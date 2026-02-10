Eye of the Beast, la season 4 del Year 2 de Skull and Bones ya está disponible

Eye of the Beast, la season 4 del Year 2 de Skull and Bones ya está disponible, trayendo consigo nuevas emociones al océano Índico, incluyendo un nuevo barco grande para fabricar, un Kraken al que enfrentarse junto a nuestros amigos, un evento de aniversario donde podremos obtener una Fragata completamente construida y mucho más!

Derrota al Kraken

Un kraken colosal ha emergido de las profundidades, la amenaza más formidable jamás vista en Skull and Bones. Con cinco fases de combate, el Kraken usará sus imponentes tentáculos para desatar ataques devastadores como remolinos, golpes de tentáculo, golpes de tinta y niebla venenosa. A diferencia de monstruos anteriores, el Kraken tiene la capacidad de dañar varios barcos a la vez, lo que requiere una mayor coordinación de las tripulaciones piratas para derrotarlo.

Nuevo gran barco: La Corbeta

La Corbeta es la segunda nave de gran tamaño de Skull and Bones, una nave de apoyo DPS diseñada para que tú y tu tripulación golpeen con más fuerza y ​​se recuperen más rápido. Su ventaja pasiva es Abanderado, lo que significa que cada vez que inflijas daño a enemigos o sanes a aliados, se aplicará una acumulación de Marca de Bandera a tu nave (se pueden acumular un máximo de 20 a la vez). Estas son las mejoras que aporta Abanderado:

1% de aumento de daño contra enemigos (hasta un 20%) O 2,5% de aumento de curación (hasta un 50%)

Los barcos extrapequeños, pequeños y medianos no hostiles dentro de un radio de 500 metros obtienen un 5 % más de daño y un 5 % de cantidad de curación.

Mayor salud del casco restaurada por armas de reparación (5 % por arma de reparación equipada)

Con la acumulación máxima (20 Marcas de Bandera), los enemigos reciben un 10% adicional de daño en puntos débiles; los aliados reciben un 1% de la reparación recibida por daño severo. Este efecto dura 20 segundos.

Puedes obtener el plano de Corvette completando 45 niveles en el Pase del Contrabandista.

Guerra de facciones

La guerra entre la Compagnie Royale y la Compañía Mercante Holandesa (DMC) está en pleno apogeo. Deja tu huella y cambia el rumbo de la guerra capturando y defendiendo territorios clave, además de convertir las fábricas en cadenas de producción vitales para tu facción. También puedes enfrentarte a jugadores de facciones rivales en eventos de Defensa e Incursión, obteniendo mejoras y efectos pasivos para tu imperio de Yelmo con cada victoria.

Pase de contrabandista

El Pase de Contrabandista de esta temporada ofrece emocionantes recompensas, desde la nueva Corvette hasta nuevas armas y conjuntos cosméticos, que incluyen:

Invocador de heridas, un lanzador de torpedos que activa burla y acumula daño.

Indulto de la marea, una armadura que acumula reparaciones y recupera la fuerza del refuerzo.

Vigilantes hundidos, Búsqueda de Jaeger, Abrazo de la viuda y otros conjuntos cosméticos

Miles la Amenaza, un compañero de barco lémur canoso

Celebración del segundo año y eventos por tiempo limitado

Celebra dos años de Skull and Bones con el regreso del Evento Fundacional, que se realizará del 10 de febrero al 10 de marzo. Durante el evento, podrás completar desafíos para ganar recompensas y recolectar Leones de Plata que se pueden usar para comprar artículos especiales del vendedor del evento en Sainte Anne, incluida una Fragata completamente elaborada.

Y, como la vida de un pirata no está completa sin una buena saloma, la nueva colección de salomas marinas, Canciones del Mar Volumen 2 , ya está disponible en todas las plataformas de streaming de música. Estas salomas también se añadirán al juego más adelante durante la temporada.

La Leyenda de Nian regresa en un evento por tiempo limitado a mitad de temporada, esta vez con un enemigo más poderoso. Derrota a Nian para conseguir nuevo equipo, recompensas cosméticas y poderosos objetos de Ascensión.

Mejoras en la calidad de vida

Skull and Bones: Eye of the Beast también presenta una serie de actualizaciones de juego, que incluyen:

Nuevas pestañas de inventario para la carga y el almacén.

La capacidad de gestionar tu barco sin atracar

Armas traseras ahora disponibles en naves pequeñas

Balística de armas más inmersiva

Juega hoy a Skull and Bones en PS5, Xbox Series X|S y PC a través de Ubisoft Store, Steam y Epic Games Store. También puedes jugar con una suscripción a Ubisoft+ .