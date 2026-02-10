Directive 8020 se lanza el 12 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam)

Ya están abiertas las reservas, que incluyen una actualización gratuita a la Edición Deluxe, junto con la presentación de un nuevo tráiler.

Supermassive Games se enorgullece de anunciar que su aventura narrativa de terror y supervivencia de ciencia ficción, Directive 8020, se lanzará el 12 de mayo de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam). El juego estará disponible en formato físico y digital, y ya se pueden realizar reservas en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Las reservas en PlayStation 5 y Xbox Series X|S incluyen una actualización gratuita a la edición Deluxe (hasta agotar existencias).

Para celebrar el anuncio, ¡los fans pueden ver el nuevo tráiler aquí!

Cada elección tiene una consecuencia

El tráiler explora la toma de decisiones impulsada por la paranoia de Directive 8020, donde la confianza es frágil y cada elección puede ser mortal.

Jugabilidad Basada en Elecciones : Cooper, la médico de la nave, está consumida por la paranoia y se enfrenta a una decisión angustiosa cuando su compañero Mitchell le suplica que le libere desde detrás de una puerta sellada. Cooper, sin saber si él es humano o no, tiene que tomar una decisión difícil. Este momento subraya un tema central de Directive 8020: no confíes en nadie, ya que cada acción tiene sus consecuencias.

: Cooper, la médico de la nave, está consumida por la paranoia y se enfrenta a una decisión angustiosa cuando su compañero Mitchell le suplica que le libere desde detrás de una puerta sellada. Cooper, sin saber si él es humano o no, tiene que tomar una decisión difícil. Este momento subraya un tema central de Directive 8020: no confíes en nadie, ya que cada acción tiene sus consecuencias. La “Doble” Revelación : Dependiendo de cómo se ramifique el juego y de tus decisiones anteriores, ahora Cooper puede tener el arma en lugar del capitán Stafford. Dos versiones idénticas de Cernan (el ingeniero de la nave) aparecen de repente y debes elegir: ¿quién es el imitador y a quién permites volver a la tripulación? Una de las opciones resultará fatal.

: Dependiendo de cómo se ramifique el juego y de tus decisiones anteriores, ahora Cooper puede tener el arma en lugar del capitán Stafford. Dos versiones idénticas de Cernan (el ingeniero de la nave) aparecen de repente y debes elegir: ¿quién es el imitador y a quién permites volver a la tripulación? Una de las opciones resultará fatal. Exploración Planetaria : Por primera vez, el tráiler muestra el juego en el planeta, con el paisaje hostil y alienígena de Tau Ceti f.

: Por primera vez, el tráiler muestra el juego en el planeta, con el paisaje hostil y alienígena de Tau Ceti f. Talento y Banda Sonora: El tráiler cuenta con la participación de la actriz principal Lashana Lynch en el papel de la piloto Brianna Young, acompañada por la canción “Comply” de la banda Blood Red Shoes, con sede en Brighton.

Turning Points

Directive 8020 introduce Turning Points, una nueva característica de The Dark Pictures que permite a los jugadores rebobinar y revisar decisiones clave, adaptando la experiencia a diferentes estilos de juego. Ya sea descubriendo todos los resultados posibles o enfrentándose a la historia sin segundas oportunidades, Turning Points ofrece a los jugadores un mayor control sobre cómo sobrevivir a los horrores del espacio profundo.

Completistas : Seguid y explorad ramificaciones narrativas alternativas y finales ocultos.

: Seguid y explorad ramificaciones narrativas alternativas y finales ocultos. Jugadores de “¡Salvad a mi personaje favorito!” : Retroceded en el tiempo para deshacer errores fatales y mantener con vida a vuestros personajes favoritos.

: Retroceded en el tiempo para deshacer errores fatales y mantener con vida a vuestros personajes favoritos. Supervivientes: El modo Superviviente ofrece la experiencia clásica de Dark Pictures: sin redes de seguridad, donde cada muerte es permanente.

Reserva ya Directive 8020 para asegurarte la actualización gratuita a la Edición Deluxe.

Las reservas ya están disponibles para PS5, Xbox Series y en las tiendas (hasta agotar existencias). Las reservas incluyen acceso a:

Paquete de atuendos The Dark Pictures

Coleccionables de The Dark Pictures

Paquete de filtros

Banda sonora digital

Libro de arte digital

Directive 8020 se lanzará el 12 de mayo con un modo para un jugador y un modo cooperativo local para hasta 5 jugadores, y el modo multijugador online llegará en una actualización gratuita posterior al lanzamiento. Pronto se darán a conocer más detalles.

