¡Comienzan las celebraciones del 7.º aniversario con Apex Legends: ¡Fisura, ya disponible!

Prepárate para atravesar las líneas enemigas en Apex Legends: Fisura, la nueva temporada del exitoso battle royale de héroes, ya disponible.

Apex Legends conmemora siete años de batallas legendarias con un evento especial de aniversario, disponible por tiempo limitado. En él los fans del juego deberán superar los desafíos semanales para desbloquear hasta 4 Leyendas de forma permanente. También podrán equiparlos con nuevas skins tácticas SWAT Pilots y conseguir recompensas épicas diseñadas por la comunidad.

Puedes disfrutar del tráiler del aniversario aquí .

Esta temporada, los jugadores deben estar listos para el combate a corta distancia ya que será más intenso que nunca: