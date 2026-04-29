Análisis a fondo de MotoGP 26: La consagración del realismo en PS5 Pro

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La evolución de la franquicia de Milestone ha alcanzado su cénit. Tras años de refinamiento técnico, MotoGP 26 llega al mercado no solo como una actualización de plantilla, sino como el manifiesto definitivo de lo que la simulación de motociclismo debe ser en la actual generación. Hemos pasado más de 20 horas quemando asfalto en una PlayStation 5 Pro, y el veredicto es unánime: estamos ante la obra maestra del género. Puedes comprarlo en Amazon

MotoGP™26 reúne a 38 equipos y más de 70 pilotos, incluyendo nuevas inscripciones como Toprak Razgatlıoğlu y Diogo Moreira, así como el tan esperado regreso del Gran Premio de Brasil. Además, redefine la forma en que los jugadores interactúan con la moto. Un modelo de manejo rediseñado basado en el piloto ahora sitúa la gestión del cuerpo y la transferencia de peso del piloto en el centro de la jugabilidad, permitiendo correcciones más precisas, frenadas más suaves y un control más fino de cada movimiento.

MotoGP 26 PS5 Pro análisis del simulador sefinitivo que sevoluciona el motor de las dos ruedas en consolas

El asfalto de los circuitos más icónicos del mundo nunca se había sentido tan real como en la nueva entrega de la franquicia estrella de Milestone. MotoGP 26 llega a PlayStation 5 Pro no solo para cumplir con las expectativas de los aficionados al motociclismo, sino para establecer un nuevo paradigma tecnológico en el género de la velocidad. Tras realizar pruebas exhaustivas en el nuevo hardware de Sony, queda claro que la combinación entre la optimización técnica del estudio italiano y la potencia bruta de la arquitectura Pro ha dado como resultado la experiencia de simulación más inmersiva de la historia.

Os dejamos nuestro gameplay con análisis y primera victoria en Jerez

El motor gráfico: El salto al fotorrealismo con Unreal Engine 5.5

La primera toma de contacto con MotoGP 26 en una pantalla 4K deja sin palabras debido a la implementación magistral del motor Unreal Engine en su versión más avanzada. Gracias a la tecnología de escalado por inteligencia artificial exclusiva de PS5 Pro, conocida como PlayStation Spectral Super Resolution, el juego logra una nitidez de imagen que erradica cualquier rastro de aliasing o parpadeo. Las texturas del asfalto presentan un nivel de detalle microscópico donde se aprecian las imperfecciones del firme, los restos de goma tras las frenadas y la porosidad de los pianos con una claridad fotográfica.

La iluminación global mediante tecnología Lumen transforma por completo la percepción de las carreras. Durante las sesiones de clasificación al atardecer en el circuito de Portimão, los rayos de sol bañan los carenados de carbono de las motos produciendo reflejos dinámicos que se actualizan de forma instantánea según el ángulo de inclinación del piloto. Esta fidelidad visual no es meramente estética, ya que la profundidad de campo y el tratamiento de las partículas de agua en condiciones de lluvia afectan directamente a la visibilidad y a la concentración necesaria para mantener la trazada perfecta a más de trescientos kilómetros por hora.

El corazón de esta entrega es la implementación total del Unreal Engine 5, optimizado específicamente para la arquitectura de la PS5 Pro. Lo que antes era «un juego que se ve bien» se ha transformado en una experiencia visual que roza lo cinematográfico.

Nanite y la Geometría Infinita: El asfalto ya no es una textura plana. Gracias a la tecnología Nanite, cada bache, cada grieta y cada gramo de goma depositado en la trazada tiene volumen real. Al rodar en el circuito de Jerez, se puede percibir la degradación del firme de una manera casi física.

El asfalto ya no es una textura plana. Gracias a la tecnología Nanite, cada bache, cada grieta y cada gramo de goma depositado en la trazada tiene volumen real. Al rodar en el circuito de Jerez, se puede percibir la degradación del firme de una manera casi física. Lumen: Iluminación Global en Tiempo Real: La gestión de la luz es, sencillamente, sobrecogedora. En carreras nocturnas en Qatar, los reflejos de los focos sobre el carenado de carbono y el mono de cuero del piloto cambian dinámicamente según la posición. Ya no hay trucos de «pre-renderizado»; todo lo que ves es luz rebotando de forma natural.

La gestión de la luz es, sencillamente, sobrecogedora. En carreras nocturnas en Qatar, los reflejos de los focos sobre el carenado de carbono y el mono de cuero del piloto cambian dinámicamente según la posición. Ya no hay trucos de «pre-renderizado»; todo lo que ves es luz rebotando de forma natural. PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution): Aquí es donde la PS5 Pro marca la diferencia. MotoGP 26 utiliza la tecnología de escalado por IA de Sony para ofrecer una imagen limpia en 4K nativos a 60 FPS estables, incluso con parrillas de 22 pilotos y efectos climáticos extremos.

Sonido: Una sinfonía de ruidos de motor

Si los gráficos te entran por los ojos, el sonido te golpea en el pecho. Milestone ha renovado por completo el sistema de captura de audio, utilizando grabaciones binaurales en circuitos reales.

El apartado sonoro de MotoGP 26 merece una mención especial por su capacidad para transmitir la brutalidad de las máquinas de la categoría reina. Milestone ha rediseñado el sistema de captura de sonido utilizando grabaciones en banco de potencia y en pista abierta, logrando que cada motor tenga una personalidad acústica única. El aullido agudo de la Yamaha contrasta violentamente con el rugido gutural y agresivo de la Ducati, creando un paisaje sonoro que envuelve al jugador gracias al motor de audio Tempest de la consola.

Al utilizar auriculares compatibles con audio espacial, el jugador puede geolocalizar con precisión absoluta la posición de los rivales. Es posible escuchar cómo la moto que nos persigue intenta un interior incluso antes de que aparezca la flecha de proximidad en pantalla. El sonido del viento azotando la cúpula, el crujido de los protectores de las rodillas al rozar el asfalto y el silbido del cambio de marchas instantáneo componen una atmósfera de tensión constante que eleva las pulsaciones del usuario en cada vuelta.

«El aullido de la Ducati Desmosedici GP26 al pasar por la recta de Mugello no suena a un videojuego; suena a una amenaza física que retumba en tus oídos.»

El uso del Audio 3D de PS5 Pro permite localizar exactamente dónde está tu rival. ¿Viene una KTM por tu flanco derecho? Lo sabrás antes de verlo por el retrovisor. El silbido del turbo, el petardeo del seamless shift al bajar marchas y el sonido del viento azotando el casco a 350 km/h crean una atmósfera de tensión constante.

Jugabilidad: El equilibrio perfecto entre simulación y accesibilidad en el modo más arcade

La física de los neumáticos ha sido rediseñada desde cero. En MotoGP 26, el DualSense Edge se convierte en una extensión de la moto.

Os dejamos el vídeo del tutorial inicial para aprender a caerte.

La verdadera magia de jugar a MotoGP 26 en PS5 Pro reside en cómo el mando se convierte en una extensión mecánica de la motocicleta. Los gatillos adaptativos ofrecen una resistencia variable que simula de forma magistral el recorrido de la maneta del freno y el tacto del acelerador. Sentir la vibración del sistema antibloqueo justo antes de perder el tren delantero permite corregir la posición del cuerpo de forma intuitiva, algo que antes solo estaba al alcance de los pilotos profesionales.

La física de los neumáticos ha sido refinada para aprovechar la mayor capacidad de procesamiento de la consola, permitiendo un cálculo de deformación de la carcasa en tiempo real. Esto se traduce en una conducción mucho más predecible pero a la vez exigente. El peso del piloto influye dinámicamente en el centro de gravedad, y la transición entre curvas encadenadas requiere una precisión milimétrica en el uso del stick analógico. La sensación de velocidad es tan extrema que la fluidez de los sesenta fotogramas por segundo se vuelve esencial para sobrevivir a los sectores más técnicos de Mugello o Phillip Island.

Gatillos Adaptativos: Sentirás la resistencia del freno delantero y, lo más importante, las vibraciones del ABS cuando estás a punto de perder la rueda delantera. Haptic Feedback: La vibración es tan precisa que puedes diferenciar si estás pisando el piano liso o los vibradores más agresivos de circuitos como Austin. IA ‘Neural 2.0’: La inteligencia artificial ya no sigue raíles. Los pilotos oficiales cometen errores, intentan adelantamientos arriesgados y defienden su posición con una agresividad orgánica que te obliga a estudiar cada curva.

Dominar una bestia de 300 CV en MotoGP 26 puede parecer una tarea titánica para quien nunca ha pisado el paddock virtual, pero esta entrega ha sido diseñada con una dualidad técnica brillante. Gracias al apoyo de la inteligencia artificial y a una arquitectura de menús muy clara, el juego permite una transición fluida desde el control más accesible hasta el purismo técnico de la competición real.

La experiencia Arcade: La puerta de entrada para novatos

Para aquellos que aterrizan por primera vez en la franquicia, MotoGP 26 introduce la Arcade Experience, un ecosistema diseñado para disfrutar de la velocidad sin la frustración de las caídas constantes. En este modo, la inteligencia artificial actúa como un «ángel de la guarda» invisible a través del sistema de Ayudas Neuronales.

Estas ayudas neuronales no son simples frenos automáticos; la IA analiza tu posición en pista en tiempo real y ajusta suavemente la entrega de potencia y la intensidad de la frenada para evitar que la moto derrape o se bloquee. La trazada ideal dinámica te indica no solo por dónde ir, sino también el punto exacto de inclinación. Es el modo perfecto para aprenderse los circuitos y disfrutar del espectáculo visual de la PS5 Pro sin la presión de gestionar la física compleja de las dos ruedas.

El modo Pro Experience: La simulación pura del piloto

En el extremo opuesto se encuentra la Pro Experience, el modo donde MotoGP 26 se despoja de cualquier red de seguridad. Aquí, la física basada en el peso del piloto cobra todo el protagonismo. La IA ya no te ayuda a conducir, sino que se convierte en tu rival más implacable gracias al sistema de dificultad adaptativa, que estudia tus tiempos por vuelta para ofrecerte una competencia feroz y realista.

En este nivel de simulación, cada movimiento del stick analógico cuenta. Debes gestionar de forma manual la altura de la moto con el dispositivo de salida (holeshot device), controlar la temperatura de los frenos de carbono y, lo más importante, decidir cuándo sacrificar neumáticos para un adelantamiento arriesgado. Es una experiencia visceral donde la vibración háptica del mando te transmite cada pérdida de adherencia, exigiendo una simbiosis total entre tus reflejos y la potencia del motor.

Un aprendizaje progresivo con soporte de IA

Lo mejor de MotoGP 26 es que no te obliga a elegir un bando de forma permanente. El juego utiliza la potencia de procesamiento de la PS5 Pro para ofrecer una Academia MotoGP renovada, donde la IA analiza tus errores comunes y te propone tutoriales específicos. Si detecta que frenas demasiado tarde en las curvas lentas, el juego te sugerirá activar temporalmente la asistencia de frenada inteligente hasta que domines el tacto del gatillo.

Este enfoque permite que cualquier usuario, independientemente de su experiencia previa, pueda empezar sintiéndose un piloto competitivo en el modo arcade y, poco a poco, ir desactivando ayudas hasta alcanzar la gloria en la categoría reina con la configuración de simulador total. La tecnología de este año no solo hace que el juego se vea mejor, sino que lo hace más inteligente para que tú puedas ser más rápido.

Modos de Juego

La profundidad de contenido en esta entrega es abrumadora, garantizando cientos de horas de juego.

La profundidad de contenido de MotoGP 26 asegura que el título sea un pozo de horas infinito para los entusiastas. El Modo Trayectoria ha sido expandido con un enfoque de juego de rol donde la gestión de la reputación y el desarrollo tecnológico son tan importantes como el rendimiento en pista. El jugador debe interactuar con su equipo de ingenieros para decidir qué piezas evolucionar durante los test de pretemporada, afectando directamente al comportamiento de la moto en las primeras carreras del año. La integración de redes sociales ficticias y la gestión de la academia de pilotos añaden una capa de narrativa orgánica que hace que cada temporada se sienta única.

Además de la carrera profesional, el título incluye una sección dedicada a la historia de este deporte. El Modo Leyendas permite revivir enfrentamientos históricos con una recreación visual que imita las retransmisiones televisivas de los años noventa y principios de los dos mil. Por otro lado, la vertiente multijugador ha sido reforzada con un sistema de ligas de clasificación que garantiza enfrentamientos justos entre usuarios del mismo nivel de habilidad. El rendimiento online en PS5 Pro es impecable, con tiempos de carga prácticamente inexistentes que permiten pasar del menú principal a la parrilla de salida en cuestión de segundos.

1. Modo trayectoria: De la Red Bull Rookies Cup a Moto GP

Es el modo estrella. No solo pilotas; gestionas tu carrera. Desde negociar contratos hasta decidir el desarrollo técnico de la moto. En PS5 Pro, los menús y tiempos de carga son inexistentes gracias al SSD optimizado, lo que permite una transición fluida entre el hospitality y la pista.

Construye tu legado de novato a leyenda con un piloto personalizado o revive y remodela la carrera de una estrella oficial de MotoGP™. Tu trayectoria evoluciona temporada tras temporada a través de negociaciones contractuales, dinámicas del mercado de pilotos y ruedas de prensa que moldean tu futuro. Tus palabras a los medios influyen en los desafíos que se avecinan, mientras que tu colaboración con los equipos impulsa el desarrollo de la moto. Cada decisión pasa a formar parte de tu historia.

2. Live GP y multijugador Cross-Play

El modo online se ha robustecido con servidores dedicados que eliminan el lag. Los eventos Live GP diarios permiten a los jugadores competir en condiciones climáticas reales sincronizadas con el mundo real.

3. Academia MotoGP y desafíos históricos

Para los nuevos, la Academia es más didáctica que nunca. Para los veteranos, los Desafíos Históricos permiten revivir duelos legendarios (Rossi vs Biaggi, Doohan vs Crivillé) con un filtro visual de época que es una delicia nostálgica.

4. Editor de contenido

El editor de cascos, pegatinas y dorsales ha subido de nivel. Con la potencia de la Pro, las texturas personalizadas se ven en altísima resolución, permitiendo creaciones que parecen oficiales.

5 . Pantalla dividida

También tienes la pantalla dividida que tanto me gusta para poder jugar en local con mis hijos.

5 . Enrena otras disciplinas

Aléjate del paddock y explora nuevas formas de montar. Entrena con las disciplinas Motard, Flat Track y Minibike, o sal al circuito con Production Bikes, modelos que aparecen en eventos de marca única con física dedicada. Algo que hereda y nos gusta mucho de Ride 6

¿Merece la pena el salto?

MotoGP 26 no es simplemente un juego de carreras más, sino el resultado de años de evolución técnica puestos al servicio del realismo más absoluto. La potencia adicional de PlayStation 5 Pro permite que el título brille en aspectos que hasta ahora parecían inalcanzables en consolas, desde la estabilidad extrema de su tasa de refresco hasta la complejidad de su sistema de partículas y climatología dinámica. Milestone ha conseguido crear una obra que satisface tanto al purista que busca un desafío técnico sin concesiones como al espectador ocasional que simplemente desea disfrutar de un espectáculo visual sin parangón.

Estamos ante el simulador de dos ruedas más completo, sólido y visualmente impactante que jamás se haya programado. MotoGP 26 se corona como el rey indiscutible de la categoría, invitando a los jugadores a experimentar la adrenalina de la competición profesional con un nivel de fidelidad que difumina para siempre la línea entre el videojuego y la realidad televisiva. Es, sin duda alguna, la compra obligatoria para cualquier propietario de una PS5 Pro que quiera exprimir al máximo las capacidades de su nueva plataforma.

MotoGP 26 es el estándar de oro del motociclismo digital. En la PS5 Pro, el juego alcanza una fidelidad técnica que hace que mirar atrás a entregas anteriores sea imposible. Es un título exigente, pero increíblemente gratificante, que trata al jugador con respeto y ofrece la experiencia más cercana a subirse a una Bestia de 300 CV sin jugarse el físico. Puedes comprarlo en Amazon

Puntuación: 9.5/10

Lo mejor: La iluminación con Lumen, la respuesta del DualSense y la profundidad del modo trayectoria.

La iluminación con Lumen, la respuesta del DualSense y la profundidad del modo trayectoria. Lo peor: La curva de aprendizaje sigue siendo empinada para los más novatos (aunque las ayudas de IA ayudan bastante gracias al modo arcade).