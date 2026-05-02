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soundcore presenta AeroFit 2 Pro los primeros auriculares del mundo con doble formato: forma abierta y cancelación activa de ruido (ANC)

Su diseño ajustable permite pasar fácilmente de la forma abierta a la semiabierta, sin necesidad de cambiar de auriculares

Ya disponibles a un precio especial de 149,99€ en cuatro colores diferentes: morado mate, negro mate, blanco brillante y azul brillante

soundcore, que se sitúa entre las top tres primeras marcas de audio del mundo*, anuncia que ya están disponibles los soundcore AeroFit 2 Pro, los primeros auriculares del mundo con doble formato que permiten alternar entre una forma abierta para mantener conexión con el entorno y una forma semiabierta con cancelación activa de ruido para una concentración profunda.

Reconocidos como CES Innovation Awards® 2026 Honoree en la categoría Headphones & Personal Audio, los nuevos auriculares soundcore AeroFit 2 Pro han sido diseñados para adaptarse a diferentes situaciones del día a día, ofreciendo flexibilidad sin renunciar a la comodidad.

Un doble diseño que se adapta a todo: comodidad durante todo el día

Hasta ahora, los usuarios debían elegir entre la comodidad de los auriculares de forma abierta o una experiencia más inmersiva con cancelación de ruido. Los soundcore AeroFit 2 Pro eliminan ese dilema al integrar ambas opciones en un único dispositivo, creando una evolución completamente nueva que permite adaptarse a diferentes escenarios sin necesidad de cambiar sus auriculares.

En el trabajo, cuando se priorizan la comodidad y la percepción del entorno, los usuarios pueden optar por la forma abierta. En cambio, cuando se requiere mayor concentración, se puede activar el modo ANC para disfrutar de un entorno más silencioso. Sus ganchos de silicona suave ayudan a reducir la presión durante sesiones prolongadas.

Gracias a su Adjustable Ear Hook 2.0, la estructura de gancho de silicona líquida suave ayudan a reducir la presión durante un uso prolongado se pueden ajustar en 5 niveles, sin presión en la oreja y sin bloquear el canal auditivo. Los usuarios pueden modificar la posición del auricular para acercar la boquilla a la entrada del canal auditivo. Esto ayuda a mejorar el aislamiento pasivo del ruido permitiendo que la cancelación activa funcione de forma más eficaz al crear un sellado adecuado.

Además, cada auricular incorpora dos sensores integrados (cuatro en total) que detectan automáticamente el modo de uso y recalibran el ecualizador en tiempo real, garantizando un rendimiento de sonido consistente y optimizado en ambos modos de escucha.

Los auriculares integran cancelación activa de ruido en la forma semiabierta con Adaptive ANC 3.0 de soundcore. Esta tecnología analiza el entorno hasta 380.000 veces por segundo y puede realizar hasta 180 ajustes dinámicos por minuto, adaptando la reducción de ruido a los cambios del entorno y a diferentes condiciones de uso.

En la forma abierta, los auriculares evitan el contacto directo con el canal auditivo, lo que permite una experiencia más cómoda y una mayor percepción del entorno. Al cambiar a forma ANC semiabierta el ajuste poco profundo combina aislamiento pasivo con cancelación activa de ruido, reduciendo al mismo tiempo la presión dentro del oído.

En cuando a sonido premium, estos nuevos auriculares tienen un audio espacial con seguimiento de la posición de la cabeza, es decir, detecta cómo mueves la cabeza y ajusta el sonido en tiempo real, además cuenta con compatibilidad con audio de alta resolución mediante LDAC, driver personalizado de 11,8 mm y ofrecen hasta 7 horas de reproducción por carga en forma abierta (hasta 34 horas con el estuche) y hasta 5 horas por carga en modo ANC (hasta 24 horas con el estuche). También incorporan carga rápida, con 10 minutos se obtienen hasta 3,5 horas de uso y un sistema de 6 micrófonos para la cancelación de ruido y 4 micrófonos para llamadas con IA.

Por último, también cuentan con certificación IP55 de resistencia al agua, con protección frente al sudor, y un diseño pensado para el día a día: cada auricular pesa 10,4 g y el estuche de carga 88,2 g.

Disponibilidad y precio