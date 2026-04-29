Samsung pone fecha al fin del smartphone: así serán sus revolucionarias gafas inteligentes con Android XR

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La industria de la tecnología ponible está a punto de presenciar un cambio de paradigma que podría marcar el principio del fin para el reinado absoluto del smartphone. Según las últimas filtraciones y planes estratégicos revelados, Samsung, en una alianza sin precedentes con Google y Qualcomm, está ultimando los detalles para el lanzamiento de su ecosistema de realidad extendida (XR).

Este despliegue no es un movimiento aislado, sino una ofensiva en dos fases: el lanzamiento inminente de unas gafas inteligentes enfocadas en la Inteligencia Artificial (IA) para finales de 2026, y el plato fuerte para 2027: unas gafas premium equipadas con pantallas Micro-LED de última generación que prometen redefinir nuestra interacción con el mundo digital.

El renacimiento de las gafas inteligentes: Samsung y el ecosistema Android XR

Durante años, las gafas inteligentes fueron consideradas un nicho para entusiastas o una promesa incumplida (recordemos las Google Glass). Sin embargo, el éxito rotundo de las Ray-Ban Meta ha demostrado que el mercado está maduro para dispositivos que prioricen el diseño y la utilidad inmediata sobre la inmersión total. Samsung ha tomado nota y, bajo el paraguas del sistema operativo Android XR, prepara una respuesta contundente.

2026: «Jinju», el primer asalto contra Meta

El primer dispositivo en llegar, conocido internamente bajo el nombre en clave «Jinju», se perfila como un competidor directo de las gafas de Meta. Este modelo, que se espera para finales de 2026, apostará por un diseño ligero (aproximadamente 50 gramos) y prescindirá de pantallas internas para centrarse en la Inteligencia Artificial ambiental.

Especificaciones técnicas filtradas de «Jinju»:

Procesador: Qualcomm Snapdragon AR1, optimizado para eficiencia energética y tareas de IA en tiempo real.

Cámara: Sensor Sony IMX681 de 12 MP, capaz de capturar fotos y vídeos en primera persona con alta fidelidad.

Batería: 155 mAh, diseñada para aguantar jornadas de uso intermitente apoyándose en la carga rápida de su estuche.

Audio: Altavoces direccionales que permiten escuchar música y recibir notificaciones sin aislar al usuario del entorno.

IA Integrada: Aquí es donde Samsung saca pecho. Gracias a la integración profunda con Google Gemini , las gafas podrán «ver» lo que el usuario ve, permitiendo funciones como traducción en tiempo real de carteles, identificación de monumentos o resúmenes de documentos físicos con solo una orden de voz.

2027: La revolución Micro-LED con el proyecto «Haean»

Si bien el modelo de 2026 busca la adopción masiva, el verdadero salto tecnológico llegará en 2027 con el proyecto «Haean». Estas gafas serán la joya de la corona de Samsung y marcarán la diferencia frente a cualquier competidor actual gracias a la inclusión de pantallas Micro-LED.

¿Por qué el Micro-LED es el «Santo Grial» de las gafas AR?

A diferencia de las pantallas OLED o LCD tradicionales, el Micro-LED ofrece un brillo extremo (esencial para ver gráficos nítidos bajo la luz directa del sol) y un consumo de energía drásticamente inferior. Esto permite que las gafas mantengan un factor de forma delgado, similar al de unas gafas de sol convencionales, sin necesidad de pesadas baterías o monturas excesivamente gruesas.

Con «Haean», Samsung no solo ofrecerá audio e IA, sino una capa de información visual superpuesta al mundo real:

Navegación paso a paso: Flechas holográficas sobre el pavimento para guiar al usuario.

Multitarea visual: Ventanas flotantes para leer mensajes o seguir un vídeo de YouTube mientras caminas.

Productividad XR: La posibilidad de tener múltiples monitores virtuales proyectados en tu escritorio, eliminando la necesidad de pantallas físicas.

Android XR: El sistema operativo que lo cambia todo

El hardware es solo la mitad de la ecuación. El verdadero motor de esta revolución es Android XR, el nuevo sistema operativo desarrollado por Google específicamente para esta categoría de dispositivos.

Un ecosistema abierto y conectado

Android XR no es simplemente una versión adaptada de Android para móviles; es una plataforma construida desde cero para la computación espacial. Su gran ventaja competitiva es la interconectividad con el ecosistema Galaxy. Imagínate empezar una ruta en Google Maps en tu Galaxy S26 y que las indicaciones aparezcan automáticamente en el cristal de tus gafas, o que tu Galaxy Watch detecte que estás haciendo ejercicio y las gafas proyecten tus constantes vitales en tu campo de visión.

Google Gemini: El cerebro en la sombra

La integración de Gemini permitirá que las gafas se conviertan en un asistente personal proactivo. No se limitarán a responder preguntas; podrán anticiparse. Por ejemplo, si las gafas detectan que estás en un supermercado y miras un producto, Gemini podría recordarte que ese artículo está en tu lista de la compra o avisarte si contiene algún alérgeno que debas evitar.

El factor diseño: Colaboraciones con Warby Parker y Gentle Monster

Samsung es consciente de que nadie quiere llevar un ordenador aparatoso en la cara. Por ello, ha establecido alianzas estratégicas con gigantes de la óptica como Warby Parker y Gentle Monster.

El objetivo es claro: las gafas inteligentes de Samsung deben ser, ante todo, gafas de moda. Se espera que utilicen materiales de alta calidad, lentes fotocromáticas que se oscurecen con el sol y opciones de prescripción médica integradas de fábrica. Esta atención al detalle estético es lo que permitirá que el dispositivo pase de ser un «gadget» a un accesorio cotidiano.

Desafíos: Privacidad y autonomía

A pesar del entusiasmo, Samsung se enfrenta a retos considerables. El primero es la privacidad. La inclusión de cámaras de 12 MP en monturas discretas plantea dudas sobre la grabación sin consentimiento. Samsung planea mitigar esto con indicadores LED de grabación altamente visibles y protocolos de cifrado de datos integrados en el hardware.

El segundo reto es la autonomía. Meter un procesador potente, conectividad 5G/Wi-Fi 7 y una pantalla Micro-LED en una montura de 50 gramos es un desafío de ingeniería térmica y energética. La solución de Samsung parece pasar por la computación distribuida: las gafas realizarán las tareas ligeras, mientras que el procesamiento más pesado se delegará al smartphone vinculado mediante una conexión de ultra baja latencia.

El mercado XR: Samsung vs. Apple vs. Meta

El tablero de juego está listo. Apple ya ha movido ficha con sus Vision Pro, enfocadas en la inmersión total y el consumo de contenido en casa. Meta domina el sector de las gafas inteligentes «sin pantalla» con sus Ray-Ban.

Samsung se posiciona de forma inteligente en el punto medio: un dispositivo que es tan usable como las gafas de Meta pero tan potente y visualmente capaz (en su versión 2027) como lo que Apple aspira a miniaturizar en el futuro. Al llegar al mercado con un precio rumoreado que oscilará entre los 399$ (modelo Jinju) y los 899$ (modelo Haean), Samsung busca democratizar la realidad aumentada antes de que Apple pueda lanzar una versión económica de sus visores.

Conclusión: ¿Estamos ante el fin del smartphone?

No será mañana, pero la hoja de ruta de Samsung sugiere que el smartphone dejará de ser el centro de nuestra vida digital para convertirse en un «servidor de bolsillo». En 2027, cuando las gafas con Micro-LED sean una realidad cotidiana, sacar el teléfono para mirar una notificación o consultar un mapa parecerá una tarea arcaica. Te imaginas jugar a Pokemon Go en las gafas. Hacer Zoom a un texto que no lees en el prospecto de un medicamento o las indicaciones con flechas del GPS. Nos esperan años de evolución vertiginosa gracias a la IA.

Samsung no solo está preparando unas gafas; está diseñando la interfaz del futuro. Con Android XR, el hardware de Qualcomm y la vanguardia de las pantallas Micro-LED, la compañía surcoreana tiene todas las papeletas para liderar la próxima gran era de la computación personal para competir con las gafas de Meta, Apple o Google.