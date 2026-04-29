Los móviles, objetivo cada vez más atractivo para la ciberdelincuencia. ¿Sabrías detectar si el tuyo ha sido hackeado?

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Los móviles, objetivo cada vez más atractivo para la ciberdelincuencia. ¿Sabrías detectar si el tuyo ha sido hackeado?

ESET recuerda que los ataques a smartphones no siempre vienen acompañados de avisos evidentes y señala tres comportamientos que pueden alertar de que un dispositivo ha sido comprometido.

El teléfono móvil es el centro de la vida digital de millones de personas. En él se concentran conversaciones privadas, fotografías, documentos, credenciales de acceso, aplicaciones bancarias, redes sociales, cuentas de correo y herramientas vinculadas al entorno profesional. Esa enorme cantidad de información sensible también ha convertido a los smartphones en un objetivo especialmente atractivo para los ciberdelincuentes.

En España, el 50,3% de los hogares con algún miembro de entre 16 y 74 años depende exclusivamente del teléfono móvil, según la última encuesta TIC del INE. Este dato refleja hasta qué punto estos dispositivos se han convertido en una puerta de entrada esencial a servicios personales, profesionales y financieros.

Sin embargo, a diferencia de lo que muchos usuarios creen, un móvil comprometido no siempre muestra señales evidentes. No suelen aparecer mensajes de advertencia, alertas llamativas o indicios claros de que algo va mal. En muchos casos, el objetivo del atacante es precisamente operar de forma silenciosa durante el mayor tiempo posible.

En el último informe de ciberamenazas de ESET, presentado en enero de este año, la compañía ya alertaba de que las campañas maliciosas dirigidas a dispositivos móviles en España muestran un patrón claro. Predominan las amenazas de adware, con algunos picos estacionales especialmente intensos, junto con la presencia destacada de troyanos bancarios que suplantan a entidades financieras reconocibles para los usuarios españoles, así como spyware diseñado para vigilar la actividad de la víctima y robar información sensible.

“Los ciberdelincuentes siguen evolucionando sus tácticas y adaptándolas a los hábitos cotidianos de los usuarios”, señala Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España. “Lo hemos visto recientemente con campañas dirigidas a España que abusan de tecnologías como el NFC, suplantan a entidades bancarias conocidas y utilizan aplicaciones falsas para explotar la confianza de la víctima en procesos cada vez más habituales, como los pagos contactless o las verificaciones de seguridad”.

Tres señales que pueden indicar que tu móvil ha sido hackeado

Aunque cada ataque puede comportarse de forma distinta, ESET, compañía líder en ciberseguridad, recuerda que existen algunos indicios especialmente relevantes que conviene vigilar para detectar a tiempo una posible infección o acceso no autorizado:

La batería se agota más rápido de lo habitual: Si el dispositivo se descarga mucho más rápido de lo normal, se calienta incluso cuando está en reposo o registra picos de actividad sin un uso aparente, podría haber procesos maliciosos ejecutándose en segundo plano. Este comportamiento puede estar relacionado con aplicaciones espía, malware que recopila información, herramientas que monitorizan la ubicación o software que envía datos de forma constante a servidores controlados por ciberdelincuentes. Ante esta señal, ESET recomienda revisar qué aplicaciones consumen más batería, comprobar si hay apps desconocidas o con nombres genéricos instaladas y verificar qué permisos tienen concedidos, especialmente los relacionados con micrófono, cámara, ubicación, accesibilidad o lectura de notificaciones. El teléfono empieza a realizar acciones por sí solo: Aplicaciones que se abren o se cierran sin intervención del usuario, mensajes o correos enviados que nadie reconoce, códigos de verificación no solicitados, cambios inesperados en el idioma, en la configuración de seguridad o en los permisos de las aplicaciones pueden indicar que un tercero está intentando acceder al dispositivo o a las cuentas asociadas. También conviene prestar atención a sesiones activas en servicios que el usuario no reconoce, intentos de inicio de sesión desde ubicaciones desconocidas o cambios en aplicaciones bancarias, redes sociales o cuentas de correo. En estos casos, ESET aconseja cambiar las contraseñas de inmediato, empezando por la del correo electrónico principal, cerrar sesiones abiertas en todos los dispositivos, revisar la actividad reciente de las cuentas y activar la autenticación en dos pasos siempre que esté disponible. El consumo de datos móviles aumenta sin explicación: Un aumento repentino del tráfico, actividad en horarios en los que el usuario no utiliza el teléfono o aplicaciones que consumen datos sin haber sido abiertas pueden indicar que el móvil está enviando información a servidores externos o comunicándose con un atacante. Este tipo de comportamiento puede estar vinculado al robo de información, al control remoto del dispositivo o a la ejecución de procesos que requieren conexión constante. Ante un consumo anómalo de datos, ESET recomienda revisar el uso de datos por aplicación, desinstalar cualquier app desconocida o sospechosa, limitar la actividad en segundo plano de las aplicaciones que no lo necesiten y ejecutar un análisis de seguridad para detectar y eliminar posibles amenazas.

También es recomendable mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, descargar apps únicamente desde tiendas oficiales, evitar instalar archivos APK de origen desconocido y desconfiar de enlaces recibidos por SMS, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería, especialmente si solicitan datos personales, credenciales bancarias o códigos de verificación.