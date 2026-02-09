Ride 6 gameplay

Compartir Facebook

Milestone nos ha dejado el vídeo de juego en profundidad de RIDE 6, ofreciendo a los fans una visión exclusiva de la evolución que presenta su aclamada franquicia de carreras de motos. Con lanzamiento en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store, RIDE 6 estará disponible el 12 de febrero de 2026, con acceso anticipado a partir del 9 de febrero de 2026.

Puedes ver video Gameplay deep-dive de RIDE 6

Con el objetivo de adecuarse a todos los jugadores, RIDE 6 ofrecerá dos experiencias de juego diferentes. Dependiendo de su nivel de habilidad, los jugadores podrán decidir si salen a la pista con la experiencia Arcade o Pro. En la experiencia Arcade, las complejidades del control de la moto se han simplificado con menos controles, convirtiéndola en la opción ideal tanto para principiantes como para quienes desean pisar el acelerador y lanzarse directamente a la acción. La experiencia Pro, en cambio, está pensada para jugadores más experimentados que quieren perfeccionar cada aspecto de su rendimiento, siendo posible ajustar múltiples parámetros técnicos de las motos, disfrutando del máximo nivel de realismo y simulación. Gracias al sistema de física dual, RIDE 6 ofrece una experiencia de juego adaptada al nivel de habilidad de cada jugador, convirtiéndose en la entrega más accesible hasta la fecha.

Independientemente de la física elegida, RIDE 6 ofrece grandes desafíos. De hecho, por primera vez en la historia de la franquicia, el juego contará con 10 pilotos reales, que se enfrentarán a los jugadores en emocionantes desafíos al final de los capítulos dedicados a su carrera. Estos eventos marcan el clímax delRide Fest, el nuevo modo carrera construido en torno a un sistema de eventos abierto que permite a cada uno encontrar su propio camino para subir a lo más alto del podio.

Desarrollado con Unreal Engine 5, RIDE 6llevará el realismo de la serie a nuevas cotas, al lucir con más detalle, tecnología avanzada y efectos visuales impresionantes que se combinan con un sistema climático, diurno e iluminación renovados diseñados para mejorar la experiencia de juego y maximizar la inmersión. Además, al ofrecer una rejugabilidad potencialmente infinita, los jugadores podrán modificar todos estos aspectos para recrear sus carreras ideales y disfrutar de algunos de los escenarios que marcaron la historia de las motos.

Con el lanzamiento a solo unos meses y la mayor cantidad de motos, con más de 340*, RIDE 6 promete ser la entrega más sólida de la serie.

* Contenido incluido en D1 y DLC

Acerca de Milestone

Fundada en Milán en 1996, Milestone es uno de los desarrolladores de juegos de careras más importantes y con más solera del mundo. El equipo de más de 300 personas es responsable de series de éxito como MotoGP™, MXGP y Monster Energy Supercross – The Official Videogame, el aclamado Hot Wheels Unleashed™, así como su propia propiedad intelectual, RIDE.

Para más información visita https://milestone.it/