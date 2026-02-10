RIDE 6 en PS5: análisis del simulador de motos más ambicioso y realista hasta la fecha

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

RIDE 6 – El simulador definitivo de motociclismo llega a PS5 con realismo, adrenalina y ambición sin precedentes

RIDE 6 marca un antes y un después en los videojuegos de motociclismo. La nueva entrega de la saga desarrollada por Milestone llega a PlayStation 5 con una propuesta clara: convertirse en el simulador de motos más completo, accesible y espectacular jamás creado.

Disponible el 12 de febrero de 2026 (con acceso anticipado desde el día 9), RIDE 6 no se limita a mejorar lo ya conocido. Da un salto generacional en gráficos, sonido y jugabilidad, introduce un modo carrera completamente renovado y amplía su contenido hasta cifras nunca vistas en la franquicia.

El resultado es un título que no solo satisface a los jugadores más exigentes, sino que también abre la puerta a nuevos usuarios que quieren sentir la adrenalina de pilotar una moto sin barreras técnicas.

El motociclismo virtual está a punto de dar un salto histórico. RIDE 6, la nueva entrega de la prestigiosa saga desarrollada por Milestone , se presenta como el capítulo más ambicioso jamás creado dentro de la franquicia. Disponible el 12 de febrero de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (con acceso anticipado desde el día 9), el juego no solo amplía contenidos: redefine la experiencia de conducción sobre dos ruedas.

Desde el primer contacto con el mando queda claro que estamos ante una producción de nueva generación. RIDE 6 no busca simplemente impresionar con gráficos espectaculares —que lo hace— sino construir una simulación profunda, accesible y enormemente satisfactoria tanto para veteranos como para nuevos jugadores.

Os dejamos nuestro análisis en vídeo en una PS5 Pro y el primer gameplay

Dos experiencias de conducción: Arcade y Pro, para todos los públicos

Uno de los grandes aciertos de RIDE 6 es su sistema de física dual, una solución inteligente que permite adaptar el nivel de realismo a cada jugador. Quye a mi me ha encantado puedes jugar en modo Arcade que casi no te caes y pasas un rato divertido pero si eres un sibarita de la moto el modo Pro es un simulador de mucho nivel

Un simulador de motos para todos: Arcade y Pro, dos formas de jugar

Uno de los mayores aciertos de RIDE 6 es su sistema de física dual, diseñado para adaptarse al nivel de cada jugador.

Experiencia Arcade: diversión inmediata

Pensada para quienes quieren subirse a la moto y correr sin complicaciones, la experiencia Arcade simplifica los controles y reduce la complejidad técnica. Es ideal para jugadores principiantes o para quienes buscan partidas rápidas y espectaculares sin renunciar a buenas sensaciones de conducción.

Pensado para quienes quieren lanzarse a pista sin complicaciones:

Controles simplificados

Mayor tolerancia a errores

Ritmo rápido y espectacular

Perfecto para jugadores casuales o para sesiones rápidas cargadas de adrenalina.

Experiencia Pro: realismo y simulación total

La experiencia Pro está dirigida a los amantes de la simulación más pura. Aquí cada parámetro cuenta: la trazada, la gestión del gas, la frenada y los ajustes técnicos de la moto influyen directamente en el rendimiento. Es una modalidad exigente, pero profundamente gratificante para quienes buscan realismo absoluto.

Gracias a este enfoque. Aquí entra en juego la obsesión por el detalle:

Gestión avanzada del freno, acelerador y trazada

Ajustes técnicos de suspensión, transmisión y comportamiento

Sensaciones realistas en cada curva

Una experiencia pensada para auténticos amantes del motociclismo, donde cada décima importa.

Este equilibrio convierte a RIDE 6 en la entrega más accesible y profunda de toda la saga.

Un festival sobre ruedas: así es el nuevo modo carrera RIDE Fest: así es el nuevo modo carrera que lo cambia todo

El gran protagonista de esta entrega es RIDE Fest, un modo carrera completamente nuevo que abandona la estructura tradicional para apostar por un enfoque más narrativo y progresivo.

El jugador encarna a un piloto que compite en un festival itinerante de motociclismo, recorriendo eventos por todo el mundo con un objetivo claro: convertirse en el número uno.

El progreso se basa en:

Un sistema de reputación y Puntos de Fama

Desbloqueo gradual de eventos y desafíos

Recompensas exclusivas

Enfrentamientos contra leyendas reales del motociclismo

Por primera vez en la historia de la saga, RIDE 6 incluye pilotos reales como jefes finales de capítulos, un homenaje directo a la historia de las dos ruedas. Nombres como Casey Stoner, Troy Bayliss o Guy Martin no solo aportan prestigio, sino también desafíos diseñados según sus especialidades.

Cada victoria desbloquea motos icónicas y equipamiento exclusivo, reforzando la sensación de progresión y logro..

Aquí el jugador encarna a un piloto real en ascenso, recorriendo eventos alrededor del mundo y construyendo su reputación:

Sistema de progresión abierto

Eventos desbloqueables mediante Puntos de Fama

Recompensas exclusivas

Enfrentamientos épicos contra leyendas reales

Y es que por primera vez en la historia de la franquicia, entran en escena auténticos iconos del motociclismo como:

Casey Stoner

Troy Bayliss

Guy Martin

James Toseland

Cada uno actúa como jefe final de capítulos temáticos, llevando al límite nuestras habilidades en disciplinas específicas: resistencia, carretera, baggers, off-road o circuitos clásicos.

Vencerlos no solo es un reto de prestigio: desbloquea motos únicas y equipamiento alegendario.

Más de 340 motos y 450 circuitos: contenido sin precedentes

RIDE 6 ofrece la mayor colección de motos jamás vista en la franquicia:

Más de 340 motos

21 fabricantes oficiales

7 categorías diferentes

A estas cifras se suman nuevas disciplinas que amplían la experiencia de conducción, como las motos Bagger y las Maxi Enduro, además del debut de las carreras todoterreno sobre tierra y grava.

En cuanto a los escenarios, el juego incluye 45 pistas repartidas por todo el mundo. Cada entorno ha sido diseñado con un nivel de detalle sobresaliente, aprovechando la potencia de la nueva generación, combinando:

Circuitos internacionales de primer nivel

Carreras urbanas y de carretera

Pistas de karts técnicas

Tramos off-road inéditos

La variedad no es solo estética: cada tipo de pista exige un estilo de pilotaje distinto.

Por primera vez la franquicia incorpora carreras sobre tierra y grava, añadiendo nuevas físicas, derrapes y desafíos técnicos.

Esto no es solo variedad estética: cada categoría se siente distinta, exige adaptación y multiplica las posibilidades jugables.

Gráficos de nueva generación con Unreal Engine 5

Desarrollado con Unreal Engine 5, RIDE 6 da un salto visual notable respecto a entregas anteriores. Se ve brutal en una PS5 Pro con unos tiempos de carga muy cortos.

Las motos están recreadas con un nivel de detalle impresionante, desde los materiales hasta el desgaste visible durante la carrera. Los circuitos cobran vida gracias a un sistema de iluminación renovado, ciclos día-noche dinámicos y un clima cambiante que afecta directamente a la conducción.

Correr bajo la lluvia, al amanecer o de noche no es solo una cuestión visual: cambia el agarre, la visibilidad y la estrategia en pista, aumentando la inmersión y el realismo.

Todo contribuye a una inmersión que roza lo fotográfico en muchos momentos.

Sonido realista: cada motor se reconoce con los ojos cerrados

El apartado sonoro es otro de los grandes puntos fuertes de RIDE 6. Cada moto cuenta con un sonido de motor único y reconocible, grabado con un nivel de fidelidad que se aprecia especialmente con auriculares o sistemas de sonido envolvente.

Los cambios de marcha, la resonancia en túneles, el viento y la lluvia completan una experiencia auditiva que refuerza la sensación de estar realmente sobre la moto.

Con auriculares 3D de Sony o de un buen fabricante como Razer, la experiencia se vuelve totalmente envolvente. No es solo correr: es sentir la máquina.

Jugabilidad precisa y satisfactoria

Más allá de gráficos y contenido, RIDE 6 destaca por una jugabilidad pulida y coherente. El control transmite peso, velocidad y adherencia, permitiendo al jugador sentir cuándo la moto va al límite.

La curva de aprendizaje está bien medida: se puede disfrutar desde el primer momento, pero dominarlo requiere tiempo, práctica y habilidad. Esa combinación es la que convierte a RIDE 6 en un juego duradero y altamente rejugable.

Ficha técnica de RIDE 6

Título: RIDE 6

Desarrolladora: Milestone

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S, PC

Género: Conducción

Idioma: Multilenguaje (textos en español)

Fecha de lanzamiento: 12 de febrero de 2026

PEGI: +3

Precio recomendado: 69,99 €

Conclusión: RIDE 6 eleva el listón del motociclismo virtual

RIDE 6 no es solo una nueva entrega de la franquicia: es la consolidación definitiva de la saga como referente del género. Su combinación de realismo, accesibilidad, contenido y ambición lo convierte en uno de los simuladores de motos más completos jamás creados.

Un título imprescindible para los amantes del motociclismo y una puerta de entrada perfecta para quienes quieren descubrir la emoción de las dos ruedas en nueva generación.

Milestone ha conseguido algo difícil: crear un juego accesible para todos sin sacrificar la simulación más exigente.

Si te gustan las motos, la velocidad o los juegos de conducción realistas, RIDE 6 apunta directamente a convertirse en el nuevo referente del género.