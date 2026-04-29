HONOR “D1”, el robot humanoide de HONOR, bate el récord mundial humano en la media maratón de 2026 de Pekín

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HONOR “D1”, el robot humanoide de HONOR, bate el récord mundial humano en la media maratón de 2026 de Pekín

Con este hito la compañía abre la era de la inteligencia física marcando un salto transformador en las capacidades de la inteligencia artificial incorporada

D1 cruz ó la l í nea de meta en 50 minutos y 26 segundos y bati ó r é cord mundial humano de media marat ó n de 57:20 minutos

En una histórica demostración de destreza tecnológica y precisión atlética, HONOR, la compañía global de dispositivos de IA que lanzará próximamente su nueva serie HONOR 600 en Europa Occidental, ha escrito un nuevo capítulo en el campo de la IA incorporada (Embodied AI). Su robot humanoide de desarrollo propio, “D1”, se alzó con la medalla de oro en la Media Maratón de Pekín Yizhuang 2026 y Media Maratón de Robots Humanoides. Cruzando la línea de meta con un tiempo neto de 50 minutos y 26 segundos, el D1 no solo ganó, sino que pulverizó el récord mundial humano de media maratón de 57:20, marcando un salto transformador en las capacidades de la inteligencia artificial incorporada.

Esta victoria supone un gran hito para la marca, ya que la flota de robots HONOR logró ocupar las seis primeras posiciones. En una competición que se ha multiplicado por cinco desde el año pasado —con más de 300 robots de 102 equipos globales—, el rendimiento de HONOR destacó por su eficiencia sin precedentes. El tiempo ganador redujo en casi dos tercios el récord de 2025, mientras que el D1 y los demás primeros clasificados completaron el recorrido mediante navegación completamente autónoma, una hazaña lograda solo por una pequeña parte del total de participantes.

El “Alpha Plan”: de la inteligencia digital a la inteligencia física

El dominio del D1 es el resultado directo del “Alpha Plan” de HONOR, una hoja de ruta estratégica diseñada para transformar a la compañía de un fabricante líder de smartphones en una empresa integral de ecosistema de dispositivos con IA. Esta victoria sirve como una prueba física de concepto, demostrando cómo años de innovación móvil pueden condensarse en una estructura humanoide de 169 cm de altura y 95 cm de longitud de piernas.

Aprovechando la fabricación de precisión de grado electrónico, HONOR equipó al D1 con 159 componentes estructurales metálicos especializados y módulos articulares integrados capaces de alcanzar un par máximo de 600 Nm. Este hardware, muy por encima de los estándares de la industria de 2025, permitió al robot mantener un equilibrio dinámico excepcional y recuperarse de forma autónoma de colisiones durante la carrera sin ninguna intervención humana.

Heredando el ADN de los smartphones

La entrada de HONOR en la robótica no es un proyecto que parte de cero; más bien, es una sofisticada migración de sus tecnologías móviles clave. El D1 utiliza la característica IA en el dispositivo (On-Device AI) de la marca para la comprensión espacial en tiempo real y un sistema propietario de refrigeración líquida de 4L/min —una evolución de la ingeniería térmica de los smartphones— para mantener sus motores a temperatura ambiente durante los exigentes 21,0975 km de la carrera. Incluso la solución energética refleja la eficiencia móvil, con una autonomía superior a 10 km por batería y un sistema de intercambio rápido que elimina el estigma de la “baja autonomía” habitualmente asociado a los robots humanoides.

Una filosofía de AHI: tecnología al servicio del valor humano

Más allá del hardware, HONOR está redefiniendo la relación entre humanos y máquinas a través de su enfoque en AHI (Augmented Human Intelligence / Inteligencia Humana Aumentada). La filosofía de la marca, que se pregunta no qué puede hacer la IA, sino qué debería hacer, busca crear robots con un alto coeficiente intelectual (IQ) y una inteligencia emocional empática (EQ). A través de la “Sinergia de los Tres Cerebros” —integrando inteligencia Personal, Universal y Edge—, HONOR está construyendo un ecosistema en el que los servicios de IA se extienden desde la pantalla del smartphone al mundo físico, ofreciendo compañía en el hogar y asistencia en el ámbito industrial.

Mirando al futuro: el futuro del ecosistema de IA

Mientras HONOR se prepara para lanzar su nueva serie Number, la serie HONOR 600, en Europa Occidental, el éxito del D1 pone de relieve la ventaja competitiva única de la marca: una pila tecnológica unificada donde dispositivos móviles, wearables y robóticos comparten una misma alma de IA.

Tras completar más de 150 rondas de pruebas en carretera y 2.000 km de kilometraje real en solo siete meses, HONOR ha demostrado que el ecosistema de electrónica de consumo es la base ideal para la industria robótica. Este hito no solo valida el camino de HONOR hacia la “AHI”, sino que también acelera sus objetivos: un solo latido para cada individuo, una sola visión como socios y un solo futuro para la humanidad.

Para más información, visite la tienda en línea de HONOR en www.honor.com.