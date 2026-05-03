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Anker presenta la radiografía de cómo cargamos en España (y cómo hacerlo bien).Anker nos responde ¿Cómo cargamos el móvil en España? y ¿Cómo hacerlo bien?

6 de cada 10 desenchufa el cargador si se calienta y alrededor de un 20% admite que no puede determinar con precisión si es peligroso

Para cargar un portátil de gama alta más móvil y tablet cerca de un 45% acierta al señalar que hace falta 100W o más y esa es la potencia recomendada

Cerca de un 50% asegura que siempre devuelve cargadores prestados mientras que el 40% confiesa que ha discutido con su pareja o familia por “robar” el cargador en casa

El 20% de los españoles ha fingido no tener cargador para no prestarlo y cerca de un 30% tiene un cajón o caja con cables y cargadores y no sabe qué es qué

La batería ya no es solo un porcentaje, es un estado de ánimo, y en España, parece activarse especialmente cuando el móvil baja del 20%. En un contexto marcado por la entrada en vigor en la UE de la normativa del cargador único que establece el USB‑C como estándar común, Anker , la marca número uno del mundo en carga móvil*, presenta los resultados de su encuesta realizada a 1.000 personas en España, que retrata cómo cargamos nuestros dispositivos.

Esta normativa abre una nueva realidad en la que, cuando el cargador deja de venir por defecto, la elección importa más que nunca y, en un mercado saturado, ya no basta con que cargue e importan seguridad, compatibilidad real y rendimiento consistente. El estudio confirma que, en plena vida multi-dispositivo donde tiene cabida el portátil, el móvil o la tablet, seguimos tomando decisiones de carga con una mezcla de intuición, costumbre y muchos por si acaso.

¿Aprueban los españoles en materia de carga en dispositivos?

6 de cada 10 afirma que lo desenchufa por precaución, mientras que cerca de un 20% reconoce que no puede determinar con precisión si es peligroso y cerca del 15% lo toca repetidamente para comparar. La realidad es que, sin una medición, no se puede saber con precisión si ese calor es normal o un aviso, por eso, cargadores con pantalla, como el nuevo La encuesta apunta a un aprobado justo, con mucha intuición y poca certeza. Por ejemplo, ante un cargador que se calienta demasiado,, mientras que cerca de un 20% reconoce que no puede determinar con precisión si es peligroso y cerca del 15% lo toca repetidamente para comparar. La realidad es que, sin una medición, no se puede saber con precisión si ese calor es normal o un aviso, por eso,, como el nuevo Anker Cargador 45W con pantalla inteligente están pensados para aportar claridad en tiempo real en el uso diario.

Cuando llega el momento de comprar un cargador para un portátil nuevo, para el 20% lo más importante es poder ver en pantalla del cargador que carga correctamente. Al poner a cargar el portátil, un porcentaje muy mayoritario, cerca del 70% de los españoles encuestados, dice que se guía por el porcentaje de batería del sistema operativo para estimar el tiempo restante. Y lo correcto sería que, sin información adicional, no puede saberse el tiempo con precisión, porque el % no equivale a minutos ni confirma la potencia real de carga.

la carga rápida óptima para un portátil de gama alta de 16 pulgadas, la opción más elegida se concentra en 45-65W con cerca del 40% de los encuestados, seguida por 70-96W con un 35% aproximadamente y 100–140W con algo más del 20%. Es curioso que un 10% aproximadamente lo equipara incluso a potencias típicas de móvil que están en 20-30W). La realidad es que la carga rápida óptima en portátiles premium de 16” es 100-140W, ya que aporta margen para mantener velocidad y rendimiento estable en condiciones reales como el cargador de alto rendimiento Esa brecha entre necesidad y conocimiento se ve también cuando hablamos de potencia. Al preguntar por, seguida por 70-96W con un 35% aproximadamente y 100–140W con algo más del 20%. Es curioso que un 10% aproximadamente lo equipara incluso a potencias típicas de móvil que están en 20-30W). La realidad es que, ya que aporta margen para mantener velocidad y rendimiento estable en condiciones reales como el cargador de alto rendimiento Anker Cargador USB‑C 140W

cargar a la vez un portátil de gama alta, un móvil y una tablet, aparece un consenso mucho más claro: cerca de un 45% cree que hace falta 100W o más, ¡aprobados! Lo suyo es una carga de 100W o más pues cuando sumas consumos, el total se dispara y la potencia total disponible (y cómo se reparte) marca la diferencia. Para ese escenario multi-dispositivo, Anker propone su Y, hablando más del día a día como es, aparece un consenso mucho más claro:, ¡aprobados! Lo suyo es una carga de 100W o más pues cuando sumas consumos, el total se dispara y la potencia total disponible (y cómo se reparte) marca la diferencia. Para ese escenario multi-dispositivo,propone su Cargador USB‑C 100W

La encuesta también toca el mito muy extendido de si es seguro usar un cargador de 100W con un móvil que solo necesita 20W. Aquí las respuestas muestran que el debate está, literalmente, en el aire, pues el país se divide y 4 de cada 10 dicen que sí, pero más de 3 de cada 10 creen que podría dañarlo. La realidad es que si se usa un cargador USB-C con protocolo inteligente, el dispositivo solo toma lo necesario.

20%. Cuando la batería del móvil baja de ese umbral, cerca del 60% asegura que le preocupa, pero no se estresa demasiado; cerca de un 25% afirma que le da igual y puede esperar; y alrededor de algo más del 10% entra en pánico y busca un cargador al instante. En estas circunstancias, parece que la batería marca el ritmo del día y también el del humor y Anker propone usar su Pero si hay un dato que funciona como espejo social es el del, pero no se estresa demasiado; cerca de un 25% afirma que le da igual y puede esperar; y alrededor de algo más del 10% entra en pánico y busca un cargador al instante. En estas circunstancias, parece que la batería marca el ritmo del día y también el del humor ypropone usar su Anker Power Bank 25

En definitiva, España aprueba en carga, pero con margen de mejora ya que seguimos cargando mucho a ojo cuando lo correcto exige datos, potencia adecuada y soluciones pensadas para el día a día.

La picaresca del cargador también existe

Y el cargador, por supuesto, marca la convivencia pues el 40% confiesa que ha discutido con su pareja o familia por “robar” el cargador en casa: en torno a un 20% lo ha vivido una o dos veces y alrededor de un 10% varias veces. En la encuesta incluso aparece una categoría reveladora entre los españoles encuestados pues cerca de un 5% reconoce tener un truco especial, por ejemplo, esconderlo. Además, el estudio arroja que cerca de un 20% admite que ha fingido no tener cargador para no prestarlo.

Fuera del hogar, la mitad se porta bien pues afirma que siempre devuelve los cargadores prestados, aunque alrededor de un 8% reconoce que alguna vez pidió uno y no lo devolvió. Y, ya en lo que es el hogar, el cajón de cables sigue siendo un clásico y cerca de un 30% dice tener una caja o cajón con cables y cargadores y absolutamente desconocer para qué sirve cada uno.