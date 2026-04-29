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Hoy es el día MotoGP 26 ya disponible. Milestone y MotoGP Sports Entertainment Group anuncian hoy el lanzamiento de MotoGP™26, la última entrega de la franquicia oficial de videojuegos de MotoGP. Con la temporada oficial completa de 2026, combina una física reformulada con las valoraciones Dynamic Rider y una gestión de carrera más profunda para ofrecer una experiencia de juego más inmersiva y auténtica. Os dejamos nuestro análisis de MotoGP 26.

Mira aquí el tráiler de lanzamiento de MotoGP™26

MotoGP™26 perfecciona su física mediante un sistema de manejo basado en el piloto, donde el control está más ligado a cómo se mueven y posicionan los jugadores sobre la moto. Los cambios de carrocería y la transferencia de peso ahora tienen un impacto tangible en la estabilidad, las curvas y el frenado, resultando en una experiencia de conducción más natural y responsiva. Apoyado por nuevas animaciones de pilotos, este modelo cambia significativamente la sensación general de jugabilidad, ofreciendo un control más fino y un rango de movimiento más amplio tanto en los modos Pro como en Arcade. Puedes comprarlo en Amazon

A lo largo de la temporada, las Valoraciones Dinámicas de Pilotos ofrecen a los jugadores una instantánea en constante evolución del panorama competitivo basada en actuaciones reales. Por primera vez, las habilidades de los pilotos se reflejan en una tarjeta de clasificación formada por cuatro atributos clave: contrarreloj, ritmo de carrera, enfrentamientos directos y fiabilidad, proporcionando una comprensión más clara de las fortalezas y debilidades en toda la parrilla.

Fuera del circuito, el modo Carrera evoluciona hacia una experiencia más dinámica y basada en la decisión. Un paddock 3D recién diseñado actúa como el centro central de los fines de semana de carrera, donde los jugadores gestionan aspectos clave de su progreso. Las interacciones con los medios ahora juegan un papel más activo, ya que las ruedas de prensa del jueves ofrecen a los jugadores la oportunidad de interactuar activamente con los periodistas estableciendo objetivos, evaluando rivalidades y tomando decisiones que pueden afectar su reputación y oportunidades futuras. Apoyando este camino, un Personal Manager ayuda a navegar las negociaciones contractuales, coordinar relaciones con equipos y fabricantes, y guiar a los jugadores por el Mercado de Transferencias, posiblemente cambiando el curso de la historia. De hecho, respondiendo a una petición de larga data de la comunidad, MotoGP™26 también permite a los aficionados tomar el control de pilotos reales de cualquier categoría y reescribir su carrera desde cero, empezando en Moto3™ y abriéndose camino hasta la cima.

Además de las competiciones oficiales, MotoGP™26 amplía su modo de juego Race Off con Canterbury Park, una nueva ubicación en Reino Unido que une a Borgo Caselle y Mont Lagard, así como la introducción de motos de producción. Estos eventos de marca única permiten a los jugadores entrenar con motos de carretera de 1000cc, reuniendo pilotos del mismo fabricante en las categorías de MotoGP™, Moto2™ y Moto3™, mientras añaden una nueva dimensión a Motard, Flat Track y Minibikes, cada una con su propio manejo distintivo.

Cabe destacar que los sobres de cartas coleccionables recompensarán la progresión del jugador en diferentes modos. Al completar eventos, será posible desbloquear más de 100 cartas con pilotos, circuitos y motos icónicas, incluyendo ilustraciones exclusivas creadas por el renombrado artista japonés Ranka Fujiwara.

El multijugador también se ha ampliado, con soporte para cross-play*, emparejamiento mejorado y cuadrículas completas de hasta 22 jugadores* que mejoran la competición online. El modo pantalla dividida regresa para las carreras locales, mientras que los editores avanzados permiten a los jugadores personalizar cascos, números y libreas, y compartir** sus creaciones con la comunidad. El diseño más original se premiará como parte del nuevo Concurso de Diseño de Cascos MotoGP™2026, con la entrada ganadora cobrando vida y llevada por un piloto de MotoGP™ durante un fin de semana oficial de carreras.

MotoGP™26 ya está disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™2, Nintendo Switch™, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X y PC a través de Steam, Microsoft Store y Epic Games Store. Puedes comprarlo en Amazon