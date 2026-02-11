Abre sus puertas el nuevo centro de experiencias del Campus del Videojuego para vivir el gaming y la gamificación en primera persona

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Madrid suma desde hoy un nuevo plan cultural y tecnológico en Casa de Campo. El Discovery Center, cuarto pabellón del Campus del Videojuego de Madrid in Game, abre sus puertas como un centro de experiencias pensado para que cualquier persona pueda descubrir cómo el videojuego y la gamificación están ya presentes en su día a día, más allá del entretenimiento.

El nuevo pabellón, ubicado en Casa de Campo, propone a toda la ciudadanía una forma diferente de acercarse al gaming: no desde la consola, sino desde la experiencia y a través de realidad virtual y aumentada. Un recorrido inmersivo que combina tecnología, divulgación y entretenimiento para mostrar cómo las tecnologías del videojuego se aplican hoy en ámbitos como la educación, la salud, la formación o la innovación social.

La visita al Discovery Center se articula en torno a “La Experiencia”, una actividad gratuita formada por dos recorridos complementarios y conectados: la MIG Station, ubicada en el interior del centro de experiencias, y la Senda Estelar, un recorrido exterior gamificado integrado en el entorno del Campus del Videojuego.

La Senda Estelar es un recorrido exterior gamificado, basado en realidad aumentada y compuesto por cinco paradas interactivas. Por su parte, la MIG Station propone un recorrido interior del nuevo pabellón a través de seis salas que convierten la visita en un viaje por el universo del gaming. La experiencia combina divulgación, contenidos interactivos y tecnología inmersiva, culminando con una propuesta de realidad virtual.

Ambos recorridos están conectados a través de la app de Madrid in Game (iOS / Android) o de la web oficial, que funciona como pasaporte digital, reforzando el carácter gamificado del recorrido y la conexión entre ambas experiencias.