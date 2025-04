Compartir Facebook

Hoy os dejamos las 10 claves del SEO en la era de la Inteligencia Artificial: Estrategias y acciones del evento Google Search Central Live Madrid 2025.

En el reciente Google Search Central Live Madrid 2025, hemos tenido la oportunidad de sumergirnos en las profundidades de las tendencias actuales de búsqueda, explorar herramientas innovadoras de Google, y vislumbrar el impacto emergente de la inteligencia artificial (IA) en la optimización de motores de búsqueda (SEO). De este evento tan enriquecedor, extraje 10 conclusiones vitales que todos debemos implementar en nuestra rutina digital para seguir escalando en este competitivo entorno. Aquí las detallo, garantizando que, aunque algunas puedan parecer distantes a primera vista, es crucial conocerlas para entender hacia dónde se dirige el futuro del SEO.

1. IA generativa: Una ventana a nuevas oportunidades de negocio

La IA generativa promete revolucionar la economía española con un potencial aporte de hasta 120.000 millones de euros. Para los profesionales del SEO, esto representa una oportunidad dorada para generar contenido útil y mejorar el posicionamiento web. La acción recomendada es explorar cómo la IA puede optimizar procesos creativos como la generación de resúmenes, borradores o ideas para titulares. Sin embargo, es esencial mantener una presencia humana activa en el contenido para garantizar la autenticidad y la calidad. Esto nos saca la conclusión que los SEO seguimos siendo mu importantes para los medios de comunicación

2. Innovaciones en la búsqueda: Más allá de las palabras potenciando las imagenes

Google continúa innovando con herramientas como «Circle to Search», que permite realizar búsquedas visuales intuitivas. Esto subraya la importancia de optimizar todas las imágenes en nuestro sitio web con etiquetas ALT descriptivas, asegurándonos de que cada elemento visual, ya sea un producto o un rostro, esté correctamente etiquetado y sea reconocible. Aprovechar para tener pabras clave que sean tendencias de temástica en Hot Trends o Discover.

3. IA Overviews en los resultados de búsqueda

La nueva funcionalidad de Google, que ofrece resúmenes generados por IA directamente en los resultados de búsqueda, puede alterar la forma en que nuestro contenido es consumido. Vigilar estos cambios y cómo Google integra estos resúmenes en la Search Console será crucial para adaptar nuestras estrategias SEO y asegurar que nuestro contenido sigue siendo relevante.

4. Calidad sobre cantidad: El fin del contenido de relleno

Google y sus usuarios prefieren contenido que aporte valor real. John Mueller lo dejó claro: el contenido superficial está fuera. Debemos enfocarnos en la originalidad y la profundidad temática, eliminando cualquier práctica de llenado sin sustancia. Esto es fundamental no solo para atraer lectores sino también para evitar penalizaciones de Google. Es decir si usamos noticias de agencias deben ser mejoraadas por la redacción y no un copy paste de la noticia aprovechando solo de la autoridad de nuestro dominio.

5. Factores clave para el posicionamiento en Google News

Google News se guía por criterios como relevancia, localización, prominencia, originalidad y autoridad. Es esencial que nuestros contenidos no solo sean actuales y relevantes, sino también que ofrezcan perspectivas únicas y estén basados en investigaciones propias. Mantener una especialización temática y una buena experiencia de usuario también juegan un papel crucial en cómo Google valora nuestro contenido.

6. El ascenso del contenido en vídeo y las voces individuales

La herramienta Perspectives de Google subraya la importancia de los contenidos en vídeo y las opiniones de expertos. Debemos invertir en producción de vídeo de calidad, que refleje nuestras áreas de especialización y conectar genuinamente con nuestro público. El audio sigue siendo el eterno olvidado para Google. No se han unido a la importancia del podcast. Por lo que mejor hacer videopodcast en nustros contenidos.

7. Discover en el escritorio: Preparándonos para el futuro

Aunque Google aún no ha establecido una fecha para lanzar Discover en escritorio, es prudente prepararse optimizando nuestro contenido visual y permanente para adaptarse a este cambio. Los títulos atractivos y los temas de interés serán más cruciales que nunca. La pena es que al ser el odenador no tendra tan fácili la localización del GPS par alas noticias locales con la IP la localización no es exacta.

8. IA en Discover

Aunque el contenido personalizado ya es una realidad en Discover mediante IA, aún no se incluirán resúmenes generados por IA. Continuar apostando por un contenido bien optimizado es esencial.

9. El Uso de IA en la creación de contenido

Si bien Google acepta contenido asistido por IA, penaliza aquellos completamente generados por máquinas. Es vital usar la IA como una herramienta de soporte, pero siempre con una revisión y aportación humana. Nunca que genere sola contneido completo.

10. El Futuro del SEO: Transformado pero no descartado

Los modelos de lenguaje de última generación (LLM) no eliminan la necesidad de SEO, sino que la transforman. Utilizar la IA para acelerar tareas y mejorar procesos es la clave, siempre manteniendo una estrategia SEO sólida y adaptativa.

Estas tendencias y acciones son más que meros puntos de reflexión; son directrices que deben guiar nuestra evolución en el mundo digital. Implementar estas prácticas no solo nos preparará mejor para el futuro, sino que también asegurará que permanezcamos relevantes y competitivos en un panorama tecnológico que cambia rápidamente. Espero que este tutorial con as 10 claves del SEO en la era de la Inteligencia Artificial: Estrategias y acciones del evento Google Search Central Live Madrid 2025 te sirva par amejorar tu SEO.

