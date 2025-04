Compartir Facebook

Google anuncia la expansión de Discover a la versión de escritorio durante el Search Central Live Madrid 2025

Durante el reciente evento Search Central Live en Madrid, Google sorprendió a los asistentes con un anuncio que promete cambiar la forma en que los usuarios interactúan con su popular servicio de noticias y contenidos: la expansión de Google Discover a una versión de escritorio. Hasta ahora, este servicio estaba limitado a dispositivos móviles, donde ha sido un canal principal de tráfico para editores y creadores de contenido.

Eric Barbera, responsable de Planificación de Productos de Noticias y Estrategias de Mercado en Google, lideró la presentación, acompañado de figuras destacadas como John Mueller, Daniel Waisberg y Miguel Madrid. «Estamos emocionados de llevar Google Discover más allá del móvil y ofrecerlo también a los usuarios de escritorio», declaró Barbera. Aunque no se confirmó una fecha exacta para el lanzamiento, los planes ya están en marcha.

¿Qué cambios implicará en Google Discover?

La versión de escritorio de Google Discover buscará adaptar las características que han hecho exitosa su contraparte móvil, como la personalización del contenido basado en los intereses del usuario y el historial de navegación. Sin embargo, enfrenta el desafío de integrar elementos críticos como la localización, que es vital para el contenido de prensa local y la relevancia del contenido sugerido.

Además, con la implementación del Modo AI en Estados Unidos y los AI Overviews en Europa y América Latina, Google se prepara para una integración más profunda de la inteligencia artificial en su ecosistema. Esto podría redefinir cómo se presenta el contenido editorial en la web, impactando tanto a usuarios como a editores. Mueller muestra cómo bloquear un snippet, para controlar que una noticia o contenido no aparezca en AI Overwiews. Y, si quieres que aparezca, «no hay que hacer nada específico, no es necesaria una optimización». En cuanto al rastreo, los resultados de AI Overviews se incluyen en las búsquedas normales (Search Console), [no las de AI Mode], matiza.

Implicaciones para editores y creadores de contenido

Para los editores, la expansión de Discover a la versión de escritorio presenta tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, ofrece un nuevo canal para impulsar el tráfico orgánico a sus sitios web. Por otro, plantea la necesidad de adaptarse a un algoritmo que valorará diferentemente los contenidos debido a las variaciones en la experiencia de usuario entre dispositivos móviles y de escritorio.

Por otra parte cuidado con usar solo contenido con IA. «Cuando evaluamos la calidad de las web, valoramos la E-E-A-T», dice. «Le pedimos a los evaluadores que vean si el contenido principal de la página (MC) se ha generado automáticamente. Y, cuando los quality raters, le dan la clasificación más baja», afirma John Mueller, de Google

John Mueller, de Google. «Sobre abuso de dominio, si se presentan contenidos de terceros copiados o si se están aprovechando de las señales de clasificación del dominio matriz. Normalmente, es una acción manual del equipo de Google; y, si hay un problema se comunica en Search Console. Y el propietario considerará arreglarlo»

Futuro de Google Discover y el ecosistema de Google

La integración de tecnologías avanzadas de IA, como AI Overviews y Gemini, indica que Google no solo busca expandir sus servicios, sino también hacerlos más inteligentes y adaptativos a las necesidades de los usuarios. La versión de escritorio de Discover es solo un paso más hacia un ecosistema completamente integrado y orientado hacia la inteligencia artificial.

Os dejamos los 7 factores que influyen en Google y tu contenido

Este desarrollo promete ser un punto de inflexión para cómo los consumidores acceden y interactúan con el contenido en línea, marcando un antes y un después en la estrategia digital de Google y sus colaboradores. A medida que se acerca el lanzamiento, tanto usuarios como industria esperan con anticipación más detalles sobre cómo esta nueva versión transformará el acceso a la información en la era digital.

