Entra en el mundo de Crimson Desert con AMD. juego gratis si compras una de sus gráficas. AMD quiere celebrar por todo lo alto el lanzamiento de Crimson Desert con un bundle de lo más atractivo. Desde hoy, 10 de febrero, y hasta el próximo 25 de abril, si compras hardware AMD seleccionado, puedes llevarte un código gratis del juego, directamente canjeable en AMD Rewards

Entra en el mundo de Crimson Desert con AMD.Adéntrate en el mundo de Crimson Desert con AMD. Desde el 10 de febrero hasta el 25 de abril de 2026, los jugadores que compren procesadores AMD Ryzen™, tarjetas gráficas AMD Radeon™ RX Series o sistemas configurados con AMD podrán recibir un código de juego gratuito para disfrutar de esta nueva y épica aventura.

El paquete de juegos Crimson Desert AMD destaca las capacidades de rendimiento de los procesadores AMD Ryzen™ y las tarjetas gráficas Radeon™ RX Series, que ofrecen una experiencia de juego fluida y gráficos de alta fidelidad en entornos a gran escala y escenarios de combate.

Pero también has de tener muy en cuenta su ventana de promoción, para no quedarte fuera de la misma. Graba esto en tu retina: desde el día de hoy, 10 de febrero, hasta el próximo 25 de abril. Por supuesto, guarda la factura o el ticket y revisa la carpeta de spam si el código te llega por email. Aun así, no dejes el canje para el último día. Otro apartado fundamental en esta promo es que la campaña solo es válida siempre que queden existencias de los códigos de cupón. Por lo tanto, los participantes no podrán obtener un código una vez que todos los códigos hayan sido distribuidos. En otras palabras: si te interesa, date prisa.

Para obtener más información, los jugadores pueden visitar www.amd.com/whywegame . Para conocer los términos y condiciones completos y canjear los códigos del juego, visita www.amdrewards.com/terms . Para obtener una lista completa de los productos AMD elegibles para la promoción, consulta la tabla siguiente.

Los productos que cumplen los requisitos incluyen: AMD Ryzen™ CPUs AMD Ryzen™ 9 9950X3D

AMD Ryzen™ 9 9900X3D

AMD Ryzen™ 7 9850X3D

AMD Ryzen™ 7 9800X3D AMD Radeon™ GPUs AMD Radeon RX 9070 XT

AMD Radeon RX 9070 Elige los portátiles que tengan un procesador AMD Ryzen™ de la lista de abajo*: ASUS TUF Gaming A14 ASUS ROG Strix G16

ASUS ROG Strix G18

ASUS ROG Flow Z13

HP OMEN MAX 16

HP OMEN 16 Lenovo Legion Pro 5

Lenovo Legion Pro 7

Lenovo Legion 5

MSI Raider A16 MSI Raider A18

MSI Crosshair A18

Gigabyte Aero X16

Razer Blade 16

Razer Blade 14 + AMD Ryzen™ AI 400 Series

AMD Ryzen™ AI 9 300 Series AMD Ryzen™ AI 7 300 Series AMD Ryzen™ AI Max Series AMD Ryzen™ 9000HX, 9000X3D Series

AMD Ryzen™ 8000HX Series AMD Ryzen™ 7000HX, 7000X3D Series *Pendiente de disponibilidad según zona