente a los Orkos, impulsados por el impulso de combate. El de esta semana pasa al Adeptus Mechanicus, centrado en la defensa y la tecnología, frente a los implacables Necrones, continuando así la presentación de las cuatro facciones multijugador diferenciadas de Dawn of War IV.

Ver Dawn of War IV Informe del campo de batalla – Marines Espaciales vs Orkos: https://www.youtube.com/watch?v=VEpODv4qmLk

Desde redes defensivas resistentes hasta legiones mecánicas imparables, cada facción de Warhammer 40,000: Dawn of War IV ofrece un camino distinto hacia la victoria.

¿Podrá el Adeptus Mechanicus resistir el avance implacable de los antiguos Necrones? Mira ya el último Informe del campo de batalla en YouTube.

¡Por fin, de vuelta a la guerra!

La guerra continuará mucho después del lanzamiento

Warhammer 40,000: Dawn of War IV se lanzará el 17 de septiembre de 2026, mientras que los jugadores de la Edición Commander podrán desplegarse desde el 14 de septiembre gracias al acceso anticipado de 3 días. Ambas ediciones ya están disponibles para reserva con un 10% de descuento.

La guerra continuará mucho después del lanzamiento. El Año Uno incluirá actualizaciones gratuitas con el regreso del modo Cruzada, nuevos mapas, modos, comandantes y el Editor de Misiones, además de dos grandes expansiones de historia que profundizarán el conflicto en Kronus e introducirán una nueva facción jugable en el campo de batalla.

Acerca de Dawn of War IV

Dawn of War IV ofrece una experiencia RTS de ciencia ficción inolvidable ambientada en una recreación fiel del querido universo Warhammer 40,000. Toma el mando de cuatro facciones en una historia épica que abarca múltiples campañas no lineales, enfréntate a otros jugadores en intensos combates multijugador y disfruta de modos favoritos de los fans como Última Resistencia, Escaramuza y mucho más.

Visita dawnofwar4.com para más detalles.