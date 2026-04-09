Google Discover cambia su algoritmo: Más redes sociales y mucho YouTube en USA

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Google Discover esta cambiado. Ahora saca más redes sociales y Youtube. Ya no es algoritmo para noticias. alimenta esta función de Google ha sido actualizado para incluir más contenido de redes sociales y, en particular, una gran cantidad de vídeos de YouTube, especialmente para usuarios en Estados Unidos. Si eres un medio de comunicación empieza a adaptarte al cambio.

Prepárate a cambiar la estrategia de Google Discover si tienes un medio de comunicación. Google Discover esta cambiado. Ahora saca más redes sociales como X según Braian Iván Quiña y Youtube. Ya no es algoritmo para noticias y para medios de comunicación y Google quiere maximizar sus ingresos y ha apostado también por influencers y sobre todo el vídeo es el rey para monetizar con Youtube.

Ya nos lo adelantaron en Madrid en 2025 y ya se ha hecho realidad y nos dieron Las 10 claves del SEO en la era de la Inteligencia Artificial: Estrategias y acciones del evento Google Search Central Live Madrid 2025.

¿Por Qué Este Cambio?

Google busca constantemente mejorar la experiencia del usuario y hacer que Discover sea más relevante e interesante. Al integrar contenido de redes sociales como Twitter (ahora X), Instagram, TikTok y YouTube, Google espera ofrecer una mezcla más diversa y atractiva de información y entretenimiento.

YouTube Toma el Protagonismo en USA

Uno de los cambios más notables es el aumento significativo de vídeos de YouTube en los feeds de Discover, especialmente para usuarios en Estados Unidos. Esto refleja la creciente popularidad del contenido de vídeo y la importancia de YouTube como plataforma de entretenimiento e información.

¿Qué Significa Esto Para Ti?

Como usuario de Google Discover, puedes esperar ver un feed más variado y dinámico, con una mezcla de artículos de noticias, publicaciones en redes sociales y vídeos de YouTube. Esto significa que Discover será aún más útil para descubrir nuevos contenidos e intereses.

¿Qué Significa Para Los Creadores de Contenido?

Para los creadores de contenido, este cambio representa una nueva oportunidad para llegar a una audiencia más amplia. Al optimizar su contenido para las redes sociales y YouTube, pueden aumentar sus posibilidades de aparecer en Google Discover y atraer a más seguidores y suscriptores.

La visibilidad de las publicaciones de x.com en Discover es un tema que empezó a ganar popularidad hace unas semanas. Glenn Gabe, John Shehata y otros profesionales del SEO han dado su opinión al respecto, y las herramientas de seguimiento de Discover demuestran su gran importancia, sobre todo para temas deportivos, que impactan directamente en la visibilidad de los editores especializados en ese nicho.

Google ha dejado claro su apuesta para 2026. YouTube no es sólo la plataforma de streaming dominante en Estados Unidos, sino su nuevo motor para generar muchos ingresos para Google. Y en USA ya ha comenzado a poner muchísimo más vídeo y Youtube en el feed de Discover. En USA, YouTube domina casi todos los huecos en el otro Google.

En España, todo lo que vemos en Google Discover es un poderío de X (antes Twitter), si no eres relevante en Twitter no sales y seguro que el cambio en Estados Unidos fomentado ahora Youtube llegará en breve a Europa. Algo malo para los que publicamos contenidos.

Los medios hemos nutrido de contenido a Google Discover y Google durante años. Ha aprendido y ahora quiere que el usuario no salga de su ecosistema perjudicando a los Publisher.

Le pregunté a John Mueller sobre esto durante el evento Search Essentials for News en Argentina, y amablemente respondió: «Recientemente, hemos comenzado a mostrar más publicaciones de redes sociales en Discover en general, y no solo de X, sino también de Instagram, TikTok y otras fuentes.

Hacemos esto porque descubrimos que a los usuarios les gusta el contenido escrito por personas, o esencialmente versiones más cortas del contenido. No es que estemos diciendo que este tipo de contenido sea el futuro y que todo se convertirá en contenido breve; más bien, es algo con lo que estamos experimentando.

Espero que la cantidad de contenido de redes sociales que mostramos en Discover varíe con el tiempo. Así que, si ven demasiadas publicaciones de X, no duden en hacérnoslo saber y podemos transmitirles sus comentarios. Si creen que se están mostrando publicaciones de redes sociales del tipo incorrecto, también es una retroalimentación útil para los equipos, especialmente porque están trabajando activamente en ello ahora mismo.

Actualmente, los usuarios también tienen la posibilidad de bloquear ciertas cuentas en Discover, de forma similar a como pueden bloquear sitios específicos. Espero que esto también sea una señal que nuestros equipos utilicen para intentar encontrar mejores caminos. Si en En tu región del mundo, o en el área que te interesa, si esto parece excesivo o poco útil para la gente, por favor, háznoslo saber.

En Resumen, Google Discover está evolucionando para reflejar la forma en que consumimos contenido en la actualidad. Al integrar más redes sociales y YouTube, Google busca ofrecer un feed más relevante, atractivo y útil para sus usuarios. Si eres usuario de Discover, mantente atento a estos cambios y prepárate para descubrir un mundo de contenido nuevo e interesante.