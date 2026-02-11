Entra en el mundo de Crimson Desert con AMD. juego gratis si compras una de sus gráficas. AMD quiere celebrar por todo lo alto el lanzamiento de Crimson Desert con un bundle de lo más atractivo. Desde hoy, 10 de febrero, y hasta el próximo 25 de abril, si compras hardware AMD seleccionado, puedes llevarte un código gratis del juego, directamente canjeable en AMD Rewards
Entra en el mundo de Crimson Desert con AMD.Adéntrate en el mundo de Crimson Desert con AMD. Desde el 10 de febrero hasta el 25 de abril de 2026, los jugadores que compren procesadores AMD Ryzen™, tarjetas gráficas AMD Radeon™ RX Series o sistemas configurados con AMD podrán recibir un código de juego gratuito para disfrutar de esta nueva y épica aventura.
AMD Ryzen™ CPUs
AMD Radeon™ GPUs
Elige los portátiles que tengan un procesador AMD Ryzen™ de la lista de abajo*:
+
Por lo tanto, la intención de AMD es muy clara. Quiere asociar el juego de Crimson Desert, aparentemente una revolución en todos los aspectos, a una experiencia AMD. Y de paso, empujar su gama de productos más potentes para el jugador que no se decide a dar un salto de generación. Este tipo de asociaciones funciona muy bien como descuento indirecto. Es decir, no supone una rebaja en el hardware de por sí, pero añade un gran valor si igualmente vas a comprarlo.
El esperado título de Pearl Abyss ha confirmado oficialmente su fecha de lanzamiento para el 19 de marzo de 2026. Esta ambiciosa entrega no solo destaca por su enorme mundo abierto, sino también por ser el escaparate tecnológico de la arquitectura RDNA 4 de AMD, integrando soporte nativo para FSR 4 con generación de fotogramas basado en IA. El juego exigirá hardware robusto para alcanzar su máximo potencial gráfico, recomendando específicamente el uso de unidades NVMe para reducir tiempos de carga y asegurar una experiencia de juego fluida.