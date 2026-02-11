¡Comienzan las celebraciones del 7.º aniversario con Apex Legends: ¡Fisura, ya disponible!
Prepárate para atravesar las líneas enemigas en Apex Legends: Fisura, la nueva temporada del exitoso battle royale de héroes, ya disponible.
Apex Legends conmemora siete años de batallas legendarias con un evento especial de aniversario, disponible por tiempo limitado. En él los fans del juego deberán superar los desafíos semanales para desbloquear hasta 4 Leyendas de forma permanente. También podrán equiparlos con nuevas skins tácticas SWAT Pilots y conseguir recompensas épicas diseñadas por la comunidad.
Puedes disfrutar del tráiler del aniversario aquí.
Esta temporada, los jugadores deben estar listos para el combate a corta distancia ya que será más intenso que nunca:
- Las Tierras Salvajes presentan Hardlight Mesh, unas ventanas totalmente nuevas que se pueden destruir y reparar, transformando los edificios en campos de batalla reinventados. Mientras permanecen intactas, permiten ver, pero bloquean el paso y los disparos; al destruirlas, se abren nuevas líneas de ataque y ángulos devastadores.
- Los jugadores podrán atacar o defender estratégicamente con las nuevas actualizaciones de Leyendas: Fuse y Bloodhound se vuelven agresores imparables, atravesando líneas enemigas, sembrando el caos y cazando a los que huyen. Catalyst y las Leyendas de control se convierten en defensores sólidos, preparando emboscadas letales y fortificando posiciones mientras los atacantes chocan con sus defensas.Apex Legends: Fisura ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC a través de la EA App, Epic Games Store y Steam. Para más noticias sobre Apex Legends visita www.playapex.com.