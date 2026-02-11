Entra en el mundo de Crimson Desert con AMD. juego gratis si compras una de sus gráficas



Juan Cascón Baños Destacada, Hardware, Juegos


Entra en el mundo de Crimson Desert con AMD. juego gratis si compras una de sus gráficas

Entra en el mundo de Crimson Desert con AMD. juego gratis si compras una de sus gráficas. AMD quiere celebrar por todo lo alto el lanzamiento de Crimson Desert con un bundle de lo más atractivo. Desde hoy, 10 de febrero, y hasta el próximo 25 de abril, si compras hardware AMD seleccionado, puedes llevarte un código gratis del juego, directamente canjeable en AMD Rewards

Entra en el mundo de Crimson Desert con AMD.Adéntrate en el mundo de Crimson Desert con AMD. Desde el 10 de febrero hasta el 25 de abril de 2026, los jugadores que compren procesadores AMD Ryzen™, tarjetas gráficas AMD Radeon™ RX Series o sistemas configurados con AMD podrán recibir un código de juego gratuito para disfrutar de esta nueva y épica aventura.

El paquete de juegos Crimson Desert AMD destaca las capacidades de rendimiento de los procesadores AMD Ryzen™ y las tarjetas gráficas Radeon™ RX Series, que ofrecen una experiencia de juego fluida y gráficos de alta fidelidad en entornos a gran escala y escenarios de combate.
Pero también has de tener muy en cuenta su ventana de promoción, para no quedarte fuera de la misma. Graba esto en tu retina: desde el día de hoy, 10 de febrero, hasta el próximo 25 de abril. Por supuesto, guarda la factura o el ticket y revisa la carpeta de spam si el código te llega por email. Aun así, no dejes el canje para el último día. Otro apartado fundamental en esta promo es que la campaña solo es válida siempre que queden existencias de los códigos de cupón. Por lo tanto, los participantes no podrán obtener un código una vez que todos los códigos hayan sido distribuidos. En otras palabras: si te interesa, date prisa.
Para obtener más información, los jugadores pueden visitar www.amd.com/whywegame. Para conocer los términos y condiciones completos y canjear los códigos del juego, visita www.amdrewards.com/terms. Para obtener una lista completa de los productos AMD elegibles para la promoción, consulta la tabla siguiente.
Los productos que cumplen los requisitos incluyen:
AMD Ryzen™ CPUs
AMD Radeon™ GPUs
Elige los portátiles que tengan un procesador AMD Ryzen™ de la lista de abajo*:
+
*Pendiente de disponibilidad según zona

Por lo tanto, la intención de AMD es muy clara. Quiere asociar el juego de Crimson Desert, aparentemente una revolución en todos los aspectos, a una experiencia AMD. Y de paso, empujar su gama de productos más potentes para el jugador que no se decide a dar un salto de generación. Este tipo de asociaciones funciona muy bien como descuento indirecto. Es decir, no supone una rebaja en el hardware de por sí, pero añade un gran valor si igualmente vas a comprarlo.

El esperado título de Pearl Abyss ha confirmado oficialmente su fecha de lanzamiento para el 19 de marzo de 2026. Esta ambiciosa entrega no solo destaca por su enorme mundo abierto, sino también por ser el escaparate tecnológico de la arquitectura RDNA 4 de AMD, integrando soporte nativo para FSR 4 con generación de fotogramas basado en IA. El juego exigirá hardware robusto para alcanzar su máximo potencial gráfico, recomendando específicamente el uso de unidades NVMe para reducir tiempos de carga y asegurar una experiencia de juego fluida.

. Leer artículo completo en Frikipandi Entra en el mundo de Crimson Desert con AMD. juego gratis si compras una de sus gráficas.

Te interesa

RIDE 6 en PS5: análisis del simulador de motos más ambicioso y realista hasta la fecha

RIDE 6 en PS5: análisis del simulador de motos más ambicioso y realista hasta la fecha

RIDE 6 – El simulador definitivo de motociclismo llega a PS5 con realismo, adrenalina y …

Powered by Frikipandi.com. Juan Cascón Todos los derechos reservados. ©  
Home page Copyright © 2019 Shangai | Como página de inico | Añadir Buscador I.E - Firefox | Twitter | Facebook | Sitemap | Contacto
Últimas noticias de Frikipandi.com

Las noticias se actualizan cada 15 minutos.